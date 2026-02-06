「龍が如く」×「日本統一」コラボプロジェクト「龍が如く Powered by 日本統一」2月10日よりAmazon Prime Videoにて全3話の配信が決定

株式会社セガ

株式会社セガは、「龍が如く」×「日本統一」コラボプロジェクトである実写ドラマ「龍が如く Powered by 日本統一」について、2月10日よりAmazon Prime Videoにて全3話を一挙配信することを決定しました。

映像を手掛けるのは日本の極道社会を描く大人気映像作品「日本統一」の制作チームで、2026年2月12日（木）に発売予定のゲームソフト『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』へとつながる物語を描いています。

主要キャストには、「日本統一」で主演・総合プロデュースを務める本宮泰風さん（桐生一馬 役）、本宮さんとともに主役を務める山口祥行さん（真島吾朗 役）をはじめ、中谷一博さん（錦山彰 役）、松田賢二さん（伊達真 役）が出演します。

「龍が如く Powered by 日本統一」予告編と、各話の場面写真が公開されたので、ぜひご覧ください。

■「龍が如く Powered by 日本統一」予告編

https://youtu.be/Mlk18HFLWKQ(https://youtu.be/Mlk18HFLWKQ)

●第1話 場面写真

●第2話 場面写真

●最終話 場面写真

「龍が如く Powered by 日本統一」出演者一覧（敬称略）

本宮泰風 山口祥行 中谷一博 松田賢二

武田幸三 勝矢 北代高士 逢沢りな 愛加あゆ 緒方彩椰 舘 昌美 結城貴史

かたせ梨乃 古井榮一 松田一三 中野英雄 寺島 進 菅田 俊

(C)SEGA

■「日本統一」とは

“極道界統一を目指す理由、日本から抗争をなくすため”

2013年8月25日から開始された任侠作品。不良少年、氷室蓮司（本宮泰風）・田村悠人（山口祥行）が、日本極道界の頂点を目指すサクセスストーリー。個性豊かなキャラクターたちが躍動する「弱きを助け、強きを挫く」任侠道。

人気キャラクターたちにスポットを当てた外伝も人気コンテンツに。時折見せるコミカルさも人気のファクター。氷室・田村を中心とした侠和会が日本の頂点を目指す！

シリーズ累計90作を超える大人気コンテンツ。TVドラマでもなく、映画でもない新たな映像コンテンツとして存在感を示している。

“男たちの熱き想いが日本極道界を変える”

◆「日本統一」公式サイト：https://nihontouitsu.jp/

◆「日本統一」公式X（エックス）アカウント：https://x.com/nihon_touitsu

◆「日本統一」公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@nihon_touitsu

■「龍が如く」シリーズとは

「大人向けのエンタテインメント作品」というコンセプトの元、2005年に誕生。愛、人情、裏切り……。巨大歓楽街に生きる熱き男たちの生き様を描いた。これまでゲームが決して踏み込むことのできなかったリアルな現代日本を表現し、シリーズ累計販売本数は2,770万本／DLを超える作品となっている（※フルゲーム合計）。

◆龍が如くポータルサイト：http://ryu-ga-gotoku.com/

◆龍が如くスタジオ 公式X（エックス）アカウント：https://x.com/ryugagotoku

◆龍が如くスタジオ 公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/c/Ryugagotoku_official

【製品概要】

商品名：龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties

対応機種：PlayStation(R)5 / PlayStation(R)4 / Nintendo Switch(TM) 2 / Xbox Series X|S / PC（Steam）

発売日：2026年2月12日（木）発売予定

価格：

パッケージ版・デジタル版 8,173円（税込8,990円）

デラックス・エディション 10,400円（税込11,440円）

※Xbox Series X|S / PC（Steam）版および「デラックス・エディション」はデジタル版のみ販売

ジャンル：アクションアドベンチャー

プレイ人数：1人

発売・販売：株式会社セガ

CERO表記：D区分（17歳以上対象）

著作権表記：(C)SEGA

出演：

『龍が如く 極３』 黒田崇矢、中村獅童、笠松将、宮迫博之、宮川大輔、徳重聡、石橋凌・渡哲也・香川照之

『龍が如く３外伝 Dark Ties』 中村獅童、宮迫博之、松田賢二、徳重聡

公式サイト：https://ryu-ga-gotoku.com/kiwami3/

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。