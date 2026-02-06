【PARCELLE JEWELRY 熊本店】2月の新作とイベントを発表

株式会社 PARCELLEパーセル ジュエリー熊本店(鶴屋百貨店 本館1階)

東京・恵比寿発のジュエリーブランド「PARCELLE JEWELRY（パーセル ジュエリー）」（株式会社PARCELLE／本社：東京都渋谷区、代表取締役：品田琴恵）は、「心に寄り添うジュエリー」をコンセプトに、天然石、ダイヤモンド、真珠・珊瑚など、個性豊かな素材を、日本の職人が一つひとつ手作業で仕立てるブランドです。

2月の直営店 PARCELLE JEWELRY 熊本店では、ブランドアイコン「Pomponne（ポンポネ）」に6mmサイズが登場するほか、日常に取り入れやすい新作リング「Luce（ルーチェ）」、自然の意匠を繊細に表現した「Nature（ナチュール）」など、多彩なジュエリーをご紹介いたします。

また、宝石そのものの魅力に触れていただけるルースイベント「STONE marche（ストーンマルシェ）」、創業メンバーと直接対話しながら配色や仕立てをご相談いただける「Caravan（キャラバン）」、POP UP SHOP 限定ジュエリーが揃う「Petite Boutique（プティ・ブティック）」、新作や限定コレクションが一堂に並ぶ「TRUNK SHOW（トランクショー）」などイベントももりだくさん。



新作と宝石体験が揃う、熊本店ならではの一か月です。

NEW ARRIVALS

■ Luce ― 五石に宿る光

小さくても、確かな存在感。主役のように前に出るわけではないのに、気づけば全体の印象を決めている。「Luce（ルーチェ）」は、そんな“名脇役”のようなリングです。

繊細な石のひとつひとつが光を受け、動くたびに手元へやさしいきらめきを添えます。決して派手ではないのに目を引くのは、光の集め方を知っている仕立てだから。三点留めの軽やかなセッティングが、宝石本来の色と輝きを自然に引き出します。

一本で身に着ければ、さりげないアクセントに。重ねれば、他のジュエリーを引き立てながら全体を整えます。いつものリングが、少しだけ特別に感じられる瞬間をもたらしてくれる一本です。

気合いを入れたい日も、何気ない日常も。“今日はこれでいい”ではなく、“今日はこれがいい”と思わせてくれるリング。

「ルーチェ」は、パーセル ジュエリー熊本店にて、新たな配色でご紹介しております。光の重なりと色の表情をご覧いただけます。

やわらかな光を集める、落ち着いたブラウンの五石色を重ねて楽しむ、軽やかなきらめき【新作】ルーチェ：税込53,900円より(K10・天然石)■ Palette ― 「シルバーシリーズ」に新作が加わりました

Palette（パレット）は、アンティーク期に愛されたローズカットの宝石を主役に据えたリング。一点ごとに異なる石の配置と、3種の地金表情からお選びいただける「シルバーシリーズ」のひとつです。

K18プレーティングの温かみある黄金色には、ブラウンやスノーホワイトのダイヤモンド、色彩豊かなサファイアを組み合わせ、華やかな配色に。

ロジウムプレーティングの白銀色には、ブルーやピンク、グリーンの宝石を留め、清涼感のある印象に仕上げています。

さらに、センターにブラックプレーティングを施したモデルでは、黒の縁取りによって宝石の色と輝きを際立たせ、落ち着いた深みをもたらします。

地金の量感はそのままに、シルバーならではの軽やかな着け心地を備えた仕立て。日常に取り入れやすく、配色と質感の違いをお楽しみいただける新作リングです。

【新作】パレット：税込130,900円より(SV(PLATE)・ダイヤモンド・天然石)

【新作】パレット：K18プレーティング【新作】パレット：ロジウムプレーティング【新作】パレット：ブラックプレーティング色彩の重なりが指先に広がる■ Pomponne ― 絶妙な6mmサイズ

PARCELLE JEWELRYを象徴するリング「Pomponne（ポンポネ）」に、6mmサイズが登場いたしました。熊本店には、異なる配色と表情をもつ5本が入荷しております。

