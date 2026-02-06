国立研究開発法人水産研究・教育機構殿向け 漁業調査船の命名・進水式 一般見学募集開始

三菱重工業株式会社

三菱重工グループの三菱造船株式会社は3月24日、下関造船所で漁業調査船の命名・進水式見学会を開催します。船が船台を滑り降りる姿は壮観です。
この機会にぜひご見学いただきたく、皆様の多数のご応募をお待ちしています。
なお、台風・荒天等により、やむを得ず見学会を中止する可能性もございます。中止の場合は、ご応募代表者のメールアドレスへご連絡いたします。



【日時】
　2026年3月24日（火曜）10時55分開式（11時15分閉式予定）
　（受付　10時25分から10時40分）


【場所】
　三菱重工業　下関造船所　江浦工場　船台


【進水船概要】


　全長　　　約71.54m


　幅　　　　約12.0m


　総トン数　約1,100トン


　建造　　　三菱造船株式会社



（命名・進水式イメージ）

【見学時の留意事項】


(1)当日は10時25分に開門します。10時25分から10時40分の間に入場ください。


(2)工場及び工場周辺には駐車場がありませんので、ご来所の際は公共交通機関を利用ください。


(3)安全上の観点から、歩きやすい靴を着用願います。（ハイヒールやサンダルの着用は
　 ご遠慮ください）


(4)工場内は禁煙・撮影禁止です。（見学区画から式典の模様は撮影いただけます。
但し、撮影した動画・写真について、営利目的での利用はご遠慮ください）


(5)屋外での見学につき、雨天対策等は各自にてお取りください。


※その他、以上の注意事項を含め、当日は係員の指示に従って頂きますので、ご了承の上、
ご応募ください。



【募集要領】


1.参加費


　無料（会場への往復交通費は各自負担）


2.応募方法


・以下のURLまたはQRコードから応募サイトにお入りいただき、フォームに必要事項を記入の上、
　お申し込みください（スマートフォンからも応募可能です）。


・応募単位は1組5名までとします。


・進水式および史料館見学について、応募者多数の場合は抽選としますので、あらかじめ
　ご了承ください。
　https://kgut.webcas.net/form/pub/dmos/0324




3.締切　


　2026年2月17日（火曜）17:00


4.発表


　2026年2月20日（金曜）頃を目途に、代表者のメールアドレスへ当落を通知いたします。
　（当日は当選通知画面もしくは印刷物を確認しますので、ご持参いただきますよう
　　よろしくお願いいたします）


【受付・会場入口案内図】



受付・会場入口案内図

【お問い合わせ先】


三菱重工業 総務部 総務第五グループ（電話 083-266-5978）


(注)提供いただいた個人情報は、目的以外に利用したり、第三者に提供することはありません。（法令に定めのある場合や本人が同意している場合を除く）皆様の個人情報が外部に漏れることのないよう、適切に管理します。