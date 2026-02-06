ごぼうとゆずを重ねた、黒と白の新作ガトーショコラを販売予定

株式会社ニア

岩手県一関市・祭畤温泉かみくら（運営：株式会社ニア）は、

“余韻を味わう”をコンセプトにした

黒ガトーショコラ／白ガトーショコラを新たに開発いたしました。

現在、販売開始に向け準備を進めております。

甘さで満たすのではなく、

一日の終わりに気持ちを静かに整えるためのショコラ。

宿の時間と同じく、余韻を大切にした一品です。

【商品説明】

■ 黒ガトーショコラ

ごぼうのほろ苦さとコクを、

ビターチョコレートに重ねた濃厚な一品。

なめらかな口溶けの中に、静かな深みが広がります。

■ 白ガトーショコラ

ゆずの軽やかな香りと、

水切りヨーグルトのやさしい酸味を重ねたホワイトショコラ。

重さを残さない澄んだ余韻が特徴です。

【開発背景】

祭畤温泉かみくらでは、

宿泊体験の延長線上にある“余韻”を大切にしています。

温泉や料理と同様、デザートもまた「記憶に残る静けさ」を届けたい。

そんな想いから、

黒と白、対照的な二つのガトーショコラが生まれました。

【販売について】

現在、販売開始に向け準備中。

販売時期・価格・販売方法（館内／オンライン）は

決定次第、改めてご案内いたします。

【会社概要】

株式会社ニア

祭畤温泉かみくら

所在地：岩手県一関市厳美町字祭畤32

Instagram：https://www.instagram.com/matsurube_kamikura/?hl=ja