10mmや8mmでは存在感が強く、4mmでは少し物足りない。そんな声に応えるのが6mmサイズです。大きすぎず、小さすぎず、それでいて確かな印象を残す絶妙なバランスが魅力となっております。

センターストーンと、それを取り巻くメレストーンの組み合わせによって、同じサイズでも見え方や雰囲気が大きく変わるのが「ポンポネ」の特徴。今回の5本も、ソリッドカラーからマルチカラーまで、それぞれ異なる表情をご覧いただけます。

一本での着用はもちろん、サイズ違いの「ポンポネ」を重ねたり、一文字やV字リングと組み合わせることで、装いに合わせた幅広いスタイリングをお楽しみいただけます。

パーセル ジュエリー熊本店にて、サイズ感や配色の違いをご覧いただけます。

TOPIC

やわらかな色彩を包み込む、6mmポンポネの端正な佇まい手元に華やぎを添える、絶妙な存在感ポンポネ 6mmサイズ：価格はお問い合わせください(K10・天然石・ダイヤモンド)■ Nature ― 自然をまとうリング

植物の蔓や葉、リボンの曲線など、自然の美しさをモチーフに仕立てた「Nature（ナチュール）」シリーズ。熊本店でご好評をいただいているコレクションです。

正面からはすっきりと見えながら、アーム全体には繊細な装飾やさりげない意匠が施されており、身に着けるたびに異なる表情を見せてくれます。日常の装いに静かな華やぎを添えるリングです。

使用する宝石はすべて厳選したダイヤモンド。石出しの許容誤差を極限まで抑え、石留めの枠を一石ごとに調整しながら高さや配列を整えることで、均一で澄んだ輝きを引き出します。こうした細やかな手仕事が、軽やかな着け心地と安心感につながっています。

20型以上の多彩なデザインを展開しており、ダイヤモンドを配したモデルから地金のみの仕立てまで、用途や装いに合わせてお選びいただけます。サイズは11号・13号・15号を中心にご用意し、上下2号までのサイズ調整にも対応しております。

パーセル ジュエリー熊本店にて、デザインや着け心地の違いをご体感いただけます。

JEWELRY EVENTS

指先にそっと咲く、小さなダイヤモンドの花重ねるほどに表情が変わる、自然モチーフのきらめきナチュール：税込30,800円より(K10YG・ダイヤモンド)

2月のPARCELLE JEWELRY 熊本店では、新作ジュエリーのご紹介に加え、宝石そのものの魅力や、仕立ての背景に触れていただけるイベントを開催いたします。



それぞれ趣の異なる催しを通じて、宝石との出会い方や選び方の幅が広がる一か月となっております。

今月は、約100石の宝石を一堂にご覧いただける「STONE marche」にて、“カラー”をテーマにカシャライ産アメシストやクリソベリルキャッツアイなど希少石が並びます。



創業メンバーが在店する「Caravan」では、“希少石”をテーマに一点限りのルースやフルオーダーのご相談を承ります。



POP UP SHOP 限定ジュエリーが揃う「Petite Boutique」では、通常店頭に並ばない一点ものや最新作をご覧いただける一日限りの特別構成。



さらに「TRUNK SHOW」では、“クラシカル”をテーマに一般販売前の新作や限定コレクション、8ファセットダイヤモンドや真珠シリーズなど、月内で最も多彩なジュエリーが店頭に並びます。

いずれのイベントも混雑する場合がございますので、ご予約をおすすめしております。ご予約はお電話（096-355-0080（直通））、または店頭で、または各スタッフのインスタグラムDMまでお気軽にお問い合わせください。



※営業日、営業時間に変更が出る場合がございます。予めご了承くださいませ。

■ STONE marche ― 2月7日(土)・8日(日)

約100石もの個性豊かな宝石と出会える、月に一度の人気イベント「STONE marche（ストーンマルシェ）」。お仕立てのご相談はもちろん、ルースのままお迎えいただくこともできる特別な2日間です。会期中のルースは、すべて通常の約半額にてご提供いたします。

