【JPIセミナー】伊藤忠商事（株）「”舶用アンモニア燃料　統合型プロジェクト” その開発状況と今後の展望」2月19日(木)開催

株式会社日本計画研究所

JPI（日本計画研究所）は、伊藤忠商事株式会社 機械カンパニー プラント・船舶・航空機部門 グリーン・イノベーション営業室長 赤松 健雄 氏を招聘し、「舶用アンモニア燃料 統合型プロジェクト」その開発状況と今後の展望について詳説いただくセミナーを開催します。

〔詳細・お申込みはこちら〕https://www.jpi.co.jp/seminar/17604(https://www.jpi.co.jp/seminar/17604?utm_source=prtimes)

〔タイトル〕

伊藤忠商事（株）：「舶用アンモニア燃料 統合型プロジェクト」その開発状況と今後の展望

〔開催日時〕

2026年02月19日(木) 13:30 - 15:30

※セミナー開催終了後も、アーカイブ配信のお申し込みを受け付けております。

〔講師〕

伊藤忠商事株式会社

機械カンパニー プラント・船舶・航空機部門

グリーン・イノベーション営業室長

赤松 健雄 氏

〔講義概要〕

2050年ネットゼロを目指す海事産業において、ゼロエミ燃料の軸となるアンモニアに注目。アンモニア燃料船の開発、上流の燃料生産、そして繋ぎ目のバンカリング事業を一体型で開発する「舶用アンモニア燃料 統合型プロジェクト」について、最新の開発状況と今後の展望を詳説する。

〔講義項目〕

1. 国際海運の脱炭素における理想と現実

2. 統合型プロジェクトの現状

3. 課題と展望

4. 関連質疑応答

5. 名刺交換・交流会

通常はお会いすることの難しい講師との直接対話や質疑応答に加え、業種・業界の枠を超えた受講者同士のネットワーキングから、実務に活きる情報や新たな連携のきっかけを得られる、JPIセミナーならではの貴重な機会です。

〔受講形態〕

● 会場受講（アーカイブ配信は含まれません）

● ライブ配信受講（アーカイブ配信は含まれません）

● アーカイブ配信受講

※会場受講・ライブ配信受講の方は、特別料金 18,500円（税込）にてアーカイブ配信を追加いただけます。

〔受講料〕

1名：37,410円（税込）

2名以降：32,410円（税込／同一法人・同時申込）

※地方公共団体所属の方は、2名まで11,000円（税込／会場・ライブ配信限定）

