2026年3月5日、退色抑制オールインワンシャンプー誕生！ サロン派もお家派も、これ一本でヘアカラー後の色もちとツヤを実感する ＜LPLP essence カラープロテクトシャンプー＞

スタージュ株式会社（本社：東京都中央区日本橋、代表取締役社長：山本晃久）は、カラートリートメントのパイオニアとしてシリーズ累計販売本数530万本*¹を突破したLPLP(ルプルプ)ブランドから、カラーキープとツヤ実感によりヘアカラーの満足度を高める、ノンシリコンの「LPLP essence カラープロテクトシャンプー」を2026年3月5日に発売します。

*¹2026年1月現在

大人のカラーヘアに『退色抑制ケア』を

*¹精製水を含むどうして退色抑制が必要なの？

いつまでも若々しい大人のヘアデザインにとって、ヘアカラーでの色ツヤ表現はとても大切です。

ヘアカラーが退色すると、「白髪が浮いて悪目立ちする」「黄ばみ・赤みが目立つ」「ツヤがなく疲れた印象に見える」など、老け見えする要因につながってしまいます。

色ツヤが落ちると、せっかくヘアカラーで彩った印象も落ちてしまいます。

大人女性のヘアカラー悩みは、退色にまつわる問題だった！

ヘアカラーをして時間が経ち、次のヘアカラーをするまでに困っていることをアンケート調査。

「根元の白髪が目立つ」がトップでしたが、次いで「白髪がキラキラしてくる」「パサつきが出てくる」と退色により引きおこる悩みでした。

キューティクルが薄くなり開きやすくなる・水分保持力が低下するなど、年齢による髪の変化により色素が流出しやすい状態になります。若い頃と同じケアでは、髪色を守ることはできません。

『退色抑制ケア』をお手軽なオールインワンシャンプーで

＜LPLP essence カラープロテクトシャンプー＞は、カラートリートメント開発技術を応用し、毎日のシャンプーだけで「色持ちキープ」と「染めたて以上のツヤ」が実感でき、あなたに髪色をもっと長く楽しんでもらうために開発されました。

コンディショナー不要のオールインワンシャンプーなので、コスパ・タイパにも優れています。

毛髪診断士(R)が開発！ あらゆるカラー剤の色もちを守る３つのポイント

１.【退色抑制】 pHコントロール発想の弱酸性仕上げ

ヘアカラー後にアルカリ性に寄るとキューティクルは開き、色素が流出しやすくなります。弱酸性仕上げでキューティクルを整え、色持ちをサポートします。

※白髪染め・オシャレ染め含めたヘアカラー全般だけでなく、カラートリートメントやヘアマニキュアにも対応。

２.【うるおい】 がごめ昆布美容液*¹が毛髪の水分量を調整

【LPLPブランド共通】がごめ昆布エキス（独自成分 ルプルプ Wフコイダン）*²

※試験方法：白髪毛束をカラートリートメントで染め、各シャンプーに毛束を1時間浸した後に洗い流す

がごめ昆布は、昆布の中で最もねばりが強い、北海道函館近海でしか採れない希少な高級昆布です。昆布のねばりには保湿成分フコイダンが含まれており、がごめ昆布は一般的な真昆布や利尻昆布の３倍ものフコイダン量を含んでいます。

がごめ昆布に着目しシオノギヘルスケアと共同開発した、高分子フコイダン（表面をうるおいコート）と低分子化フコイダン（内部*³にうるおいを届ける）を組み合わせた「がごめ昆布エキス[独自成分ルプルプWフコイダン(シオノギ海藻エキス)*²］」の配合により毛髪の保水力を高めることができます。

ヘアカラー後の髪は水分が抜けやすい状態のため保湿が大切です。がごめ昆布エキス*²とマリンコラーゲンなどの保湿成分と毛髪補修成分配合*¹で、髪をうるおし水分量を調整。透明感のある健康的なツヤ髪に。

*¹ ガゴメエキス、イソステアロイル加水分解コラーゲンＡＭＰＤ、メドウフォーム-δ-ラクトン (保湿・毛髪補修) *² ガゴメエキス（保湿） *³角質層まで

３.【ツヤ】 オイルヴェール*¹による極上のツヤ体験

ナノサイズまで小さくした天然ヘアオイル成分をカプセル化したオイルヴェールカプセルを配合*¹。ヘアオイル粒子が髪１本１本を包み込むことで、ベタつき重たいツヤではなく、軽やかで輝くようなツヤを実感できます。

*¹ ホホバオイル、オリーブオイル、アルガンオイル、 フィトステロールズ、セラミドＮＰ、セラミドＮＧ、セラミドＡＰ、アルガニアスピノサ核油、オリーブ果実油、シア脂、バオバブ種子油、ホホバ種子油（保湿）

LPLP essence カラープロテクトシャンプーのこだわり

厳選した26種の天然由来成分をたっぷり配合

海と植物の恵みで頭皮環境を整え、美髪へと導きます。

*¹ ガゴメエキス（保湿）LPLP７つの約束

安心して続けられる製品であること。それは、自分を大切にすること。

７つのフリー処方で、自分にも、環境にもやさしい。

毎日のケアが心地よくなるような処方設計を心掛けています。

天然香料使用

すっきりとやさしく香るジャスミンシトラス

LPLP（ルプルプ）とは

髪の１０年後を考える本質的ヘアケアブランド

LPLP（ルプルプ）は「kelp（昆布）」と「scalp（頭皮）」を組み合わせた造語のブランド名です。

シオノギヘルスケアとスタージュが共同開発した独自成分「ルプルプ Wフコイダン（シオノギ海藻エキス）*¹」を配合。

確かな効果が実感できるエイジングヘアケア*²として2011年に誕生し、発売から累計販売本数530万本*³を突破しました。美しい髪は、健やかな頭皮があってこそ。多くのお客様を若々しい印象の髪と頭皮へ導くお手伝いを続けています。

*¹ガゴメエキス（保湿） *²年齢に応じたケア *³2026年1月現在

【お求め方法】

2026年3月5日よりオンラインにて販売開始

▼LPLP 公式オンラインストア『STELLA SENSE（ステラセンス）』

https://www.stellasense.jp/

▼ECモール（楽天市場、Yahoo!ショッピング、Amazon）

※ドラッグストア、バラエティショップは順次発売の予定

