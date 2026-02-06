ソファ買い替えタイミングは？3人に1人が「座り心地の悪化」で買い替え

株式会社NEXER

■ソファを買い替える決め手とは

リビングの主役ともいえるソファは、毎日使うためどうしても劣化しやすい家具のひとつです。

購入から数年が経過すると、座り心地の変化や見た目の傷みが気になってくる方も多いのではないでしょうか。「そろそろ買い替えたほうがいいかな」と思いつつも、価格が高いためなかなか決断できないこともあります。

ということで今回はTRES THE SOFA TAILOR（トレス ザ・ソファテーラー）と共同で、事前調査で「自宅でソファを使っている」と回答した全国の男女368名を対象に「ソファを買い替えるタイミング」についてのアンケートをおこないました。

※本プレスリリースの内容を引用される際は、以下のご対応をお願いいたします。

・引用元が「株式会社NEXERとTRES THE SOFA TAILOR（トレス ザ・ソファテーラー）による調査」である旨の記載

・TRES THE SOFA TAILOR（トレス ザ・ソファテーラー）（https://tres-sofa.jp/）へのリンク設置

「ソファを買い替えるタイミングに関するアンケート」調査概要

調査手法：インターネットでのアンケート

調査期間：2026年1月16日 ～ 1月29日

調査対象者：事前調査で「自宅でソファを使っている」と回答した全国の男女

有効回答：368サンプル

質問内容：

質問1：これまでにソファを買い替えたことはありますか？

質問2：ソファを買い替えた理由は何ですか？（複数選択可）

質問3：ソファを買い替えた理由を具体的に教えてください。

質問4：どのようなタイミングでソファを買い替えようと思いますか？

質問5：その理由を教えてください。

※原則として小数点以下第2位を四捨五入し表記しているため、合計が100％にならない場合があります。

■53.0％が「ソファを買い替えたことがある」と回答

まず、これまでにソファを買い替えた経験があるかどうかを調査しました。

その結果「ある」が53.0％、「ない」が47.0％でした。半数以上の方がソファの買い替えを経験していることがわかります。

毎日使用する家具だからこそ、長期間の使用で劣化が進むのは避けられません。それでも、約半数の方がまだ買い替えていないという結果から、ソファを大切に長く使い続けている方も多いことがうかがえます。

■約半数が「破れ・汚れ」、5割が「クッションのへたり」を理由に買い替え

続いて、ソファを買い替えたことがある方に、実際に買い替えた理由を聞いてみました。

結果として、最も多かった理由は「破れ・汚れが目立ってきた」で51.3％でした。次いで「クッションがへたった」が50.3％、「座り心地が悪くなった」が32.3％という結果になりました。見た目の劣化と機能面の低下が、買い替えの大きなきっかけとなっているようです。

ソファを買い替えた理由を具体的に聞いてみたので、一部を紹介します。

ソファを買い替えた理由

・クッションがへたり、座り心地が悪くなった。（30代・女性）

・座面の布地が傷み、スプリングもへたってきた。（60代・男性）

・本革のソファを持っていたが革が破れて汚らしくなったから。（50代・男性）

・猫の爪とぎでボロボロになったから。（40代・女性）

・子どもたちがソファの上で飛び跳ねて遊んだので、クッション性が悪くなった。（70代・男性）

・引っ越しをきっかけにインテリアに合うものを一から揃えたかったから。（40代・女性）

買い替えの理由は、経年劣化による座り心地の悪化を挙げる声が多く見られました。また、ペットや子どもがいる家庭では、爪による傷や飛び跳ねが原因でダメージを受けることもあるようです。

さらに、引っ越しや新生活のスタートに合わせて、ソファを新調するという方もいました。

■約44％が「壊れた・使えなくなったとき」に買い替えを検討

続いて、まだソファを買い替えたことがない方に、どのタイミングで買い替えを検討するかを聞いてみました。

結果として、最も多かったのは「壊れた・使えなくなったとき」で43.9％、次いで「見た目の劣化が気になったとき」が31.8％、そして「座り心地が悪くなったとき」が13.3％という結果になりました。

ソファは高価な家具であるため、できるだけ長く使いたいという気持ちが感じられます。

各回答理由について聞いてみたので、一部を紹介します。

「壊れた・使えなくなったとき」

・大きな買い物なので壊れるまで使いたい。（50代・男性）

・値段が高いものなのでできるだけ長く使いたい。（70代・男性）

「見た目の劣化が気になったとき」

・皮が破れたり、皮の痛みが見た目にもはっきりわかるようになれば来客時にそこに座ってもらうのは気が引けて恥ずかしいので買い替える。（70代・男性）

・見た目の汚れや破損があれば気になってしまうので、気分転換に新しいソファを購入してみたいです。（50代・男性）

・リビングに置いてあるから、劣化しているものをこれ以上置いておくわけにはいかないから。（50代・女性）

「座り心地が悪くなったとき」

・座り心地が悪いと腰に負担がかかるから。（60代・女性）

・座り心地が悪くなったら買い替えたいから。（40代・男性）

・心地よく座りたいから。（40代・女性）

「高価だから壊れるまで使いたい」という経済的な観点と、「お気に入りだから大切に使いたい」という愛着からくる意見の両方が見られました。

一方で、リビングの印象を大きく左右するアイテムであるため、見た目の劣化が気になるという意見もありました。来客時を考慮し、ある程度きれいな状態を保ちたいという気持ちが反映されているのかもしれません。

■まとめ

今回の調査では、ソファを買い替えた経験がある方が半数以上を占め、その主な理由として「破れ・汚れ」や「クッションのへたり」などの劣化が挙げられました。

一方で、まだ買い替えていない方の多くは「壊れるまで使いたい」と考えており、高価な家具だからこそ長く愛用したいという傾向がうかがえます。

ソファの買い替え時期に正解はありませんが、座り心地の悪化や見た目の劣化を感じたら、新しいソファへの買い替えを検討してみてはいかがでしょうか。自分に合った素材やサイズを選ぶことで、より快適なリビング空間を手に入れることができるかもしれません。

＜記事等でのご利用にあたって＞

・引用元が「株式会社NEXERとTRES THE SOFA TAILOR（トレス ザ・ソファテーラー）による調査」である旨の記載

・TRES THE SOFA TAILOR（トレス ザ・ソファテーラー）（https://tres-sofa.jp/）へのリンク設置

【TRES THE SOFA TAILOR（トレス ザ・ソファテーラー）について】

住所：〒107-0062 東京都港区南青山4-21-26 RUELLE青山 C-Wing 1F-B1（青山店）

TEL：03-6447-5244

営業時間：11:00～19:00

定休日：水曜日

住所：〒604-8094 京都府京都市中京区中白山町268-1 プラウド京都麩屋町御池1F（京都店）

TEL：075-231-3511

営業時間：11:00～19:00

定休日：水曜日

住所：〒921-8825 石川県野々市市三納1-37-1（金沢店）

TEL：076-259-5702

営業時間：11:00～18:30

定休日：水曜日

【株式会社NEXERについて】

本社：〒170-0013 東京都豊島区東池袋4-5-2 ライズアリーナビル11F

代表取締役：宮田 裕也

URL：https://www.nexer.co.jp

事業内容：インターネットリサーチ、SEO、WEBブランディング、レビューコンテンツ、リアルショップサポート、WEBサイト制作