【万平ホテル】大切な方に贈る、華やかなパッケージに包まれたギフトセット「MAMPEI SWEET GIFT」を発売

株式会社万平ホテル「MAMPEI SWEET GIFT」イメージ

万平ホテル（長野県北佐久郡軽井沢町、総支配人：佐々木一郎）は、2026年2月9日（月）から、バレンタインデーやホワイトデーを彩るギフトセット「MAMPEI SWEET GIFT」を発売いたします。これに伴い、2月6日(金)より、万平ホテル公式オンラインショップでの予約販売を開始いたします。

バレンタインデーからホワイトデーまでの期間限定でご用意するのは、芳醇な果実味が楽しめる「カシス＆ブルーベリーサンド」と、甘みが際立つ「いちじくチョコレート」のギフトセットです。「カシス＆ブルーベリーサンド」は、バターをたっぷり使用したリッチな味わいのクッキーで、果実の酸味が広がる軽やかなクリームをサンドした贅沢な逸品です。パッケージには万平ホテルを象徴するモチーフと、優雅にたたずむ貴婦人をデザインしました。また、一緒にお楽しみいただくのは、ドライいちじくを甘さ控えめのチョコレートでコーティングした「いちじくチョコレート」。いちじくの自然な甘みとダークチョコレートが調和した大人の味わいで、普段のティータイムにはもちろん、ウイスキーやワインを楽しむ夜のひとときにもぴったりです。

日頃の感謝を伝えたい大切な方へ、そしていつも頑張るご自身へ、心躍る華やかなパッケージに包まれた特別なギフトセットはいかがでしょうか。

■「MAMPEI SWEET GIFT」について

「万平ホテルの物語を味わうクッキーサンド」シリーズの1作目である「カシス＆ブルーベリーサンド」は、パッケージも味わいも華やかな仕上がり。一緒にお楽しみいただく「いちじくチョコレート」は、いちじくの凝縮された自然な甘みとダークチョコレートのハーモニーをご堪能いただけます。季節の贈り物に最適なギフトセットです。

「MAMPEI SWEET GIFT」イメージ

■「MAMPEI SWEET GIFT」概要

・価格：5,000円 （税込）

※数量に達し次第、一時的にご提供を終了する場合がございます。

【店頭販売（数量限定）】

・発売日：2026 年 2 月 9日 (月)

・販売場所：万平ホテル「ショップ」

・販売時間：8：00～20：00

【公式オンラインショップ販売（数量限定）】

・予約販売開始日：2026 年 2 月 6日 (金)

・販売サイト：万平ホテル公式オンラインショップ

(https://mampei-shop.com/products/sweetgift）

※ 2月10日（火）までにご注文いただいた場合、2月13日（金）までのお届けを目安に発送いたします。

ただし、天候・交通事情、または離島など一部地域につきましては、お届けが遅れる場合がございます。

〈お問い合わせ先〉

万平ホテル 公式ホームページ（https://www.mampei.co.jp）

電話： 0267-42-1234（9:00～18:00）