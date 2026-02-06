Z世代と環境規制が市場を変える：CAGR4.7%で拡大する履物素材とサステナブル転換
革新と快適性を支える――履物素材とは何か
履物素材とは、靴やサンダル、スポーツシューズなど、あらゆるタイプのフットウェアに使用される基幹原材料を指す。具体的には、アッパー（甲部）、アウトソール（靴底）、ミッドソール、インソール、裏地などに用いられる合成樹脂、天然皮革、繊維、ゴム、フォームなど多様な素材が含まれる。これらの素材は単なる機能部材ではなく、快適性、耐久性、通気性、デザイン性、そして環境配慮といった多面的な要求に応えるべく、年々高度化している。近年では、リサイクルポリマーやバイオベース素材のようなサステナブルマテリアルの採用が急速に進展し、フットウェア業界全体の構造転換を促している。
履物は「衣・食・住」の一部でありながら、ファッション性と機能性を兼ね備える消費財である。その基盤を支える履物素材産業は、まさに「見えない成長産業」として再評価されつつある。
市場は着実な拡大軌道に――CAGR4.5%、2031年には665.6億ドルへ
LP Informationの「世界履物素材市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/89562/shoe-materials）によれば、同市場は2025年から2031年までの期間において年平均成長率（CAGR）4.7%で推移すると見込まれている。これにより、2031年には市場規模657.56億米ドルに達する見通しである。堅調な成長の背景には、世界的なスポーツ・アスレジャーブーム、Eコマースによるフットウェア流通の加速、ライフスタイル多様化による靴の用途細分化が挙げられる。
特にアジア太平洋地域では、人口ボーナスを背景とした中間所得層の拡大と、ファッション・スポーツブランドの現地展開が市場を押し上げている。一方で欧米では、Z世代を中心とした「サステナビリティ訴求」が素材選定に大きな影響を与えており、リサイクル・環境認証素材への切り替えが進んでいる。
図. 履物素材世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341091/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341091/images/bodyimage2】
図. 世界の履物素材市場におけるトップ13企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
世界を牽引する主要企業――BASF、Wanhua、Torayなどが競う技術革新
履物素材市場の競争構造は分散的でありながらも、高機能材料の分野では技術的に優位なグローバル企業が主導権を握っている。2024年時点で、世界のトップ10企業（BASF、Dow、Wanhua Chemical Group、Coats Group、Toray、Arkema、Anli Material Technology、Huafon、Xuchuan Chemical、Changhong Polymer Scientific & Technical）は、売上ベースで約6.0%の市場シェアを有していた。
たとえば、BASFは独自のポリウレタンフォーム「Infinergy」を活用し、スポーツシューズの反発性と軽量化を同時に実現。一方、中国のWanhua Chemical Groupは環境対応型MDI技術を通じて、世界各地の靴用フォームメーカーとのパートナーシップを拡大している。日本のTorayも高性能繊維を武器にプレミアムスニーカー向け素材市場で存在感を強めており、各社の技術ポジションは今後の市場展開に直結する競争優位の鍵となる。
多様化と高機能化が同時進行――次世代素材市場の展望
多様化と高機能化が同時進行――次世代素材市場の展望