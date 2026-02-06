こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【2月13日(金)〜15(日)】2025年度同志社女子大学メディア創造学科進級制作展「orbit-オービット-」を開催
同志社女子大学（所在地：京都府京田辺市・京都市 学長：川崎 清史）では、学芸学部メディア創造学科の学生らによる、掲題の制作展を開催します。進級制作展とは、アートやデザインなどを幅広く学んでいるメディア創造学科3年次生46名が、最終学年を目前に、今までに培った経験やスキルを発表する場です。今年度のタイトルである「orbit」(軌道)に乗っている学生たちの頑張りを是非ご覧ください。
【日 時】2026年2月13日(金)〜15日(日) 10:00〜16:00(最終受付15:30)
【会 場】同志社女子大学 京田辺キャンパス
聡恵館１階 ラーニング・コモンズ イベントエリア(受付)
【入場料】無料
【問合先】メディア創造学科事務室
TEL: 0774-65-8635
E-mail: media-t@dwc.doshisha.ac.jp
【詳細・出展作品一覧】 https://dwcmedia.jp/event/25g12
■2024年度進級制作展「TOUCH」アーカイブサイトもぜひご覧ください。
https://dwcmedia.jp/event/24g12
メディア関連の⽅へ
取材をご希望の⽅は、お⼿数ですが下記問い合わせ先までご連絡をお願いいたします。
▼本件に関する問い合わせ先
同志社女子大学
広報課長 川添麻衣子
住所：京都府京田辺市興戸南鉾97-1
TEL：0774658631
メール：koho-t@dwc.doshisha.ac.jp
