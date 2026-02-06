PAS TASTA・Peterparker69・ALYSA・Ryo’LEFTY’Miyataらが出演！「KENDRIX EXPERIENCE」3月20日（金・祝）に開催決定！
KENDRIX EXPERIENCE（2026年3月20日開催）
日本音楽著作権協会（JASRAC）が運営する音楽クリエイター向けDXプラットフォーム「KENDRIX」（https://kendrix.jp/）は、2026年3月20日（金・祝）14時から、渋谷ストリーム ホールで、音楽クリエイターとそのファンが集う無料イベント「KENDRIX EXPERIENCE」を開催します。
2月6日から参加申込の受付を開始しました（応募者多数の場合は抽選）。ぜひ、多くの音楽クリエイター、ファンの皆さまからのお申し込みをお待ちしています。
※ライブのみを観覧したい方も大歓迎です。参加申込み時に「参加予定の時間帯」で「19:00～21:00（音楽ライブ）」をご選択ください。
特設サイト
https://kendrixexperience.com/
前回の模様
https://youtu.be/q7FN3tVoPmg
[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=q7FN3tVoPmg ]
１ イベント概要
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/97925/table/7_1_d7700a5c18e5c30db6d7bd8974ad540e.jpg?v=202602060321 ]
「KENDRIX EXPERIENCE」は、これからの時代を担う音楽クリエイターらに向けて、「INSPIRE」「LEARN」「NETWORK」を軸に、実用的で成長につながる音楽体験を共有するコミュニティイベントです。
会場内は以下の3フロアに分かれていて、自由に行き来できます。
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/97925/table/7_2_020562b44b96baaf6a89f7f3c95d11a4.jpg?v=202602060321 ]
２ 内容と出演者（第一報）
公開コライト
Ryo’LEFTY’Miyata が今回も公開コライトに挑戦！コライトの相手は後日発表します。
Ryo’LEFTY’Miyata
日本人K-POP作曲家ALYSAが明かす「世界基準の音作り」
グローバルな音楽シーンで活躍する ALYSA が「世界基準の音作り」について解説！
ALYSA
「音楽ができるまでをのぞいてみた」公開収録
ウ山あまね、Kabanagu、hirihiri、phritz、quoree、yuigot という、国内外で注目を集める音楽プロデューサー／シンガーソングライターからなるJ-POPプロジェクト「PAS TASTA」が、自身らの楽曲制作について解説！（ナビゲーター：Watusi）
PAS TASTA
※「音楽ができるまでをのぞいてみた」…KENDRIX YouTubeチャンネルで公開している動画シリーズ。KENDRIXの利用が想定される音楽制作の現場を紹介しながら、音楽クリエイターの方に役立つTipsや考え方を提供中。
ステージでのスペシャルコンテンツをさらに追加予定（2月中に第二報を発表します）。
スペシャルライブ
「音楽ができるまでをのぞいてみた」公開収録に登場するPAS TASTAに加え、JeterとY ohtrixpointneverによるポップ・デュオ「Peterparker69」らによるライブパフォーマンス！
Peterparker69
ワークショップ、ミニセミナー
作詞ワークショップ by エンドウ.
著作権・著作隣接権 マネタイズに関するセミナー
and more…
クローズドな環境で少人数向けワークショップ＆ミニセミナー（事前登録制）を複数開催！
昨年大盛況かつ大好評だったエンドウ.による作詞ワークショップのほか、魅力的なコンテンツを準備中。
メーカーブース
KORG（株式会社コルグ）
Sony（ソニーマーケティング株式会社）
DOTEC-AUDIO（合同会社cyber rock & 株式会社ふむふむソフト）
Plugin Boutique Japan（SIホールディングス株式会社）
YAMAHA（株式会社ヤマハミュージックジャパン）
Roland（ローランド株式会社）
and more…
音楽クリエイター向けに革新的なプロダクトを提供し続けるメーカーが集結！
実機に触れながら各メーカーのスタッフによる商品紹介が受けられます。
今年も各メーカーブースでエントリーできる、来場者向けプレゼントキャンペーンも実施します。
■KENDRIXとは
「すべての音楽クリエイターが Creation Ecosystem に参画できる世界へ」というコンセプトのもと、音楽クリエイターが安心して楽曲を発表でき、適正な対価還元を受けるための各種手続きのハードルを下げることを目的としたクリエイターDXプラットフォームです。
プロアマ問わず、どなたでも無料でご利用いただけます。
中村佑介さんによるキービジュアル
（プロモーションムービー）
https://youtu.be/IpYvQz8cliU
[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=IpYvQz8cliU ]
■関連情報
https://www.youtube.com/@kendrix6165
KENDRIXの利用が想定される音楽制作の現場を紹介するコンテンツや、KENDRIXで改善したい権利やお金に関する課題のポイントなどを分かりやすく解説するコンテンツを随時公開しています。
KENDRIX Media(https://kendrixmedia.jp/)
KENDRIXがターゲットとするユーザー向けに、KENDRIX関連情報のみならず、音楽クリエイターのインタビューや音楽活動で役立つ情報などを幅広く発信しています。