ESOTERICのベストセラーモデル2機種が「XE」に進化。ネットワークDACプリアンプ「N-05XE」、クラスAステレオパワーアンプ「S-05XE」誕生
ESOTERIC（エソテリック）は、ESOTERICの魅力を一台に凝縮したネットワークDACプリアンプ「N-05XE」、クラスAステレオパワーアンプの新しいベンチマーク「S-05XE」を発売いたします。ESOTERICのベストセラーモデル2機種が、更に豊かな音楽性を備えた「XE」モデルに進化しました。
[表: https://prtimes.jp/data/corp/21574/table/586_1_c841e87a7c56d1e7f57828f81c4b59cc.jpg?v=202602060321 ]
S-05XE（左） N-05XE（右）
N-05XE 主な特長
次世代のディスクリートDACとネットワーク・エンジンで更なる高音質へ進化したネットワークDACプリアンプ、N-05XE
N-05XEは、最小のシステム構成で、最高の音質をお届けするために設計されたネットワークDACプリアンプです。光ネットワーク接続対応G4ネットワーク・エンジン、次世代のG2ディスクリートDAC、Grandiosoモデル直系のデュアルバランス・プリアンプに加え、ヘッドホンアンプも搭載。「XE」モデルは、定評のある機能性はそのままに、全ての回路コンポーネントを新規設計でブラッシュアップ。磨き抜かれたESOTERICシグネチャーサウンドを心ゆくまでお楽しみください。
N-05XE システム構成
・D/Aコンバーター（各種デジタル入力装備）
・ネットワークプレーヤー（ストリーミング/音楽ファイル再生）
・デュアルモノ・デュアルバランス・プリアンプ
・デュアルモノ・パラレル・シングルエンド・ヘッドホンアンプ
・徹底したデュアルモノ・コンストラクション（全アナログ回路、電源部を全てL/R独立）
Master Sound Discrete DAC G2
・Grandioso N1の開発成果を投入し、より音楽性豊かな新世代（G2）にブラッシュアップ ※XE新機能
・64bit/512Fs対応ΔΣモジュレーター搭載、先鋭のマルチレベルΔΣ方式D/Aコンバーター
・汎用DAC ICを使わない、FPGAベースのディスクリート回路構成
・DSD、PCMをそれぞれ最適に再生するFPGAデジタル処理アルゴリズム
・低ノイズの新レジスターネットワーク ※XE新機能
・高精度MELF抵抗エレメントによる高度な変換精度
・電源回路を含むアナログ回路をL/R独立したデュアルモノ構成
・内蔵クロックをディスクリート化（Master Sound Discrete Clock for Digital Player） ※XE新機能
ESOTERIC Network Engine G4
・光ネットワーク接続対応のSFPポートを装備した第4世代ネットワーク・エンジン ※XE新機能
・アナログ再生のように滑らかなサウンドを実現する専用大型リニア電源搭載
・DSD22.5MHzのネイティブ再生に対応
・ミュージックサーバー（NAS）機能（大容量USBストレージ2台を接続可能）
・様々なファイルフォーマットに対応（DSF、DSDIFF、FLAC、ALAC、WAV、AIFF、MQA、MP3、AAC）
・ESOTERIC Sound Streamによるハイレベルな操作性（スマートフォン/タブレット用アプリ）
・汎用性の高いOpenHome規格に準拠
・様々な音楽配信サービスに対応（Tidal Connect、Qobuz Connect、Roon、Spotify Connect、QQ Music）
デュアルモノ・デュアルバランス・プリアンプ
・高品位なL/R正負合計8回路の高音質デュアルモノ・デュアルバランス構成
・新たにアッテネーター回路専用に電源回路を独立させ、ピュアな音量コントロールを実現 ※XE新機能
・プリ出力/ライン出力/ヘッドホン出力、いずれの場合も音質差なく後段の機器を強力に駆動するHCLDハイカレント・バッファーアンプ
・音楽のエネルギーを余すところなく伝送する独自の電流伝送「ES-LINK Analog」出力
・ES-LINK Analog入力を新たに1系統装備 ※XE新機能
デュアルモノ・パラレル・シングルエンド・ヘッドホンアンプ
・ヘッドホンアンプ回路を更に高音質にブラッシュアップ ※XE新機能
・ドライブ能力に優れ、パワフルなデュアルモノ・パラレル・シングルエンド増幅方式 ※XE新機能
・最大出力 1,200mW＋1,200mW（32Ω負荷）
・4pin XLR、6.3mm、計2系統のヘッドホン出力 ※XE新機能
その他の機能・特長
・フロントパネルにDAC入力用に使えるUSB TYPE-C端子を装備 ※XE新機能
・「ES-LINK（XLRx1）」でSACDトランスポートを接続可能
・10MHzクロックシンク機能（G-05を接続し、音質のアップグレードが可能）
・LDAC、LHDC、Qualcomm(R) aptX(TM) HD audio、Qualcomm(R) aptX(TM) audio、AAC、SBCなど高音質コーデックに対応したBluetooth(R)レシーバー
