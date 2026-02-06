「クルマ～売るなら～ラビット♪」クルマ買取・販売のラビット超感謝！高価買取キャンペーン！実施中！

株式会社ラビット・カーネットワーク

株式会社ラビット・カーネットワーク（本社：東京都江戸川区臨海町、代表取締役社長：山中 雅文）が運営する自動車買取・販売の「ラビット」では1月10日(土)～3月31日(火)まで『超感謝！高価買取キャンペーン！』を実施いたします。

キャンペーン期間中、全国のラビット店では、おクルマのさらなる高価買取を目指します！

ラビットでは、徹底したお客様視点の、親切・丁寧なサービスで、細かなオプションパーツに至るまで、しっかりプラス査定！ 高価買取を実現しています！

期間中にご成約いただいたお客様の中から、抽選で「JTB旅行券10万円分」や、「モバイルプロジェクター」、「アップルウォッチ」、「ジャンボ宝くじ 100枚」、さらにWチャンスで「美味しいグルメのカタログギフト」など、豪華賞品を合計200名様にプレゼント！

ご来店査定されたお客様には「ラビカーキーボルダー」新色の「レッド」もしくは「キウイ」、または「亀田製菓 にぎやかボックス」をプレゼントいたします！

ラビカーキーホルダー（レッド）

ラビカーキーホルダー（キウイ）

亀田製菓にぎやかボックス

おかげさまでラビットは、2025年 オリコン顧客満足度(R)調査 車買取会社 持ち込み買取ランキング「店舗買取満足度No.1」を獲得いたしました。これからもお客様にご満足いただけるよう、努めてまいります。

