シリル・ニースミス選手 契約基本合意(新規)のお知らせ
大阪エヴェッサでは、シリル・ニースミス選手と2025-26シーズンの選手契約が基本合意に達しましたことをお知らせします。
なお、ニースミスII選手は本日2/6(金)15:00に自由交渉選手リストから抹消されます。
シリル・ニースミスII(Cyril Nesmith II)
□背番号：23
□ポジション：PF/C
□生年月日：2001年9月12日
□出身地：アメリカ合衆国
□身長/体重：206cm／100kg
□経歴
(出身校)
ラドフォード大学
(所属チーム)
2025-26さいたまブロンコス
□コメント
I’m very grateful for the opportunity to play for Osaka and I can’t wait to get out there and put on a show for the fans.
大阪エヴェッサでプレーをする機会を与えていただきとても感謝しています。また、ファン・ブースターの皆さまの前で最高のパフォーマンスを披露するのが待ちきれません。
□今野 翔太ゼネラルマネージャー コメント
いつも大阪エヴェッサへの熱いご声援をいただき、ありがとうございます。
今シーズン、チームはヴォーディミル・ゲルン選手の負傷によるインジュアリーリスト登録をはじめ、度々選手を欠く非常に苦しい戦いを強いられております。
目標を掲げ戦う中で、ファン・ブースターの皆さまには多大なるご心配をおかけしていることを、心よりお詫び申し上げます。
この苦境を打開し、チームが再び勢いを取り戻すために、このたびシリル・ニースミスII選手を新たな戦力として迎え入れることを決定しました。
彼の若さとアグレッシブなプレーは必ずチームに必要な力となってくれるはずです。
ヴェッサーの皆さま、ぜひシリル・ニースミスII選手へ、そしてチームへの熱いご声援を引き続きよろしくお願い申し上げます。