・ライン出力固定モード、シグナルスルーアウト機能
・あらゆる振動を最適にコントロールする高剛性シャーシコンストラクション
・セミフローティングトップパネル
・独自の高音質ピンポイント・アイソレーション・フット
・Proudly Made in Tokyo
主な仕様
・ネットワーク部：ETHERNET × 1、SFP × 1、USBドライブ端子 × 2（TYPE-A、TYPE-C）
・Bluetooth対応コーデック：LDAC、LHDC、Qualcomm(R) aptX(TM) HD audio、Qualcomm(R) aptX(TM) audio、AAC、SBC
・デジタル音声入力：XLR × 1、RCA × 2、光デジタル × 2、USB × 2（TYPE-B、TYPE-C）
・アナログ音声入力：XLR/ES-LINK Analog × 1系統、RCA × 1系統
・アナログ音声出力：XLR/ES-LINK Analog × 1系統、ES-LINK Analog Pre-Out × 1系統、RCA × 1系統
・ヘッドホン音声出力：6.3mm ステレオ標準 × 1、4pin XLR × 1
・ヘッドホン実用最大出力：1,200mW＋1,200mW / 32Ω
・ヘッドホン適合負荷インピーダンス：16Ω～600Ω
・クロック入力：BNC × 1
・周波数特性：5Hz～30kHz（-3dB）
・S/N比：109dB（A-weight）
・全高調波歪率：0.001%（1kHz）
・電源：100V AC 50/60Hz消費電力：30W（スタンバイ時：0.3W）
・最大外形寸法（W×H×D）：445 × 131 × 377mm（突起部を含む）
・質量：13.6kg
N-05XE（シルバー）
N-05XE B（ブラック）
表面
裏面
S-05XE 主な特長
Advanced Pure Class A Stereo Amplifier
クラスAならではの透明感、ESOTERICならではのスケール感豊かな立体的サウンドステージ。新設計の完全シンメトリー・バランス入力バッファーアンプ、1,000VAの大容量トロイダルコア電源トランス、ユニークなデュアルモノ電源平滑回路など、先鋭の新技術を投入してブラッシュアップされたS-05XEは、クラスAステレオパワーアンプの新しいベンチマークです。磨き抜かれ、より一層スケールアップしたESOTERICシグネチャーサウンドを心ゆくまでお楽しみください。
主な特長
・フラグシップGrandiosoシリーズのアンプ設計を踏襲したシンプル＆ストレートな回路設計思想
・クラスAの緻密さに加え、ESOTERICならではのダイナミックな音質を追求
・瞬間的なレスポンスを追求した大容量バイポーラ・トランジスター・3パラレル・プッシュプル構成
・30W＋30W（8Ω、A級動作）/ 60W＋60W（4Ω）/ 120W（BTLモード、8Ω）
・L/Rチャンネルの独立を徹底させるため、電源平滑回路を含む全段をデュアルモノで構成
・NFB（ネガティブ・フィードバック）を最小限に抑え、躍動感のある音質を追求
・大容量1,000VAトロイダルコア電源トランス採用でよりダイナミックな音質に進化 ※XE新機能
・電源平滑回路を刷新し、左右の独立性を高め、チャンネルセパレーションを向上 ※XE新機能
・チャンネル独立の大容量Grandiosoグレード・カスタム・ブロック・コンデンサー（10,000μF × 4/ch）
・ノイズを防ぎ、精緻な再生音を生み出す新設計「完全シンメトリー・バランス入力バッファーアンプ」 ※XE新機能
・音楽のエネルギーを余すところなく伝送する独自の電流伝送「ES-LINK Analog」入力
・3種類の駆動モード（ステレオ/BTL/バイアンプ）。2台を組み合わせたシステムアップが可能
・トリガー接続により、N-05XEとの電源オン/オフの連動が可能
・セミフローティング・トップパネル、特許取得ピンポイント・アイソレーションフット
・ピーク・レゾナンスを軽減する特殊なウェーブ形状のヒートシンク
・Grandiosoシリーズのデュアル・ハニカム放熱グリルをモチーフにしたトップパネルデザイン ※XE新機能
主な仕様
・定格出力：30W＋30W（8Ω、A級動作）、60W＋60W（4Ω）、120W（BTLモード、8Ω）
・周波数特性：5Hz～100kHz（＋0dB、-3dB、8Ω）
・S/N比：104dB（IHF-A、XLR）
・全高調波歪率：0.007%（1kHz、8Ω、30W）
・適合インピーダンス：4Ω～16Ω、8Ω～16Ω（BTLモード時）
・ゲイン：28.5dB（BTLモード時：34.5dB）
・アナログ音声入力：ES-LINK Analog × 1系統、RCA × 1系統、XLR × 1系統
・電源：100V AC 50/60Hz
・消費電力：215W（無信号時195W）
・最大外形寸法（W×H×D）：445 × 191 × 443mm（突起部を含む）
・質量：25.6kg
S-05XE（シルバー）
S-05XE B（ブラック）