¶âÂô¹©¶ÈÂç³Ø¡¢Àµ²Ý¡¦²Ý³°¤Ë¤ª¤±¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È³èÆ°¤ÎÀ®²Ì¤ò°ìµó¸ø³« ¡Ö¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Ç¥¶¥¤¥óIII¸ø³«È¯É½¿³ºº²ñ¡×¡Ö¥¯¥é¥¹¥¿¡¼¸¦µæ¼¼ À®²ÌÊó¹ð²ñ¡×¡ÖÌ´¹ÍË¼¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÈ¯É½²ñ¡×
¶âÂô¹©¶ÈÂç³Ø¡ÊÀÐÀî¸©Ìî¡¹»Ô»Ô¡¢³ØÄ¹¡¡Âçß·ÉÒ¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Â´¶È¸¦µæ¤Î¸ø³«È¯É½¿³ºº²ñ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó·¸ø³«È¯É½¿³ºº²ñ¡×¡¢¼Ò²ñÀ¤Î¤¢¤ë¸¦µæ²ÝÂê¤ËÊ¬Ìî¤òÄ¶¤¨¤Æ¼è¤êÁÈ¤à¡Ö¥¯¥é¥¹¥¿¡¼¸¦µæ¼¼ À®²ÌÊó¹ð²ñ2025¡×¡¢¤½¤·¤Æ¶âÂô¹©¶ÈÂç³Ø¤ÎÆÃ¿§¤¢¤ë²Ý³°³èÆ°¤Ç¤¢¤ë¡ÖÌ´¹ÍË¼¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÈ¯É½²ñ¡×¤È¤¤¤¦3¤Ä¤ÎÈ¯É½²ñ¤ò2·î¤ËÀð¤¬µÖ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤òµ¡²ñ¤Ë¡¢³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬Àµ²Ý¡¦²Ý³°¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤À¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È³èÆ°¤ÎÀ®²Ì¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ü¡Ö¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó·¸ø³«È¯É½¿³ºº²ñ¡×¡ÊÂ´¶È¸¦µæ¤Î¸ø³«È¯É½¿³ºº²ñ¡Ë
2026Ç¯2·î12Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¦13Æü¡Ê¶â¡Ë
¶âÂô¹©¶ÈÂç³ØÀð¤¬µÖ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹7¹æ´Û¡¦8¹æ´Û¡¦23¹æ´Û
4³ØÉô12³Ø²Ê¡¢1457Ì¾¡¡1207¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬È¯É½¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£È¯É½¤Î·Á¼°¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¹ÖµÁ¼¼¤Ç¤Î¸ýÆ¬È¯É½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢2·î13Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¤Ï¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹³Ø²Ê¤Î³ØÀ¸¤¬¡¢¥Ý¥¹¥¿¡¼¥»¥Ã¥·¥ç¥ó·Á¼°¤Ç¤ÎÀ®²ÌÈ¯É½¤È¥í¥Ü¥Ã¥È¤ÎºîÉÊÅ¸¼¨¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£ÅöÆü¤Ï13»þ30Ê¬¤«¤é15»þ30Ê¬¤Þ¤Ç¿ï»þÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê²ñ¾ì¡§23¹æ´Û1³¬¡¡23¡¦102¡¢23¡¦104¡Ë¡£¤Þ¤¿¡¢·úÃÛ³Ø²Ê¤Ç¤Ï·úÃÛ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À³ØÀ¸¤¬¡¢¼«¿È¤ÇÀ½ºî¤·¤¿ÌÏ·¿ºîÉÊ¤ò»È¤Ã¤ÆÈ¯É½¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡Ê2·î13Æü¡Ê¶â¡Ë23¹æ´Û¡¡23¡¦105¡¡³«»Ï8»þ40Ê¬¡Ë¡£
Åö¸ø³«È¯É½¿³ºº²ñ¤Î¾ÜºÙ¤Ï°Ê²¼¤ÎÈ¯É½¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
▶¡¡https://www.kanazawa-it.ac.jp/kyoiku/pd/pd3-presentation.html
¡ü¡Ö¥¯¥é¥¹¥¿¡¼¸¦µæ¼¼ À®²ÌÊó¹ð²ñ2025¡×
£²·î16Æü¡Ê·î¡Ë13»þ¡Á16»þ30Ê¬
¶âÂô¹©¶ÈÂç³ØÀð¤¬µÖ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡¡Challenge Lab
