まるでお布団！中にもぐれるふんわりペット用ふとんセットを新発売

株式会社ニトリホールディングス

株式会社ニトリ（本社：札幌市北区 代表取締役会長兼社長：似鳥 昭雄 以下：ニトリ）より、2月上旬からニトリ一部店舗およびニトリネットにて販売を開始した「ペット用ふとんセット」をご紹介いたします。【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2117300032230s/(https://www.nitori-net.jp/ec/product/2117300032230s/)

今回発売するのは、「Nウォーム」の生地を使用したペット用ふとんセットで、まるで人がふとんで眠っているかのような愛らしい姿を楽しめる商品です。

インテリアに自然と馴染むモダンなデザイン柄を採用しており、飼い主様のおふとんの隣に並べても統一感があります。

本商品は、別売りのマットレスと組み合わせてご使用いただけるカバーリング仕様です。お好みに合わせてマットの硬さを選べるため、ペットにとってより快適な寝心地を実現します。

さらに表面には吸湿発熱素材「Nウォーム」を採用し、まだまだ朝晩が冷え込む季節でもペットをあたたかく包み込みます。

お手入れについても、丸洗いが可能なため、いつでも清潔にお使いいただけます。枕や掛け布団は敷きカバー部分に縫い付け、動いてもずれにくい設計としました。

また、別売りのマットも好みに応じてお選びいただけるラインアップをご用意しております。併せてご使用いただくことで、より統一感と快適性のある寝床をつくることができます。

ニトリではその他にもペットが喜ぶアイテムをたくさんご用意しております。ぜひニトリの店頭・ニトリネットにて商品をご確認下さい。

今後もニトリでは、ペットとの暮らしを快適に彩る商品の開発に力を入れてまいります。

◆ニトリネット「ペットと暮らす・ペットグッズ特集」

https://www.nitori-net.jp/ec/feature/withmypets/

■商品概要 ※価格は全て税込み表記

【商品名】ペット用 布団カバーセット(中身マット別売り)(Nウォーム PC2501)

【価格】2,990円

【サイズ（約）】幅54×奥行61×高さ16cm

【カラー】グレー

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2117300032230s/

【商品名】通気性の良い ペットマット(グレー)

【価格】2,990円

【サイズ（約）】幅65×奥行45×高さ4cm

【カラー】グレー

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/7805806/

【商品名】洗えるウレタンペットマットレス(GY01)

【価格】2,990円

【サイズ（約）】幅65×奥行45×高さ5cm

【カラー】グレー

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2117300027663/

【商品名】低反発 やわらか ペットマット(GY01)

【価格】2,990円

【サイズ（約）】幅65×奥行45×高さ5cm

【カラー】グレー

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2117300027656s/

【商品名】硬さが選べる ペットマット(G01 M)

【価格】3,990円

【サイズ（約）】幅65×奥行45×高さ5.5cm

【カラー】グレー

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2117300027373s/

※一部離島でのお買上げまたはお届けの場合は、手数料を頂戴します。