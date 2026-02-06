【株式会社Brandwarp】K-ビューティ「JUL7ME（ジュライミー）」がブランドリニューアル、2月9日まで「Rebornキャンペーン」を限定開催
株式会社Brandwarp（以下 当社）が戦略的パートナーとして日本展開を支援するパーファムケアブランド「JUL7ME（ジュライミー）」は、ブランドアイデンティティの刷新を記念し、2026年2月9日まで「Rebornキャンペーン」を開催いたします。本キャンペーンはQoo10をはじめとする主要ECプラットフォームにて実施され、新コンセプトに基づいたパッケージデザインのリニューアル公開とともに、現代人のライフスタイルに寄り添う新しい香りの体験を提案いたします。
現在、日本のビューティー市場では、単なる機能性だけでなく、香りを通じて自己表現を行い、日常の中で癒やしを求める「香り消費」が定着しています。特に、複数のアイテムを組み合わせて自分だけの香りを創り出す「レイヤリング」への関心が高まっています。
当社は、JUL7MEの戦略的パートナーとして市場動向を分析する中で、既存ユーザーからの「デザインの洗練」と「香りの専門性」への強いニーズに着目いたしました。そこで、「五感を満たす日常の再発見」をテーマに、成分の最適化と視覚的な美しさを両立させた「Reborn」プロジェクトを始動いたしました。
今回のリニューアルおよび「Rebornキャンペーン」では、以下の3つの核心的な価値を提供いたします。
洗練されたモダン・デザインへの進化：インテリアの一部としても機能するよう、プレミアム感のあるミニマルなデザインへと一新しました。計算された「香りのレイヤリング」システム：ヘアケアとボディケアを組み合わせた際、より深く、多層的な芳香を放つよう独自の比率で調香されています。データに基づく品質強化：日本国内での販売データを分析し、支持の高い香りをベースに、肌に潤いを与えながら香りが優しく持続する処方を実現しました。
株式会社Brandwarpは、2月9日に終了する本キャンペーンを皮切りに、オンラインとオフラインを融合させた体験型マーケティングをさらに強化してまいります。今後は、日本独自のニーズに合わせた限定商品の開発や、ギフト市場への本格参入を通じ、ライフスタイルブランドとしての地位を確立することを目指します。
※「JUL7ME」は、株式会社Brandwarpの戦略的パートナーブランドです。
株式会社Brandwarp (Brandwarp Co., Ltd.)
当社は、グローバルブランドの日本市場進出における戦略立案、マーケティング、および流通支援を行うコミュニケーション・ファームです。
配信元企業：株式会社ブランドワープ
