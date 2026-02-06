ついにオープン！約2,400平米の広さのクレーンゲーム専門店「クレーン横丁 極(きわみ)」が千葉県初出店！コーナン船橋花輪インター店に２月10日(火)にオープン

株式会社イオンファンタジー

株式会社イオンファンタジー（千葉県千葉市、代表取締役社長：藤原徳也）は、2026年2月10日(火)、コーナン船橋花輪インター店に、クレーンゲーム専門店「クレーン横丁 極(きわみ) コーナン船橋花輪インター店」(以下、当店)をオープン予定です。

「クレーン横丁 極」は“魅力的な景品が軒を連ねる、心躍る街”をコンセプトに掲げた、まさにクレーンゲームの“極み”を追求する専門店です。

千葉県初出店となる当店は約2,400平米の広さを誇る当社最大級の規模。クレーンゲームがお好きな方はもちろん、ファミリーで楽しめる新しいおでかけスポットとして誕生します。2025年10月にオープンした「クレーン横丁 極 石橋店」(栃木県)に続き、2号店目の出店となります。

■人気のクレーンゲーム機種と、最新・人気のプライズや食品や飲料、日用品をラインナップ

当店では、最新機種や人気のクレーンゲームを多数ラインナップ。ビッグ景品を取りそろえた大きなクレーンゲームから、10 円から遊べるプレイしやすいミニクレーンゲームまで、約370 台の多彩な機種がずらりと並んでいます。プライズゲーム用景品も、ユーザーからの人気が高いキャラクターのぬいぐるみやフィギュア、日用品雑貨や食品、飲料など、幅広くアイテムを展開いたします。

※内装写真はイメージです。

■店舗概要

・店舗名：「クレーン横丁 極 コーナン船橋花輪インター店」

・所在地：千葉県船橋市宮本9丁目5番15号

・面積：約747坪(約2,400平米)

・営業時間：10時～23時

■株式会社イオンファンタジー

「モーリーファンタジー」をはじめ、日本・中国・アセアン諸国の９ヵ国でアミューズメント施設・プレイグラウンドなど1,316店舗（2025年12月末現在）を運営。

社名：株式会社イオンファンタジー

設立：1997年2月14日

資本金：18億24百万円（2025年2月期）

事業内容：ショッピングセンター内「アミューズメント施設」及び「プレイグラウンド」の運営

公式WEBサイト：https://www.fantasy.co.jp/

※画像はイメージです。

※出店時期、内容等は予告なく変更される場合がございます。