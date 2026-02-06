雑草との戦いに終止符を！速効退治＆持続効果を強化した「草退治ストロングシリーズ」新発売

KINCHO園芸株式会社

KINCHO園芸株式会社

家庭園芸用薬品・肥料等を製造販売するKINCHO園芸株式会社（本社：東京都中央区/代表取締役社長：森本 義之）は、代表的な除草剤「草退治シリーズ」のラインナップとして “速効性” と “持続力” を強化し、さらに使いやすさを追求した家庭用除草剤「草退治ストロングシリーズ」を2026年1月より全国で順次販売を開始しました。雑草が生え始める春先から散布することで、長期間の予防に効果的です。

■「草退治ストロングシリーズ」について

最新の消費者調査と市場データを基にKINCHO園芸が技術開発したハイエンド除草剤シリーズです。

さらに強力に、さらに長く、そしてさらに速く進化し（当社従来品比）、とにかくよく効く除草剤が欲しい方やタフな雑草に悩んでいる方、体力的に作業がつらく散布回数を減らしたい方におすすめです。

低温期でも効果を発揮するため雑草発生前から生育期まで一年中活躍します。

■使用場所・散布面積に応じて選べる3タイプ

シリーズは使用場所・散布面積・使用方法に応じて選べる3タイプで、以下の3商品を展開します。

- 草退治ストロングシリーズ 粒タイプ クサノンGT粒剤（800g入/1.5kg入/3kg入/5kg入）- 草退治ストロングシリーズ シャワータイプ 草退治メガロングシャワーGT（2L入/3L入/4.2L入）- 草退治ストロングシリーズ 濃縮タイプ 草退治メガロングFL（250ml入）

■草退治ストロングシリーズ 粒タイプ クサノンGT粒剤

容量： 800g入/1.5kg入/3kg入/5kg入

価格： 800g 1,980円（メーカー希望小売価格・税込）

1.5kg 3,300円（メーカー希望小売価格・税込）

3kg 5,445円（メーカー希望小売価格・税込）

5kg 8,690円（メーカー希望小売価格・税込）

販売場所：全国のホームセンター、園芸店、ドラッグストア、各種ECサイト等

特長：

●３種類の有効成分が効く！

最速３日後※１に効き始め最長１年※２生やさ ない！

●タフな雑草も撃退！

根までしっかり枯らす！

●そのまま、まくだけ

手を汚さずにそのまま使用できます。

（1.5kgは散布機能付きソフトパック、3kg、5kgは手袋＆散布容器付き）

●無臭タイプ

イヤなニオイはありません。

※１：草丈40cm以下の一年生雑草での事例 ※２：雑草発生前～雑草生育初期に本剤を散布した場合の刈り取り不要期間の目安で、雑草がまったく発生しないということではありません。持続期間は土壌条件、気象条件、雑草の種類によって変動します。

▼詳しい商品情報はこちら

https://www.sc-engei.co.jp/guide/details/6352/

■草退治ストロングシリーズ シャワータイプ 草退治メガロングシャワーGT

容量： 2L入/3L入/4.2L入

価格：

2L入 2,420円（メーカー希望小売価格・税込）

3L入 3,575円（メーカー希望小売価格・税込）

4.2L入 4,730円（メーカー希望小売価格・税込）

販売場所： 全国のホームセンター、園芸店、ドラッグストア、各種ECサイト等

特長：

●速効＆持続 最速翌日※1に効き始め、最長11ヵ月※2生やさない！

●タフな雑草も撃退！ 根までしっかり枯らす！

●そのまま、まくだけ！ キャップを開けるとそのまま散布できます。

●無臭タイプ イヤなニオイはありません。

※1草丈50cm以下の雑草での事例 ※2最大散布量を散布した場合の刈り取り不要期間の目安で、雑草がまったく発生しないということではありません。持続期間は土壌条件、気象条件、雑草の種類によって変動します。

▼詳しい商品情報はこちら

https://www.sc-engei.co.jp/guide/details/6361/

■草退治ストロングシリーズ 濃縮タイプ 草退治メガロングFL

容量： 250ml

価格： 2,200円（メーカー希望小売価格・税込）

販売場所： 全国のホームセンター、園芸店、ドラッグストア、各種ECサイト等

特長：

●3種類の有効成分が効く！

最速2～3日後※1に効き始め最長9ヵ月※2生やさない！

●タフな雑草も撃退！

根までしっかり枯らす！

●エコでお得

水で薄める濃縮タイプ

※1草丈20cm以下の一年生雑草での事例

※2最大散布量を散布した場合の刈り取り不要最長期間の目安で、雑草がまったく発生しないということではありません。

持続期間は土壌条件、気象条件、雑草の種類によって変動します。

▼詳しい商品情報はこちら

https://www.sc-engei.co.jp/guide/details/6356/

▼ブランドページ

https://www.sc-engei.co.jp/sp_contents/en/kusataijistrong/(https://www.sc-engei.co.jp/sp_contents/en/kusataijistrong/)

▼動画「最速×最長の除草力 草退治ストロングシリーズ！」

https://www.youtube.com/watch?v=jit9Y-4qlns(https://www.youtube.com/watch?v=jit9Y-4qlns)

▼KINCHO園芸のホームページ

https://www.sc-engei.co.jp/(https://www.sc-engei.co.jp/)

参考資料 KINCHO園芸株式会社について

【沿革】

1969年 10月 武田園芸資材株式会社設立

1989年 創立20周年 タケダ園芸株式会社に商号変更

1993年 製品開発センター完成

1999年 創立30周年

2001年 ホームページ開設

2002年 住化タケダ園芸株式会社に商号変更

2007年 11月 住友化学園芸株式会社に商号変更

2009年 創立40周年 「学校花壇＆菜園応援プロジェクト」スタート

2012年 ホームプロダクト部門を新設、家庭用日用品雑貨を発売開始

2019年 創立50周年

2024年 創立55周年

2025年 7月 KINCHO園芸株式会社に商号変更

【会社概要】

商 号：KINCHO園芸株式会社

代表者：代表取締役会長 上山 直英

代表取締役社長 森本 義之

設 立：1969年（昭和44年）10月3日

資本金：2億円

株 主： 大日本除虫菊株式会社

社員数：約90名

年 商：約80億円

事業内容：家庭園芸用薬品・肥料・資材等および花卉・緑化関連資材、家庭用日用品雑貨の製造と販売

主な取扱品目：

＜家庭園芸用＞

○殺虫殺菌剤／ベニカＸシリーズ、ベニカナチュラルスプレー、オルトランＣなど

○殺虫剤／スミチオン、オルトランシリーズ、アリアトールシリーズ、ナメトックスシリーズなど

○特定防除資材／ピュアベニカ

○殺菌剤／ベンレート水和剤、ダコニール1000、マイローズベニカBT殺菌粒剤など

○除草剤／草退治ストロングシリーズ、草退治セーフシリーズ、マイターフシリーズなど

○植物成長調整剤／ジベラ錠5、トマトトーンなど

○展着剤／ダイン

○肥料／マイガーデン、マイローズ、花工場シリーズ、MY PLANTS、エードボールCaなど

○バイオスティミュラント／X-ENERGY(エックスエナジー)シリーズ

〇活力剤／マイローズばらの活力液DX

〇資材類・その他／アースチェック液、MY PLANTS葉をきれいにするシートなど

＜緑化用＞

〇殺虫剤／GFオルトランカプセル