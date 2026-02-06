『大川義秋コンサート』を2026年3月1日(日)に開催決定！「チケットペイ」にて申し込み受付開始！

株式会社ペイメントフォー



2026年3月1日、横浜美術館 レクチャーホールにて、


箏奏者・大川義秋によるドキュメンタリー映画のプレミア試写会と、


箏ソロコンサートを同時開催することが決定いたしました。




独自の表現で注目を集め、国内外で数多くの公演を成功させてきた大川義秋。


美しくも儚い繊細な弦の旋律、映画音楽のようにドラマティックな演奏表現は、


聴く者の心を強く捉え伝統音楽の枠を越えた新たな箏の可能性を提示し続けています。




その活動は演奏の場にとどまらず、作曲家としても数々の作品を発表。


伝統を深く理解した上で、現代の感性や空間表現と融合させるスタイルは、


音楽シーンのみならずSNSを通じても高い発信力と影響力を持ち幅広い世代から支持を集めています。




本公演では、そうした大川義秋の創作と活動の軌跡に迫るドキュメンタリー映画のプレミア試写会と、


箏によるソロコンサートを同時開催。


映像・言葉・そして生の音が交差する、


横浜美術館レクチャーホールならではの立体的なプログラム構成となっています。




一本の絃から立ち上がる音が空間を満たし、感覚を揺さぶる--


今、この瞬間だからこそ立ち会える表現を、五感で体感していただける特別な一日となるでしょう。







イベント概要




イベント名


大川義秋コンサート




開催日時


2026年3月1日（日）


開場　16:15


開演　17:00




会場


横浜美術館 レクチャーホール


（神奈川県横浜市西区みなとみらい3-4-1）




内容


・箏奏者 大川義秋の創作活動と軌跡に迫る


　ドキュメンタリー映画のプレミア試写会


・箏によるソロコンサート




映像・言葉・生演奏を組み合わせた、


横浜美術館レクチャーホールならではの立体的なプログラム構成。




出演




大川義秋（箏奏者・作曲家）




チケット


発売日：一般発売　2026年2月3日 (火) 18:00 ～


料金：6,000円


販売方法：チケットペイ・店頭販売（三琴堂 横浜市神奈川区白楽100番地 要電話予約：045-433-4152）


販売URL


https://www.ticketpay.jp/booking/?event_id=60422




主催／企画


株式会社ライフレコード　三琴堂




■「チケットペイ 」とは


イベント主催者がWEBから登録するだけで簡単にチケットが販売できるサービスです。リアル・オンライン両方のイベントに対応、販売手数料は売れた分だけ、リアルタイムで内容編集や販売状況の確認も可能です。音楽・イベント・スポーツはもちろんのこと、個人主催のイベントから大規模な入場管理システム構築も可能です。


サービスサイト：https://lp.ticketpay.jp/




■株式会社ペイメントフォーについて


「テクノロジーでお金と経済のあり方を変える」をミッションに掲げ、決済機能に加え、業務効率化を実現する独自のソリューションを展開するペイメントソフトウェアカンパニーです。




<会社概要>


会社名：株式会社ペイメントフォー


所在地：東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア


代表者：代表取締役社長　山崎　祐一郎


設立日：1999年3月19日


資本金：11億3,478万円


URL：https://www.paymentfor.com/


■本件に関するお問合せ


株式会社ペイメントフォー


チケットペイグループ


問合せフォーム：https://weborder.payhub.jp/entry/73