「スポットポータル」とfreee人事労務のAPI連携を開始 ワンクリックのデータインポートにより労務手続きをシームレスに
フリー株式会社（本社：東京都品川区、CEO：佐々木大輔）はスポット社労士くん社会保険労務士法人（本社：東京都千代田区、代表取締役：関根光）が提供する、社会保険・労務管理効率化サービス「スポットポータル」とfreee人事労務のAPI連携及び、freeeアプリストアへの掲載を開始したことをお知らせします。
■煩雑な入力作業から人事担当者を解放し、手間と負担を削減した労務管理環境を提供
これまでの連携フローでは、freee人事労務の情報を確認しながら「スポットポータル」へ手作業で転記し、さらにミス防止のため二重チェックを行うといった工数が発生していました。
今回のAPI連携により、freee人事労務からのデータインポートがワンクリックで完結し、取り込んだfreee人事労務のデータはそのまま労務申請に活用できるため、転記ミスを防ぎ業務の効率化を実現します。
また、申請後の状況は「スポットポータル」のポータル内で一元管理でき、チャット機能の活用により従業員と労務担当者のスムーズなコミュニケーションが可能です。
■「スポットポータル」とfreee人事労務の連携方法
連携アプリ「スポットポータル」はfreeeアプリストアよりご利用いただけます。
「スポットポータル」連携詳細ページ：https://app.secure.freee.co.jp/applications/48246
■フリー株式会社 概要
会社名 フリー株式会社
代表者 CEO 佐々木大輔
設立 2012年7月9日
所在地 東京都品川区大崎1-2-2 アートヴィレッジ大崎セントラルタワー21F
https://corp.freee.co.jp/
＜経営者から担当者にまで役立つバックオフィス基礎知識＞https://www.freee.co.jp/kb/
＜フリー株式会社最新の求人一覧＞：https://jobs.freee.co.jp/
freeeは「スモールビジネスを、世界の主役に。」というミッションのもと、だれもが自由に経営できる統合型経営プラットフォームを実現します。日本発のSaaS型クラウドサービスとして、パートナーや金融機関と連携することでオープンなプラットフォームを構築し、「マジ価値」を提供し続けます。
本件に関するお問合わせ先
フリー株式会社 広報 (PR) 神力実由花
E-mail: pr@freee.co.jp
※その他の皆様からのお問合せは下記フォームよりお問い合わせください
https://freee.my.site.com/HelpCenter/s/
