【JPIセミナー】伊藤忠商事（株）「”舶用アンモニア燃料 統合型プロジェクト” その開発状況と今後の展望」2月19日(木)開催
JPI（日本計画研究所）は、伊藤忠商事株式会社 機械カンパニー プラント・船舶・航空機部門 グリーン・イノベーション営業室長 赤松 健雄 氏を招聘し、「舶用アンモニア燃料 統合型プロジェクト」その開発状況と今後の展望について詳説いただくセミナーを開催します。
〔タイトル〕
伊藤忠商事（株）：「舶用アンモニア燃料 統合型プロジェクト」その開発状況と今後の展望
〔開催日時〕
2026年02月19日(木) 13:30 - 15:30
〔講師〕
伊藤忠商事株式会社
機械カンパニー プラント・船舶・航空機部門
グリーン・イノベーション営業室長
赤松 健雄 氏
〔講義概要〕
2050年ネットゼロを目指す海事産業において、ゼロエミ燃料の軸となるアンモニアに注目。アンモニア燃料船の開発、上流の燃料生産、そして繋ぎ目のバンカリング事業を一体型で開発する「舶用アンモニア燃料 統合型プロジェクト」について、最新の開発状況と今後の展望を詳説する。
〔講義項目〕
1. 国際海運の脱炭素における理想と現実
2. 統合型プロジェクトの現状
3. 課題と展望
4. 関連質疑応答
5. 名刺交換・交流会
〔受講形態〕
● 会場受講（アーカイブ配信は含まれません）
● ライブ配信受講（アーカイブ配信は含まれません）
● アーカイブ配信受講
〔受講料〕
1名：37,410円（税込）
2名以降：32,410円（税込／同一法人・同時申込）
※地方公共団体所属の方は、2名まで11,000円（税込／会場・ライブ配信限定）
