ごぼうとゆずを重ねた、黒と白の新作ガトーショコラを販売予定
岩手県一関市・祭畤温泉かみくら（運営：株式会社ニア）は、
“余韻を味わう”をコンセプトにした
黒ガトーショコラ／白ガトーショコラを新たに開発いたしました。
現在、販売開始に向け準備を進めております。
甘さで満たすのではなく、
一日の終わりに気持ちを静かに整えるためのショコラ。
宿の時間と同じく、余韻を大切にした一品です。
【商品説明】
■ 黒ガトーショコラ
ごぼうのほろ苦さとコクを、
ビターチョコレートに重ねた濃厚な一品。
なめらかな口溶けの中に、静かな深みが広がります。
■ 白ガトーショコラ
ゆずの軽やかな香りと、
水切りヨーグルトのやさしい酸味を重ねたホワイトショコラ。
重さを残さない澄んだ余韻が特徴です。
【開発背景】
祭畤温泉かみくらでは、
宿泊体験の延長線上にある“余韻”を大切にしています。
温泉や料理と同様、デザートもまた「記憶に残る静けさ」を届けたい。
そんな想いから、
黒と白、対照的な二つのガトーショコラが生まれました。
【販売について】
現在、販売開始に向け準備中。
販売時期・価格・販売方法（館内／オンライン）は
決定次第、改めてご案内いたします。
【会社概要】
祭畤温泉かみくら
所在地：岩手県一関市厳美町字祭畤32
Instagram：https://www.instagram.com/matsurube_kamikura/?hl=ja