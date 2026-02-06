Vivixy、MIHDへグループインのお知らせ

株式会社Vivixy

株式会社Vivixy（本社：東京都千代田区、以下 Vivixy）は、メディカルインテリジェンスホールディングス株式会社（本社：大阪府大阪市、以下 MIHD）と株式譲渡契約を締結し、子会社としてグループインしたことをお知らせいたします。

本件により、VivixyはMIHDグループの一員として、医療領域におけるAI活用およびデジタル変革（DX）の取り組みを、より一層加速してまいります。

グループ会社化の背景と目的

Vivixyはこれまで、多業種の大手企業の現場に根ざした課題設定と、AI技術を迅速に実装する開発力を強みとして、新たな価値創出に取り組んでまいりました。直近では、医療領域でのAI活用に注力をしています。



一方、MIHDは、医学出版事業（メディカルレビュー社）や医療用医薬品に特化した広告代理店事業（メディカルレビュー社・インターサイエンス社・MPR・ハーツ）を通じて、長年にわたり医師・製薬企業との強固なネットワークを構築し、医学教育・プロモーション領域において高い信頼と実績を有しています。



本件は、MIHDが有する医療業界における事業基盤・ネットワークとVivixyが持つAI開発力・プロダクト実装力を融合させることで、医療現場にとって本質的に価値のあるAIソリューションを提供することを目的としています。

今後の取り組みについて

本グループ会社化を通じて、VivixyはMIHDと連携し、以下の取り組みを検討・推進してまいります。

- 医療従事者向けAIソリューションの共同開発- 既存の医療関連サービス・メディアに対するAI機能の段階的な実装- 製薬企業、医療機器メーカーへのマーケティングチャネルの拡充- MIHDグループ全社のAI活用推進

Vivixyは、MIHDグループの一員として、引き続き現場視点を大切にしながら、AI活用と医療現場への価値創出を目指してまいります。

お問い合わせ先

株式会社Vivixy 広報担当

Email：contact@vivixy.co.jp