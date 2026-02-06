【学校法人京都外国語大学創立80周年事業】市民公開講座「古代マヤ文明でコーヒーを飲んでみたら」を開催！

学校法人 京都外国語大学

学校法人京都外国語大学（京都市右京区、理事長：北 寿郎）は、2027年の創立80周年を記念するプレ事業の一環として、市民公開講座を開催いたします。本講座は、COFFEE HOLIC実行委員会が主催する人気イベント「COFFEE HOLIC #6」内で実施されます。本学および在京都グアテマラ共和国名誉領事館が後援を務め、協力企業各社とともに、世界有数の産地であるグアテマラ・コーヒーの魅力と、その背景にある古代文明のロマンを市民の皆様へ発信します。

本学は、「PAX MUNDI PER LINGUAS-言語を通して世界の平和を-」を建学の精神に掲げ、長年にわたり中南米諸国との教育・文化交流を深めてまいりました。この度、本学創立80周年の節目を前に、在京都グアテマラ共和国名誉領事館との強力なパートナーシップのもと、京都の文化拠点である京都市京セラ美術館を舞台に、グアテマラの豊かな文化と歴史を市民の皆様に広くお伝えする機会を設けます。

■ 「1日限定！グアテマラ・コーヒー飲み比べイベント」

グアテマラ国内の異なる産地で育まれた個性豊かなコーヒーを体験できる、1日限りのテイスティングイベントです。

日 時： 2026年3月8日（日） 11:00～18:00

場 所： 京都市京セラ美術館 本館「光の広間」

入場料： 無料（※コーヒーの試飲はチケット制）

内 容： グアテマラが誇る高品質なコーヒーの試飲、豆の展示、文化紹介等

■ 市民公開講座「古代マヤ文明でコーヒーを飲んでみたら」

ラテンアメリカの考古学に精通する京都外国語大学の南博史教授と在京都グアテマラ共和国名誉領事である本学森田卓哉講師が「古代マヤ文化でコーヒーを飲んでみたら」をテーマに、コーヒー文化を切り口に、学術と国際理解をつなぐ本学ならではの取り組みです。

日 時： 2026年3月8日（日） 11：00～ / 13：00～

場 所：京都市京セラ美術館「多目的室」

講 師： 南博史 教授（本学共通教育機構所属）、森田卓哉 講師（本学共通教育機構所属）

参加費： 無料（予約可）

■ 本イベントの背景

イベント参加への予約はこちらから :https://coffeeholic-6.peatix.com/view詳細を見る :https://coffeeholic.jp/holic6.html

本学とグアテマラ共和国は、2015年にキャンパス内に在京都グアテマラ共和国名誉領事館を開館し、駐日グアテマラ共和国大使が来学されるなど、友好関係を築いています。