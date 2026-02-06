～注文住宅の多様なアイディアを理想の住まいごとにまとめた“暮らしかたスタイル提案”に新スタイル～ 敷地の南側に建物を寄せ、南側の庭を設けない『あえて南寄せスタイル』が登場！

ライフデザイン・カバヤ株式会社

ライフデザイン・カバヤ株式会社（代表取締役社長：窪田健太郎/本社：岡山県岡山市）は、注文住宅における多様な設計アイディアや住まいづくりの考え方を、理想の住まいやライフスタイルごとにまとめた「暮らしかたスタイル提案」を公開しています。

2026年2月6日(金)より、敷地の南側に建物を寄せ、南側の庭を設けないご提案「あえて南寄せスタイル」を新たに追加いたしました。

ライフデザイン・カバヤがご提案する『あえて南寄せスタイル』

あえて南寄せスタイル :https://lifedesign-kabaya.co.jp/house/lifestyle/south-style/

住宅設計においては、日当たりの良い南側に庭や開口部を設け、室内への採光を確保する考え方が一般的とされています。一方、北側道路に面する敷地や隣地との距離が十分に取れない敷地では、採光を確保しにくいケースも多くあります。

こうした条件の敷地において、「あえて南寄せスタイル」では、計算された屋根形状により上空から光を取り込み、中庭（アウターデッキ）を通じて室内に自然光を確保するプランをご提案します。

この中庭は、単なる採光のための空間だけでなく、隣地や外部からの視線を遮りながら、外部と一体化したアウター空間としても機能します。同時に、生活動線のコア（中心）に配置することで住まい全体に一体感を与える役割も果たします。

プランニング例

- Point1

玄関には2階のスノコ床から、玄関ホールには中庭から柔らかな自然光が差し込む。玄関土間奥には大きなシューズクロークを配置。

- Point2

アウターデッキは玄関ホール、LDKにL字に繋がり回遊できる配置。家族の憩いの場や家事、日曜大工など、季節問わずに活用することができる。

- Point3

リビングには、中庭の屋根越しから緩やかな自然光が北側の壁面に反射して入り、北向き開口とは思えない心地よい明るさを生み出すことができる。

- Point4

中庭北側の壁。フラットで真っ白な壁はプロジェクターの導入で、屋外ホームシアターにも。

ライフデザイン・カバヤの暮らしかたスタイル提案（https://lifedesign-kabaya.co.jp/house/lifestyle/(https://lifedesign-kabaya.co.jp/house/lifestyle/)）

ライフデザイン・カバヤは、「人生を、デザインする。」というコンセプトのもと、人が生活する全てをデザインする企業を目指し、住まいづくりを通じて、暮らしかたやライフスタイルの提案に取り組んでいます。

「暮らしかたスタイル提案」は、あらかじめライフスタイルごとのご提案を可視化することによって、お客さまのニーズをより具体的に汲み取り、それぞれの暮らし方やライフスタイルに寄り添った住まいを実現したいと考えています。「暮らしかたスタイル提案」は、スタイルごとのパッケージ化はせず、お客様に合わせて様々な要素を気軽に取り入れやすくしました。「アウトドアスタイル」や「ウィズペットスタイル」、「ビルトインスタイル」など計6スタイルを公開しています。

暮らしかたスタイル提案 :https://lifedesign-kabaya.co.jp/house/lifestyle/

震度５～７の繰り返す地震にも連続70回耐える耐震性「CLTハイブリッド構法」を採用したライフデザイン・カバヤの住まい

「CLTハイブリッド構法」は、木造軸組工法の筋交い部分に、大臣認定を取得した八角形のCLT耐力壁を組み込んだ戸建て住宅向けのライフデザイン・カバヤオリジナル構法です。

CLTは、海外ではマンションや商業施設等の中・高層建築物に使用される木質建材で、住宅に利用するにはオーバースペックとなっており、コストメリットが少なかったため、ライフデザイン・カバヤは住宅に適した独自のCLT構法を開発。実大振動台実験では、連続70回に及ぶ震度5～7の地震波を入力、ホールダウン金物等の締め直しを行うことなく、構造部に損傷はみられないという結果を得ています。これにより「地震に勝ち続けられる家、そして住み続けられる家。」を実現し、住宅商品「CLT MASTERS（シーエルティーマスターズ）」として展開しています。

ライフデザイン・カバヤ株式会社について（https://lifedesign-kabaya.co.jp/）

CLTハイブリッド構法 特設ページ :https://lifedesign-kabaya.co.jp/technology/

ライフデザイン・カバヤは、『中国ブロック5年連続No.1（2020～2024年度 低層住宅着工棟数）』『岡山県９年連続No.1（2016～2024年度 低層住宅着工棟数）』を獲得しています。（住宅産業研究所調べ）

当社は、1972年に岡山で設立された住宅会社で、現在、岡山・広島・香川・愛媛・兵庫・鳥取・福岡・沖縄・東京に販売拠点を設けています。（https://lifedesign-kabaya.co.jp/company/summary/）そして、住宅事業の枠を超え、国産木材を使った新建材CLT事業、不動産事業、リフォーム事業、エクステリア事業、海外事業、特建事業など幅広く手掛けています。

▼会社概要

商号：ライフデザイン・カバヤ株式会社

設立：1972年12月1日

代表取締役社長：窪田健太郎

本社：〒700-0964 岡山県岡山市北区中仙道二丁目9-11

▼事業内容

建築工事の請負及び施工に関する事業／上記事業に関するフランチャイズチェーン事業／建築物の設計及び工事監理に関する事業／土木工事の設計、請負、施工及び監理に関する事業／リフォーム及びエクステリア等の設計、請負、施工及び監理に関する事業／不動産の売買及び仲介に関する事業／不動産の管理及びコンサルタントに関する事業／風力・太陽光・地熱の利用等による発電並びに電気・熱の供給に関する事業／清掃事業／警備事業／損害保険代理店事業及び生命保険の募集に関する業務／前各号に付帯関連する一切の事業