°Ê²¼¤Î£³¤Ä¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖSmart Inclusion¡×
¾ã¤¬¤¤¼Ô¤Ç¤â·ò¾ï¼Ô¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¥Á¥§¥¢¥¹¥¡¼¤ÎÉáµÚ¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ VR·¿¥Á¥§¥¢¥¹¥¡¼¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥¿¤ò³«È¯¡£ ¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¹â¤¤³êÁöÂÎ¸³¤òVR¤Ç¼Â¸½¤¹¤ë¡£
¡ÖSmart Robotics¡×
°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤ÊÊë¤é¤·¤ò»Ù¤¨¤ëÌ¤Íèµ»½Ñ¤ÎÁÏÂ¤¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ VR¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë¤è¤ë¿ÈÂÎµ¡Ç½¡¢Ç§ÃÎµ¡Ç½¤ò°Ý»ý¡¦¸þ¾å¤Ë´óÍ¿¤¹¤ëµ»½Ñ¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡£
¡ÖClean Green¡×
´Ä¶¤ËÍ¥¤·¤¤Ì¤Íè¤ÎÀöÂõ Àö¾ôµ»½Ñ¤òÄÉµæ¤·¡¢ ¼Ò²ñÀ¸³è¤ò»Ù¤¨¤ë¥¤¥ó¥Õ¥é¤È¤·¤Æ¤Î¿·¤¿¤Ê¡ÖÀö¤¦¡¦´¥¤«¤¹¡× µ»½Ñ¤ò¸¡¾Ú¡¦É¾²Á¤¹¤ë¡£
ÅöÀ®²ÌÊó¹ð²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï°Ê²¼¤ÎPDF¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
▶¡¡https://www.kanazawa-it.ac.jp/challengelab/pdf/y2025_project.pdf
¡ü¡ÖÌ´¹ÍË¼¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÈ¯É½²ñ¡×
2·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë10»þ-17»þ30Ê¬¡¡
¶âÂô¹©¶ÈÂç³ØÀð¤¬µÖ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹41¹æ´Û¡¡Ì´¹ÍË¼
¶âÂô¹©¶ÈÂç³Ø¤Ç¤Ï¡¢³ØÀ¸¤¬¼çÂÎÅª¤Ë¥Á¡¼¥à¤Ç¤â¤Î¤Å¤¯¤ê³èÆ°¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡ÖÌ´¹ÍË¼¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅöÆü¤Ï¡Ö·úÃÛ¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¡¢¡Ö¿Í¹©±ÒÀ±³«È¯¡×¡¢¡Ö¥Õ¥©¡¼¥ß¥å¥é¡¼PJ¡×¡¢¡Ö¥¨¥³¥é¥ó¡Ê¥¨¥ó¥¸¥ó¡Ë¡×¡¢¡Ö¿ÍÎÏÈô¹Ôµ¡¡×¡¢¡Ö¥í¥Ü¥«¥Ã¥×at HOME¡×¡¢¡Ö¥í¥Ü¥Ã¥È¡Êrobocon¡Ë¡×¡¢¡Ö¥Ç¡¼¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¡×¡¢¡ÖStart UP¡Êµû¥í¥Ü¥Ã¥È¡×¡¢¡Ö¾®·¿Ìµ¿ÍÈô¹Ôµ¡¡×¡¢¡ÖµÁ¼ê¸¦µæ³«È¯¡×¡¢¡Ö¥á¥«¥Ë¥«¥ë¥µ¥Ý¡¼¥È¡×¡¢¡Ö¥í¥Ü¥Ã¥È¡ÊRID¡Ë¡×¡¢¡Ö¥¨¥³¥é¥ó¡ÊEV¡Ë¡×¤¬1Ç¯´Ö¤Î³èÆ°¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£
È¯É½¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ëÅù¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï°Ê²¼¤ÎWEB¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
▶¡¡https://www.kanazawa-it.ac.jp/yumekobo/project2025/
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¶âÂô¹©¶ÈÂç³Ø¡¡¹Êó²Ý
½»½ê¡§ÀÐÀî¸©Ìî¡¹»Ô»ÔÀð¤¬µÖ7-1
TEL¡§076-246-4784
FAX¡§076-248-7318
¥á¡¼¥ë¡§koho@kanazawa-it.ac.jp
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼ https://www.u-presscenter.jp/
