シニア向けリモートワーク求人数、上位10職種中7職種がシステムエンジニア

シニア転職支援の株式会社シニアジョブ（本社：東京都新宿区/代表取締役 中島康恵）は、運営するシニア専門求人サイト「シニアジョブ」に掲載されたリモートワークの求人を調査しました。シニア向けのリモートワークの求人は件数が多い上位10職種中7職種がシステムエンジニア関連職種で、雇用形態は正社員が約半数ともっとも多い結果となりました。

シニア向けリモートワーク求人の傾向調査結果、求人件数上位10職種のうち7職種がシステムエンジニア関連

■システムエンジニアに集中するシニアのリモートワーク可の求人、調査結果のまとめ

シニア専門求人サイト「シニアジョブ」（https://seniorjob.jp/）に掲載されたリモートワークの求人の傾向について、調査結果をまとめました。

シニア専門求人サイト「シニアジョブ」では、一部リモートワークが可能、希望があればリモートワークも選択可能である「テレワーク・リモートワーク・在宅勤務OK」の求人と、フルリモートを前提とした「フルリモート」の求人があり、どちらも調査と比較を行いました。また、すべての求人との比較も行っています。

まず、主な傾向・特徴を4点挙げます。

・リモートOKの求人が多い職種はシステムエンジニア関連に集中している・同じ職種で比較すると、すべての求人の平均給与よりもリモートOKの求人の平均給与のほうが高め・リモートOKの求人では、正社員や契約社員の割合が伸び、パート・アルバイトの割合が下がる・フルリモートの求人は業務委託が極めて多く、求人が多い職種もエリアも通常のリモートOKの求人とは異なる

コロナ禍でリモートワークが普及し、シニア向け求人においても徐々にリモートワークが浸透してきたものの、昨今、米国のテック企業や国内企業でも出社への回帰が報じられていることから、現時点でのシニア向けリモートワークの求人の状況を調査しました。

まず、今回の調査でもっとも特徴的な結果となったのが、リモートワークOKの求人が多い職種であり、上位10位のうち7職種がシステムエンジニア関連職種に集中していました。

しかし、2位の会計事務所スタッフ、3位の営業、9位の建築施工管理など異なる職種のランクインも見られ、上位3位に絞れば2職種はシステムエンジニア以外であり、また、建築施工管理などは、業務の極一部が遠隔でも可能であるのみで原則は現場に出社の必要があるなど、リモートワークの定義や程度にも差が見られる結果となりました。

次に、これらの職種の求人で提示された給与の平均金額を、リモートワークOKの求人と、それ以外を含んだすべての求人とで比較すると、リモートワークOKの求人は同等あるいはそれ以上の金額となる職種が多い結果となりました。

具体的には、リモートワークの求人がもっとも多いエンジニア・SE（Web系）では、すべての求人の平均年収が平均年収450万円であるのに対し、リモートワークの求人では37万円高い平均年収487万円となり、2位の会計事務所スタッフでは、リモートワークの求人はすべての求人より25万円高い平均年収475万円でした。

シニア専門求人サイト「シニアジョブ」の求人全体では、パート・アルバイトが雇用形態のうちもっとも多く、56%と過半数であるのに対し、リモートワークOKの求人では正社員が49.4%と約半数であり、契約社員の割合も20.9%と高く、正社員と契約社員の割合が7割に達し、フルタイムの求人が多いことがわかります。

また、都道府県や地域については東京都への求人の集中が強く見られ、それ以外でも大都市圏を抱える都道府県で求人が多くなっています。

しかし、シニア向けのフルリモートの求人では、リモートワークOKの求人と傾向が大きく異なり、まず、雇用形態では業務委託が37%と正社員を超える割合でもっとも多くなっています。

求人の多い職種も、Web系のシステムエンジニアが3位に入るものの、一般事務やコールセンターのほか、ラウンダー、知的財産・特許、パラリーガルなどエリアを限定した求人傾向調査などでもあまり目にしない職種の求人が多くなっています。さらに求人件数の多い都道府県でも東京都の次に静岡県での求人が多く、独特の傾向を示しています。

リモートワークOKの求人が、システムエンジニアを中心とした職種の正社員に集中している一方で、フルリモートの求人については、さらに専門特化した職種に対して業務委託で仕事を発注したい企業が多いと言えます。

■シニア向けのリモートワーク求人の傾向調査結果データ

調査結果の数値データは下記のとおりです。

●テレワーク・リモートワーク・在宅勤務OKの求人

- 求人件数：996件- 求人で提示された給与：平均年収475万円、最高額1250万円- 求人の多い都道府県：東京都39.7%、神奈川県10.3%、大阪府9.9%、福岡県6.4%、愛知県6.1%- 雇用形態：正社員49.4%、契約社員20.9%、パート・アルバイト14.7%、派遣社員7.2%、業務委託7.8%