2月の「ストーンマルシェ」では、「カラー」をテーマに、季節を感じさせる色彩豊かな宝石を中心に、多彩なルースを取り揃えました。

見どころは、2月の誕生石である「アメシスト」と「クリソベリルキャッツアイ」を同時にご覧いただける点です。



なかでも「アメシスト」は、ブラジル・カシャライ鉱山でわずか4年間のみ採掘された希少な「カシャライ産」もご用意いたしました。深く濃密な紫色と高い透明感を併せ持ち、産出量の少なさから市場でも流通が限られる宝石です。

一方の「クリソベリルキャッツアイ」は、光の帯が石の中央に浮かび上がる“シャトヤンシー”と呼ばれる効果が特徴で、その名の通り猫の目のような神秘的な輝きをお楽しみいただけます。



いずれも店頭に並ぶことは少なく、ルースで見比べていただける貴重な機会となります。

さらに今回では、「ストロベリークォーツ」や「ロードクロサイト」、バレンタインシーズンにちなみ、ハートシェイプの宝石、プリンセスカットのピンクダイヤモンドなど、色彩やフォルムに個性を持つ宝石もご用意。形・色・サイズの違いを実際に手に取りながらご覧いただけます。

宝石を“見る”“選ぶ”“組み合わせる”体験を通じて、自分だけの一石と出会っていただける2日間です。ぜひこの機会にご来店ください。

ブラジル・カシャライ鉱山産のアメシスト春らしい色彩を湛えたカラーストーンの数々■ Caravan ― 2月16日(月) ― パーセルの創業メンバーたちが特別相談会を開催

「Caravan（キャラバン）」は、パーセル ジュエリーの立ち上げ期よりブランドに関わってきたメンバーが店頭に立ち、ジュエリーに関するご相談を直接承るスペシャルイベントです。



代表の品田琴恵（@kotoe_parcelle(https://www.instagram.com/kotoe_parcelle/?hl=ja)）、デザイナー兼バイヤーの宮本陽子（@yoko_parcelle(https://www.instagram.com/yoko_parcelle/)）、そして創業者であり現在もデザインを手がける成澤泰介（@taisuke_parcelle(https://www.instagram.com/taisuke_parcelle/)）が店頭に立ち、仕立てや宝石選びについて幅広くご案内いたします。当日は、各メンバーが選定したジュエリーやルースもあわせてご覧いただけます。

2月のテーマは「希少石」。宮本陽子が通常では見る機会の少ない宝石たちを揃えました。宮本自身も初見であったものや、一点のみの入荷となったルースなど、入手経路や産地が限られる「希少石」をご覧いただけます。

「ジェレメジェバイト」「ヴァイリネナイト」「カラーチェンジジルコン」「アンダリュサイト」など、流通量が少ない宝石が並びます。いずれも当日のみのご案内。まさに宝石との”巡り合わせ”です。

気に入ったルースは、その場でジュエリーへのお仕立てについてもご相談いただけます。既存枠へのカスタムオーダーに加え、世界にひとつだけとなるフルオーダーにも対応しております。なお、完成品のお渡しまでには、約3か月のお時間を頂戴いたします。

フルオーダージュエリーの数々■ Petite Boutique ― 2月23日(月) ― POP UP SHOP 限定ジュエリーが揃うスペシャルイベント

今月のスペシャルイベント「Petite Boutique（プティ・ブティック）」。

普段は日本各地のPOP UP SHOPを巡っている専任スタッフが、この日、パーセル ジュエリー福岡店に来店いたします。

POP UP SHOPでのみご紹介している限定ジュエリーや最新作が一堂に揃い、通常は店頭に並ばないデザインや一点ものもご覧いただけます。

直営店とはまったく異なるラインアップが広がる、まさに一日限りの”1 DAY イベント”。次回の開催は未定となっております。どうぞご来店ください。お待ちしております。

