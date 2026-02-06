「楽天トラベル」、猫の日に合わせて宿の看板猫ランキングを発表

楽天グループ株式会社

楽天グループ株式会社が運営する旅行予約サービス「楽天トラベル」は、2月22日の「猫の日」に合わせて、「かわいい！」「会いたい！」と思う、全国の宿における看板猫の日本一を決定する「楽天トラベル 2026年 全国の宿 自慢の看板猫ランキング」を発表しました。

今年は全国の宿泊施設から自慢の看板猫53匹がエントリーし、楽天会員による3,200以上の投票により順位が決定しました。1位は、山梨県の宿泊施設「ＡＬＢＥＲＧＯ ｄｅｌ ｏｔｔｏ」の看板猫「富士子ちゃん」が獲得しました。

「楽天トラベル 2026年 全国の宿 自慢の看板猫ランキング」トップ5

1位「ＡＬＢＥＲＧＯ ｄｅｌ ｏｔｔｏ」の「富士子ちゃん」

１位に輝いた山梨県「ＡＬＢＥＲＧＯ ｄｅｌ ｏｔｔｏ」の「富士子ちゃん」は、「富士山」のふもとで生まれたことにちなんで名付けられた、看板猫歴5年目を迎えるキジトラ柄の女の子です。サービス精神旺盛な人懐っこい性格で、宿泊客が食事をとる様子を大人しく見守ったり、受付で出迎えや見送りを行ったりするなど、癒しを届けています。また、宿泊客の膝の上や庭でのんびりとくつろいで過ごす姿や、宿泊客と一緒に遊ぶ無邪気な様子も人気を集めています。投票者からは「つぶらな瞳と穏やかな表情でお出迎えされて疲れが和らぎそうです」「人懐っこい富士子、旦那さんや奥さんと同じくらいのホスピタリティ。また行きたいな」との声が寄せられています。

2位「筋湯温泉 宿房 花しのぶ」の「かぼす」

2位となった大分県「筋湯温泉 宿房 花しのぶ」の「かぼす」は、先代の跡を継いだ2代目の看板猫です。クールな表情と凛とした佇まいで貫録を感じさせる一方、女将と一緒に宿泊客を出迎え、部屋に案内する際には歓迎しているような表情を見せるなど、人が大好きな性格を垣間見ることができます。見た目の凛々しさと、お腹を見せながらリラックスした様子で宿泊客と遊ぶ姿とのギャップも人気の理由の一つです。投票者からは「貫禄のあるツンデレな猫らしい看板猫です」「一見ツンツンしているようで、人懐っこくかわいい猫でした」との声が寄せられています。

3位は、同票で栃木県「塩原温泉 山口屋旅館」の「ちゃっぴー」と北海道「岩盤浴 慈の癒（めぐみのゆ）」の「レオン」となりました。

3位「塩原温泉 山口屋旅館」の「ちゃっぴー」

「塩原温泉 山口屋旅館」の「ちゃっぴー」は、マリンブルーの瞳がチャームポイントの男の子です。同旅館にいる看板猫6匹の中では最年長でリーダー的な存在ながら、宿泊客に自分の鼻を乗せて挨拶し、なでてもらいたがる様子を見せるなど、甘え上手な看板猫です。のんびりとした性格で、ロビーをゆったりと散歩して過ごすことが多いものの、宿泊客が来るとすぐに出迎え、しっかりと挨拶を行ってくれます。投票者からは「チェックアウトのあと、バスの時間までロビーでいっしょに過ごしてくれました。とっても可愛かったです」との声が寄せられています。

3位「岩盤浴 慈の癒（めぐみのゆ）」の「レオン」

「岩盤浴 慈の癒（めぐみのゆ）」の「レオン」は、ブルーの瞳と優しい色合いの美しい毛並みが特徴の看板猫です。マイペースな性格で、積極的に愛嬌をふりまくことはしない一方、気が向いたときに宿泊客の部屋でくつろぐ様子を見せるなど、かわいらしい一面もある男の子です。時には、スタッフや宿泊客の手を甘噛みしながら甘える事もあり、そんな姿も愛くるしいと人気を集めています。投票者からは「青い瞳が凛々しいです。甘噛みも猫らしくてかわいいです。これからも宿泊客に癒しを届けてください」との声が寄せられています。

トップ20の紹介については、以下のページより確認可能です。

URL： https://travel.rakuten.co.jp/special/ranking/cat/

「楽天トラベル」は、今後も様々な情報発信を行い、旅行需要の喚起に取り組んでまいります。

■「楽天トラベル 2026年 全国の宿 自慢の看板猫ランキング」概要

投票開催期間： 2025年12月26日（金）11:00～2026年1月9日（金）23:59

投票結果発表日： 2026年2月6日（金）

投票方法： 楽天会員が「楽天トラベル 2026年 全国の宿 自慢の看板猫ランキング」ページにて、「かわいい！」「会いたい！」と思う看板猫に投票

エントリー看板猫数： 53匹

総投票数： 3,200票（投票は1人1回のみ、複数回答可）

以 上