シリル・ニースミス選手 契約基本合意(新規)のお知らせ

大阪エヴェッサでは、シリル・ニースミス選手と2025-26シーズンの選手契約が基本合意に達しましたことをお知らせします。

なお、ニースミスII選手は本日2/6(金)15:00に自由交渉選手リストから抹消されます。

シリル・ニースミスII(Cyril Nesmith II)

□背番号：23

□ポジション：PF/C

□生年月日：2001年9月12日

□出身地：アメリカ合衆国

□身長/体重：206cm／100kg

□経歴

(出身校)

ラドフォード大学

(所属チーム)

2025-26さいたまブロンコス

□コメント

I’m very grateful for the opportunity to play for Osaka and I can’t wait to get out there and put on a show for the fans.



大阪エヴェッサでプレーをする機会を与えていただきとても感謝しています。また、ファン・ブースターの皆さまの前で最高のパフォーマンスを披露するのが待ちきれません。

□今野 翔太ゼネラルマネージャー コメント

いつも大阪エヴェッサへの熱いご声援をいただき、ありがとうございます。

今シーズン、チームはヴォーディミル・ゲルン選手の負傷によるインジュアリーリスト登録をはじめ、度々選手を欠く非常に苦しい戦いを強いられております。

目標を掲げ戦う中で、ファン・ブースターの皆さまには多大なるご心配をおかけしていることを、心よりお詫び申し上げます。

この苦境を打開し、チームが再び勢いを取り戻すために、このたびシリル・ニースミスII選手を新たな戦力として迎え入れることを決定しました。

彼の若さとアグレッシブなプレーは必ずチームに必要な力となってくれるはずです。

ヴェッサーの皆さま、ぜひシリル・ニースミスII選手へ、そしてチームへの熱いご声援を引き続きよろしくお願い申し上げます。

