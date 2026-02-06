「ウマ娘 シンデレラグレイ EXHIBITION― 怪物の蹄跡展 ―」東京会場フォトレポート

株式会社アニメイトホールディングス

Cygamesによって実在する競走馬たちをモチーフとしたキャラクターが展開されているコンテンツ『ウマ娘 プリティーダービー』。

そのコミカライズのひとつとして週刊ヤングジャンプで連載された漫画作品を原作に、2025年に放送されたTVアニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』の物語を追体験できるイベント「ウマ娘 シンデレラグレイ EXHIBITION― 怪物の蹄跡展 ―」が、アニメイト池袋本店8F「Space Galleria」で開催中です！

本稿では、そんな本イベントの模様をフォトレポートとしてお届けします。

オグリキャップの辿った蹄跡（あしあと）を様々な展示で追体験

会場に入ると、オグリキャップ（CV：高柳知葉）とタマモクロス（CV：大空直美）の掛け合いが聞こえてきます。観覧中の注意事項をお知らせする内容ではあるのですが、作品やキャラクター性を踏まえた内容なのでよく耳を澄ませてみると良いでしょう。

また、ふたりの掛け合いに関しては入口でもらえるQRコードを通してスマートフォンで聞けるボイスも必聴。各所でオグリキャップとタマモクロスが物語を振り返る形で色々なことを語ってくれるので、会場を訪れたらQRコードから特設ページにアクセスするのをお忘れなく。

メモリアルウォークのコーナーでは各キャラクターの立ち絵が見られるのですが、足元が芝になっているのが特徴。ウマ娘たちの立つレース場はこんな感じなんだろうかと思わずにはいられないので、作品の世界観へ誘われてしまうはず。

その後は第1クール、第2クールの順番に物語を振り返っていくコーナーに。各話の原画や解説と共に地方（カサマツ）から中央（トゥインクル・シリーズ）への足跡を辿っていきましょう。途中、「カサマツ音頭」が聴けるコーナーもあるので期待です。

ところどころには作中の名場面を再現したエリアや、重要なアイテムを再現して展示しているポイントが存在しています。オグリキャップが食べていた山盛りコロッケの皿はあまりのてんこ盛りっぷりに、初見ではきっと圧倒されるはず。

他にはオグリキャップが走る時の前傾姿勢を再現したマネキンのコーナーがあるのですが、これを実際に見てみるとかなり深く踏み込んでいることがわかりました。加えてオグリキャップ＆タマモクロスの勝負服の展示エリアもあるので、じっくりとご覧になってみてください。

また、ウマ娘たちがレースに挑む際に入るゲートが会場内に設置されています。実際に中に入って記念撮影ができるそうなので、友人・知人と訪れた際はぜひ。

そして、歩みを進めていった先で特別映像が見られるコーナーも。こちらはオグリキャップの蹄跡（あしあと）を辿るようなものとなっており、このイベントのためにアニメの映像を編集して制作されたものなのだとか。新規ボイスが聴けるそうなので、来場の際は立ち止まってチェックしていきましょう。

定番からユニークなアイテムまでが揃う物販

物販コーナーではオグリキャップやタマモクロスだけでなく、アニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』に登場した各ウマ娘の様々なグッズが販売中。

アクリルスタンドやクリアファイルといった定番アイテムはもちろん、オグリキャップやタマモクロスの耳を再現したカチューシャキーホルダーといったユニークなアイテムもちらほら。

また、おひとり様1会計につき2,000円（税込）お買い上げごとに、購入特典としてタブロイドステッカーがもらえます。おひとり様1商品につき3点までの購入制限がありますので、いくつかのアイテムを組み合わせて購入するといいかもしれません。

以上、「ウマ娘 シンデレラグレイ EXHIBITION― 怪物の蹄跡展 ―」フォトレポートをお届けしました。開催期間は2026年3月2日（月）までなのでぜひ足を運んでみてください。

また、4月3日（金）からは大阪でも開催されます。東京会場に足を運べない方は、こちらを要チェックです。

「ウマ娘 シンデレラグレイ EXHIBITION― 怪物の蹄跡展 ―」概要

開催期間：2026年1月30日（金）～2026年3月2日（月）

開催時間：10:00～21:00

※最終入場は閉場の30分前まで

※最終日3月2日は17:00閉場（16:30最終入場）

※状況により営業時間は変更になる場合がございます。

※入場は入れ替え制ではございません。

※運営状況については即時イベント公式HP及び公式X（旧Twitter）でご案内いたします。

会場：Space Galleria（アニメイト池袋本店8F）(https://ex.animate.co.jp/spacegalleria)

アクセス：池袋駅東口徒歩約5分

(C) Cygames, Inc.