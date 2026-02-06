SDPジャパン株式会社 コーポレート＆採用サイト全面リニューアルのお知らせ

SDPジャパン株式会社

SDPジャパン株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：永用万人）は、

事業拡大に伴うブランドメッセージの明確化と採用力の強化を目的に、コーポレートサイトおよび採用サイトを全面リニューアルいたしました。

- コーポレートサイト https://www.sdp-japan.com/

■リニューアルの背景

- 採用サイト https://recruit.sdp-japan.com/

SDPジャパンは「高度な手術で、世界を感動と喜びで満たす」というミッションのもと、人工関節、脊椎や不整脈などの専門分野に特化した医療機関のプロデュースを行ってまいりました 。この度、当社の支援内容や目指すビジョンをステークホルダーの皆様により深く理解していただくため、デザインとコンテンツを一新いたしました。

■新サイトの主な特徴

1. コーポレートサイト：医療機関支援の「価値」と「実例」を可視化- 提供価値の明確化：患者・医師・社会の三方に対し、当社の事業がどのような価値をもたらすかを具体的に示し、わかりやすく説明しました。- 事業プロセスの提示：医療機関の立ち上げから運営支援まで、提供する具体的なソリューションを提示しています 。- 透明性の高い実例紹介：支援先事例や医師へのインタビューを通じ、医師が「治療に向き合える環境」をどのように構築しているか、その実情を公開しています 。2. 採用サイト：働く「人」と「組織」をリアルに伝える- 「人」が見えるコンテンツ：社員インタビューを充実させたことで、社内の雰囲気や共に働く仲間の姿を具体的にイメージできます 。- トップによる人材提言：代表インタビューを掲載し、求める人物像や挑戦を支える組織づくりへの想いを具体的に提言しています 。- データで見る組織風土：社員アンケートの結果や実績数値を公開し、客観的な視点から社内の実態を可視化しました 。■ SDPジャパン株式会社について

SDPジャパンは、医師が本来の力を最大限に発揮できる環境づくりと、患者が適切な医療に確実にアクセスできる仕組みづくりを通じて、医療全体の価値向上に取り組んでいます。

医師・患者・社会の三者がそれぞれに恩恵を受け、医療が持続的に循環する社会の実現を目指しています。



【会社概要】

■ 会社名 SDPジャパン株式会社

■ 所在地 東京都渋谷区道玄坂１丁目10-8 渋谷道玄坂東急ビル6F

■ 設立 2014年1月14日

■ 資本金 1億円（2025年12月31日時点）

■ 事業内容 - スーパードクタープロデュース事業

- 手術部材・消耗品の仕入れ販売事業

- 医療施設支援および関連サービスの提供

■ URL https://www.sdp-japan.com/