【限定品】ポンポネ モザイク：シングルカットダイヤモンドを贅沢に敷き詰めた”パヴェ”リングポップアップショップ専任スタッフ：左より、小川、松本、前田■ TRUNK SHOW ― 2月25日(水)・26日(木)

毎月2日間だけ行われる「TRUNK SHOW（トランクショー）」は、一般販売前の新作ジュエリーや限定コレクションをいち早くご覧いただけ、月内でも最も多くのジュエリーが店頭に揃うイベントです。多彩な新作や限定ジュエリーとともに、お客様の装いに寄り添ったご提案をスタッフが丁寧にお伺いいたします。

2月の「トランクショー」は、“クラシカル”をテーマにご紹介いたします。

8ファセットカットのダイヤモンドを用いたリングおよびペンダントも登場いたします。17面体に整えたダイヤモンドは、一般的なブリリアントカットと比べて一面ごとの広がりがあり、白く澄んだ輝きが印象的です。プラチナの土台に泡留めを施すことで光を多く取り込み、端正な煌めきを引き出した仕立てとなっております。

あこや真珠やガンビエ産黒蝶真珠を主役に据えた「Pomme（ポム）」リングもご覧いただけます。これまでカラーストーンで展開してきたシリーズを真珠で再構成し、ホワイトからメタリックブラックまで、色幅の異なる真珠によるバリエーションを店頭で見比べていただけます。

そのほか、テーパーカットのサファイアを一列に配したリングや、成澤泰介（@taisuke_parcelle(https://www.instagram.com/taisuke_parcelle/)）が選定したルビーをあしらった「Mille Chainon（ミルシェノン）」、ダイヤモンドやアクアマリンで構成した「Mille Chainon（ミルシェノン）」など、多彩なジュエリーが一堂に揃います。

PARCELLE JEWELRY 熊本店

【新作】8ファセットカットのダイヤモンドジュエリー：税込141,900円より(PT950/K10YG・ダイヤモンド)

パーセル ジュエリー熊本店は九州2店目の常設店として2024年4月にオープンいたしました。熊本のお客様と末長くお付き合いいただけるよう、上質なジュエリーと心地よい接客を通じて、皆様の日常に彩りを添えることを目指しております。どうぞ一度お立ち寄りください。

◯ 店長：中村（@fuka_parcelle(https://www.instagram.com/fuka_parcelle/)）

◯ 店舗：〒860-8586 熊本県熊本市中央区手取本町6番1号 鶴屋百貨店 本館1階 アクセサリー売場

◯ 電話：096-355-0080（直通）

◯ メール：info@parcelle.jp⁡⁡⁡

◯ Instagram：https://www.instagram.com/parcelle_kumamoto/

◯ 営業時間：午前10時～午後7時

◯ 休業日：百貨店の休館日に準じます

※ 営業日・営業時間は、変更となる場合がございます。あらかじめご了承くださいませ。

心に寄り添うジュエリー。PARCELLE JEWELRY

2013年に東京・恵比寿の小さな路面店から始まったPARCELLE JEWELRY（パーセル ジュエリー）のコンセプトは「心に寄り添うジュエリー」です。古き良き時代の技術を大切に、日本の職人によって一つひとつ丁寧に仕立てられたジュエリーはあなたの日常を彩るパートナー。現在は、恵比寿本店、新宿・横浜・京都・大阪・いよてつ（松山市）の各高島屋、阪神梅田本店、あべのハルカス、大丸福岡天神店、鶴屋百貨店など、全国の百貨店およびPOP UP SHOPでご案内しております。

◯ 運営会社：株式会社PARCELLE｜株式会社パーセル

◯ 代表取締役：品田 琴恵

◯ 創業：2013年（2015年に株式会社化）

◯ 本社：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-27-13 大崎ビル5階

◯ コーポレートサイト：https://parcelle.jp/

◯ オンラインストア：https://parcelle-jewelry.com/

◯ Instagram：https://www.instagram.com/parcelle_jewelry/

◯ 公式LINE：https://page.line.me/713ofhwa

◯ 品牌公认小红书账号：https://www.xiaohongshu.com/user/profile/673ae7d8000000001d02c69d

