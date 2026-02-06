国立研究開発法人水産研究・教育機構殿向け 漁業調査船の命名・進水式 一般見学募集開始

三菱重工業株式会社

三菱重工グループの三菱造船株式会社は3月24日、下関造船所で漁業調査船の命名・進水式見学会を開催します。船が船台を滑り降りる姿は壮観です。

この機会にぜひご見学いただきたく、皆様の多数のご応募をお待ちしています。

なお、台風・荒天等により、やむを得ず見学会を中止する可能性もございます。中止の場合は、ご応募代表者のメールアドレスへご連絡いたします。

【日時】

2026年3月24日（火曜）10時55分開式（11時15分閉式予定）

（受付 10時25分から10時40分）

【場所】

三菱重工業 下関造船所 江浦工場 船台

【進水船概要】

全長 約71.54m

幅 約12.0m

総トン数 約1,100トン

建造 三菱造船株式会社

（命名・進水式イメージ）

【見学時の留意事項】

(1)当日は10時25分に開門します。10時25分から10時40分の間に入場ください。

(2)工場及び工場周辺には駐車場がありませんので、ご来所の際は公共交通機関を利用ください。

(3)安全上の観点から、歩きやすい靴を着用願います。（ハイヒールやサンダルの着用は

ご遠慮ください）

(4)工場内は禁煙・撮影禁止です。（見学区画から式典の模様は撮影いただけます。

但し、撮影した動画・写真について、営利目的での利用はご遠慮ください）

(5)屋外での見学につき、雨天対策等は各自にてお取りください。

※その他、以上の注意事項を含め、当日は係員の指示に従って頂きますので、ご了承の上、

ご応募ください。

【募集要領】

1.参加費

無料（会場への往復交通費は各自負担）

2.応募方法

・以下のURLまたはQRコードから応募サイトにお入りいただき、フォームに必要事項を記入の上、

お申し込みください（スマートフォンからも応募可能です）。

・応募単位は1組5名までとします。

・進水式および史料館見学について、応募者多数の場合は抽選としますので、あらかじめ

ご了承ください。

https://kgut.webcas.net/form/pub/dmos/0324

3.締切

2026年2月17日（火曜）17:00

4.発表

2026年2月20日（金曜）頃を目途に、代表者のメールアドレスへ当落を通知いたします。

（当日は当選通知画面もしくは印刷物を確認しますので、ご持参いただきますよう

よろしくお願いいたします）

【受付・会場入口案内図】

受付・会場入口案内図

【お問い合わせ先】

三菱重工業 総務部 総務第五グループ（電話 083-266-5978）

(注)提供いただいた個人情報は、目的以外に利用したり、第三者に提供することはありません。（法令に定めのある場合や本人が同意している場合を除く）皆様の個人情報が外部に漏れることのないよう、適切に管理します。