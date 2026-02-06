ボロボロな工場をあなたのチカラで復活させて！放置＆経営ゲーム『パリパリッ！ウインナ工房』配信開始

株式会社グローバルギア

株式会社グローバルギア（本社：福岡県福岡市、代表取締役：佐藤竜史、以下「グローバルギア」）は、完全無料の新作カジュアルゲーム『パリパリッ！ウインナ工房』をApp Store、Google Playで提供開始したことをお知らせします。



『パリパリッ！ウインナ工房』は、いろんな種類のウインナを開発したり家畜を飼ったりすることで、ボロボロだったウインナ工房を経営して生まれ変わらせる、癒し系の放置＆経営ゲームです。見たこともないウインナの開発や家畜の飼育、牧場の着せ替えなど、シュールな世界観をお楽しみください。

＜App Store＞

https://apps.apple.com/jp/app/id6744885936



＜Google Play＞

https://play.google.com/store/apps/details?id=air.jp.globalgear.wiener



■あらすじ

いらっしゃいませ！ここは超人気・ウインナ工房！！…だったのですが、今はボロボロで見る影もありません。どうかあなたのチカラで、この工房を復活させてくれませんか？

■楽しみ方

◆いろんなウインナを開発しよう！ウインナの数は80種類以上！

あらびきウインナ、たこさんウインナ、魚肉ソーセージ、リオナソーセージ…

きみの知らないウインナも作れちゃうかも！？

◆ウインナ工房を経営して、世界一の工房に！

初めはボロボロだったウインナ工房も、きみの手腕にかかれば素敵に生まれ変わるよ！

ウインナを開発したり、レーンを改造したり、牧場でぶたやひつじを飼ったりして、世界一の工房を目指そう！

◆家畜をコンプリート！アニマルカプセルをまわすと家畜が手に入る！

うし、ぶた、ひつじ、にわとりなどの動物がいるよ。牧場に家畜を放牧して、お肉になるまで眺めよう。ちょっぴり悲しいけど、命に感謝！

◆着せ替えで自分だけの工房を作ろう！着せ替えの数は80種類以上！

牧場の景色をもようがえしたり、家畜を自分好みに着せ替えられるよ。



■ 『パリパリッ！ウインナ工房』概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/176908/table/1_1_1522155c612db323691ba2e7637162b5.jpg?v=202602060321 ]



■グローバルギアについて

会社名：株式会社グローバルギア（英語表記：GlobalGearCo.Ltd.）

所在地：福岡市中央区渡辺通二丁目9番22号 西鉄渡辺通ビル

代表者：代表取締役 佐藤 竜史

創立年：2013年

事業内容：スマートフォン向けゲームアプリの企画・開発・運営

公式サイト：https://global-gear.jp/

グローバルギア作品一覧：https://global-gear.jp/app.html

公式X：https://x.com/globalgear_jp