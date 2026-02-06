ついに九州初上陸！日本一に輝いた“和食にかぶりつけ”で話題のグルメバーガーショップ『BRISK STAND』が大分県日田市豆田町にGRAND OPEN！

株式会社BRISK STAND

日本一の称号を持ち、 “和食にかぶりつけ！”のキャッチコピーで全国的な話題を集めるグルメハンバーガーショップ「BRISK STAND（ブリスクスタンド）」を運営する株式会社BRISK STAND（本社：東京都足立区／代表取締役：添田 有吾）は、2026年2月15日(日)に大分県日田市豆田町に「BRISKSTAND HITA MAMEDA」をオープンいたします。また2月13日(金)14日(土)に完全招待制のプレオープンを開催します。

江戸時代の面影を色濃く残す豆田町の町並みに溶け込むかたちで、国産素材と和の感性を活かした新しいハンバーガー体験をお届けします。

看板メニュー「切ったやつ」

■「BRISKSTAND HITA MAMEDA」について

大分県日田市・豆田町は、江戸時代から続く商家や町家が立ち並び、今もなお当時の空気を感じられる歴史的地区として、多くの観光客に親しまれています。

今回の出店は、“和食としてのハンバーガー”を、日本の原風景とも言える町並みから発信したいという想いから実現しました。

「BRISK STAND HITA MAMEDA」では、豆田町の景観に配慮し、木材を基調とした温かみのある内装と、和洋折衷のデザインを採用。

店名：BRISKSTAND HITA MAMEDA

住所：〒877-0005 大分県日田市豆田町7-15📍google map(https://maps.app.goo.gl/qTYu6dzogyKww1DC7)

営業時間：10:30～16:00(L.O.15:30)

定休日：不定休

Instagram：https://www.instagram.com/briskstand_hitamameda_/?hl=ja(https://www.instagram.com/briskstand_hitamameda_/?hl=ja)

■ プレオープンのご案内

BRISK STAND 日田豆田町店では、グランドオープンに先立ち、プレオープンを実施いたします。

【プレオープン日程】

◽️2026年2月13日（金）

11:00～14:00 招待ゲスト

14:00～15:30(L.O.15:00) 一般来店(全品20%オフ)

◽️2026年2月14日（土）

11:00～14:00 招待ゲスト

14:00～15:30(L.O.15:00) 一般来店(全品20%オフ)

■BRISKSTANDについて

神戸に本店をおくハンバーガーショップ。和食を連想させるハンバーガーはバーガー界で唯一無二の存在。2024年『食べログ百名店』に初選出されたことを皮切りに、積極的に全国へ店舗展開をしています。

2025年には「グルメバーガー日本一決定戦【バガチャン】～JAPAN BURGER CHAMPIONSHIP 2025 」で優勝し、日本一の称号を獲得！アメリカ/インディアナポリスで行われた世界大会の出場経験もあります。

◽️店舗一覧

【北海道】札幌店

【関東】浅草店、鎌倉店、歌舞伎町店、新宿店、表参道店、神田店、麻布十番店、水道橋店、中目黒店、恵比寿店、池袋サンシャイン店、北千住店

【甲信越】新潟店

【中部】岡崎店、名古屋栄店、松坂店

【関西】神戸本店、梅田店、姫路店、京都店、ららぽーと堺店

【四国】徳島店

【沖縄】名護店

全国24店舗展開中 ※2026.2.6現在

ハンバーガーには全粒粉入りの無添加バンズのみを使用し、ショートニングやマーガリンは一切使っておりません。食べごたえのあるパティは国産牛100%・つなぎなしで、国産の天然塩のみを使って仕上げています。

味の決め手となる自家製の煮たまねぎは、甘くとろりとした風味が特徴。肉汁あふれるパティとの相性は抜群で、「これぞBRISKSTAND」という味わいを演出します。

そして数あるメニューの中でも、他に類を見ない手法で作る「切ったやつ」がBRISKSTANDの名物となっています。ハンバーガーを縦に切り、その断面を熱々の鉄板で二度焼きすることで、パティや具材に肉汁をしっかりと吸わせる逸品です。

開店前から「切ったやつ」を求めて列ができることも。思わず写真を撮りたくなる斬新な見た目と断面の食感と香ばしさが好評です。

公式サイト：https://brisk-stand.com/(https://brisk-stand.com/)