【2月8日(日)発売】香り高いスパイスが引き立てる、和牛と海老のトムヤムクン風バーガーをSHOGUN BURGER全店舗で発売
この度、SHOGUN BURGERでは2月限定商品として和牛と海老が織りなすトムヤムクン風エスニックバーガーをご用意いたしました。
旨みの強い和牛チーズパティの上に、ブラックタイガーのグリル海老を豪快に重ね、トムヤムクンのエッセンスを取り入れることで、香り高く奥行きのある味わいに仕上げています。
これまでにない個性と調和を楽しめる一品を、SHOGUN BURGER全店舗（※ニセコ店を除く）にてお楽しみいただけます。
WAGYU & SHRIMP ETHNIC BURGER- Cacao Scented -
（ ― カカオ香る ―和牛とシュリンプのエスニックバーガー）
2月限定のこちらは和牛チーズパティに、ブラックタイガーのグリル海老をのせたトムヤムクン風バーガーです。
本来タマリンドを使う酸味の部分を、今回はカカオパルプで代用しています。
甘さは出さず、発酵由来の酸味と香りで、トムヤムとナムチム、和牛と海老をつなぐように仕上げています。また、カカオバターやカカオニブも使い、所謂チョコ味ではなく、香りと余韻を楽しむことができますので、味だけではなく香りや食感も楽しみながらお召し上がりください。
【販売概要】
・商品名
・販売期間
2026年2月8日(日)～3月14日(土)
・販売店舗
SHOGUN BURGER全店舗※ニセコ店を除く
・販売数量
各店在庫が無くなり次第終了
タイ料理の専門家「りえ（edaa Thai）氏」とは
りえ（edaa Thai）氏は、東京のタイ料理店で経験を積み、タイ・サムイ島で修行。
タイ南部を中心とした地方料理を得意とし、現地で買い付けた香り高い調味料とハーブを使って、ペーストから丁寧に手作りする。特に"香り"を大切にし、日本の旬の食材と掛け合わせて、日本ではあまり出会えないタイ料理を届ける。
現在は出張料理・ケータリングを軸に、ポップアップや飲食店向けのメニュー監修など幅広く活動している。
公式Instagram(https://www.instagram.com/edaa_thai?igsh=NTB3dGw4a3ZwdG8w)
ひと口ごとに表情が変わる、奥行きのある味わいをお楽しみいただける一品です。
この季節だけの特別なメニューを、ぜひSHOGUN BURGER全店舗（※ニセコ店を除く）にてご体感ください。
【2月14日(土)限定開催】スペシャルイベント実施のお知らせ
イベント概要
SHOGUN BURGER ヘッドシェフ扇谷厚子と、edaa Thai オーナーシェフりえ氏による、一夜限りのコラボレーション営業を開催。
この日だけの限定メニューと特別なおもてなしで、ここでしか味わえない食体験をお届けします。
日にち：2026年2月14日(土)
時間：19:00～22:00（L.O.21:30）
会場：SHOGUN BURGER麻布台ヒルズ店
住所：東京都港区麻布台1丁目3-1 麻布台ヒルズタワープラザ 1階
DJイベントも同時開催
COFFEE CLUBのCodyさんが、一夜限りのDJを披露。
店内は心地よい音楽に包まれ、バーガーとともに特別な夜をお楽しみいただけます。
さらに、COFFEE CLUBのマッシュルームコーヒーとカカオを使用した限定シェイクもご用意。
食後のデザートとして、ここでしか味わえない一杯をご堪能ください。
COFFEE CLUB 公式インスタグラム(https://www.instagram.com/coffeeclub.life/)
DJ Cody 公式インスタグラム(https://www.instagram.com/cody.1222?igsh=MTJ1Z3R6c2RwdXhncQ%3D%3D)
■SHOGUN BURGERについて
2017年、富山県富山市・総曲輪に1号店をオープン。
焼肉のプロが手がけるこだわりの和牛バーガーは、立ち上げからわずか5年で、世界最大のフードスポーツの祭典「World Food Championships」にて世界6位を受賞。
現在は、アジア・ヨーロッパ・中東への海外挑戦にも本格的に取り組み、日本のみならず世界へと広がるハンバーガースタンドへと成長しています。
富山の老舗焼肉店の技術を生かし、厳選した和牛を使用したパティは、噛むほどに旨味が広がる肉々しさが特徴です。部位ごとの独特な食感、あふれ出す肉汁、一口目の衝撃から食後の余韻に至るまで、すべてにこだわり抜いた一品。
さらに、焼肉店のアクセントとなるソースにも焼肉店ならではのノウハウを凝縮。 「最上級のジャンクフード」 として、これまでにない新時代の和牛バーガーを生み出しました。
■店舗詳細
・直営店舗（12店舗）
富山店、新宿総本店、金沢クロスゲート店、渋谷店、TRUCK宮古島店、麻布台ヒルズ店、浅草店、TOKYU KABUKICHO TOWER店、恩納村店、祇園四条店、ひがし茶屋街店、NISEKO店
・国内フランチャイズ加盟店舗（7店舗）
町田店、横浜赤レンガ倉庫店、流山おおたかの森店、心斎橋店、池袋西口店、高崎店、SUSUKINO店
・海外フランチャイズ加盟店舗（4店舗）
上海店、バンコク店、杭州店、重慶店
店舗詳細はコチラ(https://shogun-burger.com/store)
※TRUCK宮古島店は、3月末まで休業しております。
※ニセコ店は、3月までの期間限定POPUPとして営業中です。
■SHOGUN BURGER 公式アカウント一覧
公式ホームページ：https://shogun-burger.com/
公式Instagram ：https://www.instagram.com/shogunburger
公式X ：https://x.com/shogunburger
公式TikTok ：https://www.tiktok.com/@shogunburger
■株式会社ガネーシャ
東京事務所：渋谷区宇田川町2-1 渋谷ホームズ413号室
本社：富山県富山市問屋町1-9-7 トトン2階
代表者：代表取締役 本田 大輝
ガネーシャ公式HP：https://ganesha-inc.net/
事業内容：飲食店の経営/フランチャイズチェーンの加盟店募集・運営/店舗プロデュース/精肉事業