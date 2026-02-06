【あみやき亭】1回500円で“絶対にお得”！最高1,400円超のサーロインステーキが当たる「肉ガチャ」を2月9日より平日限定で開催～ ハズレなし！赤字覚悟の運試し企画 ～

株式会社あみやき亭

■開催店舗 あみやき亭小田井店・堀越店・黒川店

■企画背景：平日の焼肉に「ワクワク」と「圧倒的なお得感」を

「今日のお肉は何にしよう？」そんな選ぶ楽しさをゲーム感覚で味わっていただきたいという想いから、カプセルトイのようなワクワク感を焼肉に取り入れた「肉ガチャ」を企画しました。 参加費はワンコイン（500円）。一番下の等の商品でも通常価格539円（税込）のため、「お客様が絶対に損をしない（ハズレなし）」という点が最大の特徴です。ご家族やご友人との食事の会話が弾む、エンターテインメント体験をご提供します。

■「肉ガチャ」の豪華ラインナップ

特賞には、脂の甘みと赤身の旨味が絶品の「サーロインステーキ」をご用意。その他、和牛一頭買いを行う当店だからこそ提供できる希少部位など、価格以上の価値あるお肉をラインナップしました。

【参加費】1回 500円（税込）

👑特賞：サーロインステーキ

通常価格：1,408円（税込）

約64%OFF！ ステーキの王様をワンコインで楽しめる大チャンスです。

🥇１等：和牛一頭買い厚切り 3種（ランプ・イチボ・ミスジ）

通常価格：[金額]円（税込）相当

一頭買いだからこそできる、人気の希少部位を贅沢に厚切りで。

🥈２等：和牛一頭買いうす切り（シンタマ・炙り焼肉）

通常価格：759円（税込）

サッと炙って食べる、とろけるような食感が魅力です。

🥉３等：トロタン

通常価格：539円（税込）

最低でもこれ！ 参加費の500円を超えているため、確実に元が取れます。

■開催概要

イベント名： 絶対にお得な「肉ガチャ」

開催期間： 2026年2月9日（月）～2月27日（金）

※期間中の平日限定開催です。

実施店舗： あみやき亭小田井店・黒川店・堀越店

参加条件： 1組様につき1回限りチャレンジ可能

【株式会社あみやき亭について】 「国産牛を安く、美味しく」をモットーに、東海地方を中心に全国へ展開する焼肉チェーン。肉のプロ集団が選び抜いた高品質なお肉を、リーズナブルな価格で提供し続けています。