●テレワーク・リモートワーク・在宅勤務OKの求人件数が多い職種TOP10と平均給与

- 1位：エンジニア・SE（Web系）16.4%（平均年収487万円、最高額825万円）- 2位：会計事務所スタッフ13.2%（平均年収475万円、最高額750万円）- 3位：営業6.6%（平均年収437万円、最高額1250万円）- 4位：エンジニア・SE（制御・組み込み）5.4%（平均年収500万円、最高額675万円）- 5位：ネットワーク/サーバ監視・運用・保守・技術サポート4.9%（平均年収450万円、最高額775万円）- 6位：エンジニア・SE（汎用系）4.6%（平均年収500万円、最高額850万円）- 7位：その他（システム開発・SE・インフラ）4.5%（平均年収550万円、最高額850万円）- 8位：ネットワーク/サーバ設計・構築4.4%（平均年収525万円、最高額800万円）- 9位：建築施工管理3.6%（平均年収475万円、最高額775万円）- 10位：プロジェクトマネージャー（PM）・リーダー3.2%（平均年収600万円、最高額850万円）

●フルリモートの求人

- 求人件数：81件- 求人で提示された給与：平均年収512万円、最高額850万円- 求人の多い都道府県：東京都13.6%、静岡県7.4%、大阪府6.2%、神奈川県2.5%、愛知県2.5%、兵庫県2.5%、広島県2.5%、福岡県2.5%- 雇用形態：正社員33.3%、契約社員6.2%、パート・アルバイト23.5%、派遣社員0、業務委託37%

●フルリモートの求人件数が多い職種TOP10

- 1位：営業28.4%- 2位：ラウンダー12.3%- 3位：エンジニア・SE（Web系）9.9%- 4位：一般事務・営業事務・受付6.2%- 5位：コールセンター4.9%- 5位：人材コーディネーター・キャリアコンサルタント4.9%- 5位：知的財産・特許4.9%- 5位：パラリーガル4.9%- 9位：テレフォンアポインター3.7%

●参考：すべての求人

- 求人件数：69424件- 求人の多い都道府県：東京都16.3%、神奈川県8.4%、大阪府7.6%、埼玉県6.3%、愛知県5.4%- 雇用形態：正社員34%、契約社員5.8%、パート・アルバイト56.9%、派遣社員2.3%、業務委託1%

●参考：すべての求人で求人件数が多い職種TOP10

- 1位：調理師・調理補助・料理長12.2%- 2位：介護職・ヘルパー11.9%- 3位：清掃員・清掃スタッフ7.1%- 4位：ホールスタッフ・フロアスタッフ5.5%- 5位：交通誘導警備4.7%- 6位：看護師・准看護師4.4%- 7位：保育士3.8%- 8位：接客・販売スタッフ3.5%- 9位：営業1.8%- 10位：児童指導員1.7%

●職種別平均給与のリモートOKの求人とすべての求人の比較

- リモート1位：エンジニア・SE（Web系）・平均年収487万円、すべての求人では平均年収450万円- リモート2位：会計事務所スタッフ・平均年収475万円、すべての求人では平均年収450万円- リモート3位：営業・平均年収437万円、すべての求人では平均年収475万円- リモート4位：エンジニア・SE（制御・組み込み）・平均年収500万円、すべての求人では平均年収450万円- リモート5位：ネットワーク/サーバ監視・運用・保守・技術サポート・平均年収450万円、すべての求人では平均年収450万円- リモート6位：エンジニア・SE（汎用系）・平均年収500万円、すべての求人では平均年収475万円- リモート7位：その他（システム開発・SE・インフラ）・平均年収550万円、すべての求人では平均年収500万円- リモート8位：ネットワーク/サーバ設計・構築・平均年収525万円、すべての求人では平均年収525万円- リモート9位：建築施工管理・平均年収475万円、すべての求人では平均年収475万円- リモート10位：プロジェクトマネージャー（PM）・リーダー・平均年収600万円、すべての求人では平均年収600万円

■調査概要

シニア専門求人サイト掲載のリモートワークの求人の傾向調査

- 調査日： 2026年2月2日- 調査機関： 自社調査- 調査対象： 2026年2月2日時点でシニア専門求人サイト「シニアジョブ」に掲載されていたリモートワークOKの求人とフルリモートの求人、計1077件（※1）- 対象地域： 全国- 調査方法： 上記調査対象について傾向を調査、また、同調査日時点のすべての求人と比較調査（※2）

（※1）調査対象はリモートワークの求人であるが、比較対象として、調査日2026年2月2日時点のすべての求人69424件も調査した。なお、これら調査対象の求人には、過去に求人を掲載していたものの掲載を取り下げた求人または登録を取り消した企業の求人を含まないが、募集を停止している求人は含む。

（※2）求人数についてはシニア専門求人サイト「シニアジョブ」の求人検索機能を用いて、結果に表示された求人件数を集計した。求人で提示された給与の平均額については、シニア専門求人サイト「シニアジョブ」の平均給与表示機能によって算出された金額を用いた。なお、平均給与表示機能ではサンプルが少ない場合など、算出と表示が行われない場合がある。

