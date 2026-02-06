(株)メトス、『マネーフォワード ME』が提供する 「Prime Coupon」パートナー企業に参加





「人の心と体をあたためる」をモットーに温浴・サウナ、暖炉・薪ストーブ、福祉事業を展開する株式会社メトス（本社：東京都中央区/代表：吉永昌一郎）は、マネーフォワードホーム株式会社が提供する、お金の見える化サービス『マネー フォワード ME』プレミアム会員向けの『Prime Coupon（プライムクーポン）』のパートナー企業として参加します。

2026年2月6日からPrime Coupon利用者は、クーポン利用によりサウナアクセサリーや薪火アイテム、北欧雑貨を取り扱う「メトスサウナソッピECサイト」でいつでもお得にお買い物が可能になります。

『マネーフォワード ME』について

『マネーフォワード ME』は、誰でも簡単に続けられるお金の見える化サービスです。ご利用中の銀行や証券会社の口座・クレジットカードなどを自動でまとめ、家計簿を自動作成します。

家計や資産を一元管理し、自分のお金の流れや資産の現状を把握することで、お金の不安をなくすための第一歩をサポートします。

サービスURL： https://moneyforward.com/me

『マネーフォワードME』 プレミアム会員向け「Prime Coupon」について

「Prime Coupon」 は、『マネーフォワード ME』 がこだわりのブランドを提供する様々なパートナー企業とコラボレーションし、『マネーフォワード ME』プレミアム会員向けに提供している特別なクーポンです。

クーポンは『マネーフォワード ME』アプリの専用ページから一覧で確認することができ、各クーポンの利用条件に基づき、指定の期間でご利用いただけます。

参照：マネーフォワードホーム株式会社 2025年8月28日公開 プレスリリース「『マネーフォワード ME』、プレミアム会員向けに「Prime Coupon」を提供開始

https://corp.hm.moneyforward.com/news/20250828-mfhm-press

「メトスサウナソッピECサイト」で使えるPrime Coupon

クーポンについて

「旅・ライフスタイル」のカテゴリから、メトスサウナソッピECサイト内全商品対象で利用できる20%OFFクーポンをご利用ください。

2026年2月6日よりご使用いただけます。

（有効期間内であれば何度でもご利用いただけます。）

メトスサウナソッピ ECサイトについて

「サウナソッピ」は、フィンランド語で「サウナのお店」という意味です。

株式会社メトスは、森と湖の国フィンランドの文化、ライフスタイルなどの情報を発信する直営店として、実店舗（神戸店）とECショップを運営しています。

サウナのみならず、北欧テイストが詰まった商品がたくさんそろっています。

取り扱いブランド・アイテム（一部抜粋）

●rento

フィンランド人で知らない人はいない、言わずと知れたサウナグッズの老舗ブランドrento（レント）。

rentoのアロマオイルは、サウナでのロウリュ用のほか、お部屋の芳香としても活用いただけます。その他、お風呂上がりに使用するタオルやバスローブ、ルームフレグランス、サウナを楽しむために必要なバケット・ラドル・温度計などを取り揃えています。有名デザイナーとのコラボ商品や北欧らしいテキスタイルデザインは、お部屋のインテリアとして取り入れることもでき、ギフトとしても人気です。







●トントゥアイテム

トントゥは北欧民話に登場する、北欧の森の中にいるとされる妖精です。小さな子供くらいの大きさで、深く帽子をかぶり、恥ずかしがり屋なので、滅多に姿を現すことはないが、サウナ室のストーブの裏に隠れていることがあると言われています。

通常北欧の森にいるトントゥは、人々の家に入ると守護神として一家の繁栄をもたらすとされています。

インテリアや装飾に最適な、様々なデザインのかわいらしいトントゥがいます。

ぜひお気に入りの１体をお部屋に…！







●薪火アイテム

薪ストーブのメンテナンス用アクセサリーや薪ラックはもちろん、手軽に薪火を楽しめるミニストーブなど幅広くラインナップしています。







メトスの温浴・サウナ事業について

1964年に開催された東京オリンピックの選手村にサウナが作られたことをきっかけに、海外のパートナー企業と連携しながらいち早くサウナの施工・販売を開始しました。設備診断、設備設計、施工からメンテナンスまで一貫したサービスを提供しています。

早い段階からSDGsや環境に配慮した事業展開にも着目し「衣・食・住」の中の「住」に関わるプロとして、人々の持続可能な未来の実現に寄与できるような温浴事業全般の提案も行っております。

また、メトスは温浴・サウナ事業のほかに、薪ストーブやガスオブジェ、特注暖炉などを取り扱う暖炉・薪ストーブ事業と、ユニバーサルデザインの介護浴槽などを取り扱う福祉事業の3事業を展開しております。