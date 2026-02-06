子どもたちの人生に寄り添い、多様なキャリアを応援するスピンオフ企画『マイナビDANCEALIVE 2026 KIDS KANSAI vol.Ø』開催報告

株式会社アノマリー

株式会社アノマリー(本社：東京都世田谷区、代表取締役CEO：神田勘太朗)は、国内発信であり世界最大規模のソロダンスバトル『マイナビDANCEALIVE 2026 (ダンスアライブ ニセンニジュウロク)』に出場したい小学生ダンサーをはじめとした、みなさんの人生に寄り添い、多様なキャリアを応援したい！という株式会社マイナビ（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：粟井俊介）の想いから実現した企画「マイナビDANCEALIVE 2026 KIDS KANSAI vol.Ø」を、1月24日（土）にSPACE A-sh（大阪府大阪市）にて開催いたしました。

今回の上位2名は、2026年4月19日（日）に開催の決勝大会『マイナビDANCEALIVE 2026 FINAL』内でパフォーマンスを披露します。

■決勝大会への出場権を勝ち取ったKIDSダンサー

◆高学年WINNER：穂音

FINALではもっと良いダンスを出せるように頑張ります！

◆高学年SECOND：ウンパルンパ

FINALではもっと良い結果を残せるように頑張ります！

◆低学年WINNER：COCO

絶対に優勝したいです！

◆低学年SECOND：AOI

FINALは絶対勝ちます！

■『マイナビDANCEALIVE 2026 KIDS vol.Ø』開催へのマイナビの想い

マイナビDANCEALIVEに出演してみたい！でも勇気が出ない。いつかマイナビDANCEALIVEのFINALステージに立ってみたい。

そんな未来ある子どもたちの挑戦する気持ちを少しでも応援したい！というマイナビの想いから、

「マイナビDANCEALIVE 2026 KIDS vol.Ø」を企画しました。本企画が、みなさんの挑戦するきっかけになりますように。

マイナビは、みなさんの人生に寄り添い、多様なキャリアを応援します。

■『マイナビDANCEALIVE』とは

2005年に「DANCE@LIVE(ダンスアライブ)」として日本で誕生した、1on1形式の世界最大規模ストリートダンスバトルです。ダンサーが1対1の対面でDJのかける音楽に合わせ、即興で1ムーヴずつ踊り合います。流れる曲はDJのみが知っており、より多くのJUDGEの票を獲得した方が勝利するシンプルなルールです。

ダンスアライブは6つのカテゴリーに分かれ、予選～決勝大会を開催しています。ダンススタイルごとに分かれており、HOUSE(ハウス)・BREAKING(ブレイキン)・HIPHOP(ヒップホップ)・ALL STYLES(オールスタイルズ)・POPPING（ポッピン）の計5スタイルが一般部門となりGENERAL(ジェネラル)と呼びます。加えて中学生以下の部門であるオールスタイルズバトルのKIDS(キッズ)に分かれています。予選は北海道・東北・北陸・関東・中部・関西・中国・九州の全国8地区で開催され、年間を通じて4月に行われる決勝大会への進出をかけて争います。