『まさか！に備える最新安全ガイド　大学生が狙われる50の危険』2026年改訂版発行

全国大学生活協同組合連合会が共著者となり、学生生活実態調査の調査結果や学生委員会のメンバーが実際に見聞きしたリアルな学生の声をもとに執筆しました。大学生が直面しがちな50のトラブルを厳選し、それに対する予防と対策を１冊にまとめた本です。

詳細を見る :https://www.univcoop.or.jp/society/society_1844.html

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=l_16weN6vyQ ]

執筆に携わった学生委員と三菱総研の職員の座談会動画です

◆ここがポイント

◆書誌データ

全国大学生活協同組合連合会の学生委員会が原稿執筆の一部を分担大学生活４年間のリアルな体験談が詰まっています- 2023年2月刊行の本シリーズに新しい情報を加え、今の情報に即した内容に改訂しました- 執筆に参加した学生の声をもとにマンガでわかりやすく大学生活に潜む危険をお伝えしています- 学生生活実態調査や学生総合共済の給付事例、学生生活110番の電話相談やサポート事例をもとに大学生活のリスク（困りごと）を読み解いています

まさか！に備える最新安全ガイド 大学生が狙われる50の危険

著者 株式会社三菱総合研究所

全国大学生活協同組合連合会

日本コープ共済生活協同組合連合会

奈良由美子（放送大学・リスクマネジメント学）

発行 株式会社青春出版社

ISBN 978-4-413-11422-6

定価 1,210円（本体1,100円+税10％）