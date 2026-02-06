¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥é¥¤¥È¤ä¥Ø¥Ã¥É¥Þ¡¼¥¯¤¬Åô¤ë¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¡ª¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×µ¡Ç½ÉÕ¤¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¥¢¡¼¥È3¼ï¤ò¿·È¯Çä
¡Á923·Á¥É¥¯¥¿¡¼¥¤¥¨¥í¡¼¡¦313·Ï¡¦383·Ï¤ÇÅ´Æ»¶õ´Ö¤ò±é½Ð¡Á
¡¡³ô¼°²ñ¼ÒJRÅì³¤¥ê¥Æ¥¤¥ê¥ó¥°¡¦¥×¥é¥¹¡Ê½êºßÃÏ¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾®ÎÓ ÁÏ¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯2·î12Æü¤«¤é¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¡ÖLED¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¥é¥¤¥È¡×£³¼ïÎà¤ò¿·È¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£JRÅì³¤½êÍ¤Î¼Ì¿¿¤«¤é923·Á¥É¥¯¥¿¡¼¥¤¥¨¥í¡¼¡¢313·Ï¡¢383·Ï¤ÎÅ´Æ»¼Ì¿¿¤ò¥×¥ê¥ó¥È¤·¡¢¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ò²¡¤¹¤È¼ÖÎ¾¤Î¥é¥¤¥È¤¬ÅÀÅô¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ç÷ÎÏ¤ÈÎ×¾ì´¶¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ÊÉ³Ý¤±¤Ë¤¹¤ì¤Ð¤ªÉô²°¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¡¢ÇØÌÌ¥¹¥¿¥ó¥É¤ò»È¤¨¤ÐÃª¤ä¥Ç¥¹¥¯¤Î¾å¤Ë¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯ÃÖ¤¯¤³¤È¤â¤Ç¤¡¢Å´Æ»¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÆü¾ï¶õ´Ö¤Ë¼«Á³¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¸«¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ò²¡¤·¤Æ¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¿¼¤¯Å´Æ»¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¾¦ÉÊ¾Ò²ð
¡ã¾¦ÉÊ¡¡äLED¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¥¢¡¼¥È¡Ê923·Á¥É¥¯¥¿¡¼¥¤¥¨¥í¡¼¡Ë
£²ÃÊ³¬¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ÇÁ°¾ÈÅô¤ÈÈøÅô¤ËÀÚÂØ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡ã¾¦ÉÊ¢¡äLED¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¥¢¡¼¥È¡Ê313·Ï¡Ë
¡ã¾¦ÉÊ£¡äLED¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¥¢¡¼¥È¡Ê383·Ï¡Ë
£²ÃÊ³¬¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ÇÁ°¾ÈÅô¤ÈÈøÅô¤ËÀÚÂØ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¾¦ÉÊ¾ÜºÙ
¡ãÈÎÇä²Á³Ê¡ä ³Æ2,640±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ãÁÇ¡¡ºà¡ä ¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë¡¢ÌÚºà¡¢MDF
¡ã¥µ¥¤¥º¡ä Éý29.7¡ß±ü¹Ô3¡ß¹â¤µ21cm
¡ãÈ÷¹Í¡ä
¡¦ÅÅÃÓ¤ÏÊÌÇä¤ê¤Ç¤¹¡£Ã±»°ÅÅÃÓ¡ß£³ËÜ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡¦ÊÉÌÌÍÑ¤Î¼èÉÕ¶â¶ñ¡Ê°ú³Ý¤Í¤¸/¥Õ¥Ã¥¯¡Ë¤ÏÉÕÂ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦À½ÉÊ¤ÎÆÃÀ¾å¡¢¿§¹ç¤¤¤Ë¸ÄÂÎº¹¤¬À¸¤¸¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÈÎÇä¾ÜºÙ
¡ãÈ¯ÇäÆü»þ¡ä 2026Ç¯2·î12Æü¡ÊÌÚÍËÆü¡Ë10¡§00
¡ãÈÎÇä²Õ½ê¡ä
Åö¼Ò¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×
¡¦¼«¼ÒEC¥µ¥¤¥È¡ÖPLUSTA ONLINE STORE¡×https://www.jrcp-shop.jp/
¡¦JRÅì³¤MARKETÆâ¡ÖPLUSTA ONLINE STORE¡×https://market.jr-central.co.jp/shop/c/ck-kanto/
¡ã¤½¤Î¤Û¤«¡ä JRÅì³¤¾µÇ§ºÑ
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
¢¨¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ÇäÀÚ¤ì¤ÎºÝ¤Ï¤´ÍÆ¼Ï¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¾¦ÉÊ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Î¼ÖÎ¾¤äÀßÈ÷Åù¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆâÍÆ¡¦²Á³Ê¡¦¿ôÎÌ¡¦ÈÎÇä²Õ½êÅù¤ÏÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢µÞî±ÈÎÇä¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¾¦ÉÊ¤Î¤´Í½Ìó¤ª¤è¤Ó¼è¤êÃÖ¤¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨³ÆÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¾¦ÉÊÂå¶â¤Î¤Û¤«¡¢Á÷ÎÁ¤òÊÌÅÓÄºÂ×¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢°ìÉô¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤Ê¤¤ÃÏ°è¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤¤¤«¤Ê¤ëÍýÍ³¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÅ¾Çä¡Ê¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¥µ¥¤¥È¤ä¥Õ¥ê¥Þ¥¢¥×¥ê¤Ø¤Î½ÐÉÊ´Þ¤à¡ËµÚ¤Ó¤½¤ì¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¤´ÃíÊ¸¤Ï¸Ç¤¯¤ªÃÇ¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡°
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»Àè ¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò JR Åì³¤¥ê¥Æ¥¤¥ê¥ó¥°¡¦¥×¥é¥¹
Mail:press@jr-plus.co.jp
