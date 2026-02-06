ごぼうとゆずを重ねた、黒と白の新作ガトーショコラを販売予定

株式会社ニア




岩手県一関市・祭畤温泉かみくら（運営：株式会社ニア）は、
“余韻を味わう”をコンセプトにした
黒ガトーショコラ／白ガトーショコラを新たに開発いたしました。
現在、販売開始に向け準備を進めております。


甘さで満たすのではなく、


一日の終わりに気持ちを静かに整えるためのショコラ。
宿の時間と同じく、余韻を大切にした一品です。



【商品説明】


■ 黒ガトーショコラ


ごぼうのほろ苦さとコクを、
ビターチョコレートに重ねた濃厚な一品。
なめらかな口溶けの中に、静かな深みが広がります。






■ 白ガトーショコラ


ゆずの軽やかな香りと、
水切りヨーグルトのやさしい酸味を重ねたホワイトショコラ。
重さを残さない澄んだ余韻が特徴です。





【開発背景】


祭畤温泉かみくらでは、
宿泊体験の延長線上にある“余韻”を大切にしています。


温泉や料理と同様、デザートもまた「記憶に残る静けさ」を届けたい。



そんな想いから、
黒と白、対照的な二つのガトーショコラが生まれました。



【販売について】


現在、販売開始に向け準備中。
販売時期・価格・販売方法（館内／オンライン）は
決定次第、改めてご案内いたします。



【会社概要】


株式会社ニア


祭畤温泉かみくら


所在地：岩手県一関市厳美町字祭畤32


Instagram：https://www.instagram.com/matsurube_kamikura/?hl=ja