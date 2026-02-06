歯科医院検索・予約メディア「EPARK歯科」が「Reserve with Google 」に対応
「エンパワーヘルスケア株式会社」が運営する、歯医者さんの予約・検索サイト「EPARK歯科」は、 Google が提供するオンライン予約機能「Reserve with Google（ Google で予約）」との連携を、2026年1月20日より開始いたしました。
これにより、「今すぐ予約したい」「空き時間に近くの歯科医院を探したい」といった患者さまのニーズに、EPARK歯科がより迅速かつ的確に対応できるようになります。
また、 Google 検索(TM)や Google マップ(TM)で歯科医院を探しているユーザーと、EPARK歯科の予約環境をつなぐ接点が広がり、予約機会の最大化が期待されます。
■Google マップが店舗集客に与える影響
近年、店舗の検索行動において、Google 検索や Google マップの重要性は高まっています。
株式会社トライハッチによる調査レポート（※）では、過去3ヶ月以内に Google マップで店舗を探したユーザーのうち、約73％が Google マップを通じて実際に来店したという結果が示されており、 Google マップが来店検討に大きな影響を与えていることが分かります。
■概要
本対応により、Google 検索(TM)および Google マップ(TM)上の医院一覧や医院情報ページにEPARK歯科の「予約」ボタンが新たに表示されています。
・表示開始日：2026年1月20日（火）
・本対応の対象となる歯科医院：
以下の条件を満たす歯科医院を対象に提供されています。
１. EPARK歯科の掲載契約およびEPARK歯科台帳を契約していること
２. EPARK歯科上でネット予約が利用可能な状態であること
（※ネット予約準備中の場合は対象外）
※Googleの仕様や表示条件により、すべての医院で必ず「予約」ボタンが表示されるわけではありません。
・費用：本対応による追加費用は一切発生しません。 （※2026年1月時点）
・表示イメージ：
※上記はイメージ図です。実際の表示内容・UIは Google の仕様により異なる場合があります
※「予約」ボタンを押下するとEPARK歯科の予約ページへ遷移いたします
■EPARK歯科について
歯科医院検索・予約メディア「EPARK歯科」では、全国の歯科医院情報6.6万件（※1）を掲載し、診療内容や立地、診療時間などの条件検索に加え、医院ごとの空き状況を確認しながらオンラインで予約することができます。
また、実際に来院した患者さまによる口コミや評価、医院の詳細情報を参考にしながら、自分に合った歯科医院を選ぶことが可能です。
年間アクセス数は約1億回（※2）にのぼり、年間約200万人（※3）の患者さまが実際に予約を行っています。
※1 2025年6月時点、国内歯科医院約66,000件を掲載
※2 2024年1月～12月実績
※3 2024年4月～2025年3月実績
■サービス詳細はこちら
＞EPARK歯科メディア｜サービス詳細(https://haisha-yoyaku.jp/docs/service/eparkshikamedia/)
■お問い合わせはこちら
＞お問い合わせフォーム(https://www.empower-hc.com/contact/newcontact?SITE=new_contact_from_prtimes)
■エンパワーヘルスケア株式会社について
エンパワーヘルスケア株式会社は、「デジタルの力で、歯科医療の“出会い”と“通いやすさ”を革新し、健康寿命の延伸に貢献する」というミッションのもと、患者さまと歯科医院さまをつなぐサービスの利便性向上に取り組んでいます。
今回の「Reserve with Google」への対応により、Google 検索や Google マップ上で歯科医院を探す患者さまが、検索から予約までをシームレスに行える環境を整えました。
こうした取り組みを通じて、歯科受診の機会創出や定期的な通院を後押しし、口腔内の健康維持・早期治療につなげることで、健康寿命の延伸に貢献してまいります。
■会社概要
社名：エンパワーヘルスケア株式会社
代表者：代表取締役 一木 哲郎
所在地：〒108-0023 東京都港区芝浦4丁目16－25 安全ビル4F
企業ホームページ：https://www.empower-hc.com/
設立年月：2000年5月19日
従業員数：94名（2024年11月時点）
資本金：1億円（2024年11月時点）
事業内容：医療系ITソリューション事業
電話番号：0120-981-354（受付時間：平日9:00～17:00）
Google 検索および Google マップは、Google LLC の登録商標または商標です。