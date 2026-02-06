株式会社エス・ケイ通信、埼玉県「ジュニア・アスポート事業」への寄付により「紺綬褒章」を受章。生活困窮世帯の子どもたちの学習・生活支援に貢献

■受章の背景

株式会社エス・ケイ通信

当社は、事業活動を通じた社会貢献を重要視しております。

「子どもたちが将来に希望を持ち、自立することは、地域全体の発展にも繋がる」 私たちはそう信じ、次世代を担う子どもたちが夢を追い続けられる環境づくりを後押ししたいという想いから、今回の寄付を実施いたしました。

今回の受章は、こうした当社の「次世代への支援」に対する姿勢、および地域社会への貢献が評価されたものと受け止めております。

■「埼玉県ジュニア・アスポート事業」について

埼玉県が実施する、生活困窮世帯等の中学生や高校生などを対象とした学習・生活支援事業です。事業名の「アスポート」には、「明日（アス）」への「港（ポート）」という意味が込められており、子どもたちが未来へ漕ぎ出すための支援拠点となることを目指しています。

経済的な事情を抱える子どもたちに対し、単なる学習指導にとどまらず、大学生ボランティア等による相談支援、基本的な生活習慣の確立、そして安心して過ごせる「第三の居場所」の提供など、包括的なサポートを実施。貧困の連鎖を断ち切り、子どもたちが将来に希望を持って自立できるよう支援しています。

■創業の地・埼玉県への想い

2000年、当社はここ埼玉県で産声を上げました。創業間もない頃、まだ何の実績もなかった私たちを信じ、支えてくださったのは、紛れもなく埼玉県の地域社会の皆様です。

多くの企業の皆様に育てていただき、成長できた私たちだからこそ、創業の地であるこの場所へ「恩返し」をしたいという強い想いがあります。 私たちが受けた恩を、次の時代を担う子どもたちへつないでいくこと。それが、創業の地に対する最大の感謝であり、私たちの果たすべき責任であると考えています。

■企業市民としての「社会貢献活動」への姿勢

私たちは、企業存続の基盤は「健全な社会」にあってこそ成り立つものと考えています。

そのため、単に事業利益を追求するだけでなく、企業も地域社会を構成する一員（企業市民）として、社会課題の解決に主体的に関わることが重要です。

本業である「中小企業支援」と、今回のような「次世代育成支援」は、共に「未来への投資」として深く結びつき、社会の活力をさらに高めていくものです。私たちは今後も、一過性の活動に終わらせることなく、長期的な視点で社会貢献活動に向き合ってまいります。

■今後の展望

当社は「地域社会と企業の共存共栄」を目指し、本業であるWebマーケティング支援を通じて、地域経済の活性化に取り組んでおります。

今後も、企業の成長支援を通じて地域の雇用や活力を生み出すとともに、その成果を社会へ還元することで、子どもたちが安心して夢を描ける持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

