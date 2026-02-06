Shizuoka Matcha Therapy「J-StarX女性起業家コース」に採択。静岡発の日本茶とAIで、アメリカのウェルネス市場に挑戦

ファンピッキング株式会社

ファンピッキング株式会社（本社：静岡県浜松市、代表：夏目 環）が展開する「Shizuoka Matcha Therapy(https://www.shizuokamatchatherapy.com/)」は、経済産業省が主導する起業家支援プログラム J-StarX 女性起業家コース(https://www.jetro.go.jp/services/j-starx/a214_2025.html) に採択されました。本プログラムは、独立行政法人(https://www.jetro.go.jp/)日本貿易振興機構(ジェトロ)(https://www.jetro.go.jp/)および米国のスタートアップ支援機関 gener8tor (https://www.gener8tor.com/)が運営を担っています。

事前に開催された国内研修の様子 gener8torの方々と

本採択に伴い、2026年2月15日から3月1日まで、米国カリフォルニア州サンフランシスコを拠点に滞在し、日本茶のサンプリングイベントおよび現地市場調査を実施します。

今回の渡米では、FDA認証を取得した静岡抹茶1種に加え、4種の有機日本茶（煎茶・玄米茶・ほうじ茶・くき茶）、さらにアップグレードした「AI Tea Counseling」を持参します。



これらのお茶はすべて静岡県内で製造・加工されています。有機茶葉の供給状況を踏まえ、品質を最優先に判断し、静岡県産を中心とした国内の厳選茶葉を使用しています。なお、抹茶については静岡県内産茶葉のみを使用しています。

Shizuoka Matcha Therapyは、抹茶に限らず煎茶・ほうじ茶など日本茶全体の価値と可能性を再定義し、「心のケアは言葉だけでは完結しない」という視点から、本物の日本茶とAIを組み合わせた心身に寄り添うウェルビーイング体験を提供しています。

近年、海外での日本茶需要の拡大に伴い、品質や背景への正しい理解を伝える重要性が高まっています。本取り組みでは、実際に日本茶を体験してもらう機会を通じて、日本茶の品質基準や文化的背景を丁寧に伝え、ブランド価値の向上に貢献していきます。

また、茶農家の事業継承や労働力不足といった産地の課題に対し、市場の確保を通じた持続的な支援を目指します。日本茶をアメリカのウェルネス文化における一つの選択肢として定着させることが、本事業の中長期的な目標です。

【補足：現地イベント・サンプリング予定】

■ ShowCaseでの無料サンプリング

スタートアップ関係者や来場者を対象に、静岡抹茶・日本茶の無料サンプリングを実施予定

日時：2026年2月26日（木）17:00～20:00

場所：111 Minna Gallery and Event Space（カリフォルニア州サンフランシスコ）

※本イベントは関係者向けプログラム内で実施されるため、一般の方のご入場はできません。

■ Plug and Play Tech Centerでの無料サンプリング

シリコンバレーを代表するイノベーション拠点にて、日本茶サンプリングを実施予定

日時：2026年2月24日（火）8:30～9:30

場所：Plug and Play Tech Center（カリフォルニア州サニーベール）

※本イベントは入居者・招待者限定のプログラムとなります。

※各イベントの様子や最新情報は、公式Instagramにて随時発信します。

※現地イベントでは、販売は行わず、試飲体験のみの提供となります。

【会社概要】

会社名：ファンピッキング株式会社

住所：静岡県浜松市中央区鍛冶町100-1ザザシティ浜松中央館 B1F

HP：https://funpicking.com/(https://funpicking.com/)

事業内容：日本茶を通じたウェルビーイング事業、AI Tea Counselingの開発・提供

ブランド：Shizuoka Matcha Therapy(https://www.shizuokamatchatherapy.com/)

