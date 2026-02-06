「育毛剤、塗るだけ時代は終わった」 創業50周年のリーブ21が成分を“角質層まで”引き込む 「マグネシウム・イオン化技術」の最新デバイス公開＆「頭皮の乳液」 2/7・8 なんばマルイにて体験イベント開催
日本初の毛髪クリニックとして創業50周年を迎える
株式会社毛髪クリニックリーブ21
（本社：大阪市中央区、代表取締役社長：岡村勝正）は、
これまで36.8万人（※1）に及ぶ診断実績に基づき、
2026年2月7日（土）・8日（日）の2日間、なんばマルイ1Fにて、
スカルプケアの未来を体感できる特別催事を開催いたします。
本イベントでは、成分を無駄なく届ける「最新デバイス」と、
顔のケアと同じように頭皮を潤す「新発想の乳液」の二本柱で、
過酷な冬の乾燥に負けないスカルプ環境をご提案します。
■ 注目展示1：特許技術（※2）「マグネシウム・マイクロニードル」デバイス
次世代のスカルプケアを象徴する最新デバイス
「BOOSTOK ECO（ブーストック エコ）」を先行公開します。
● イオン化して自ら浸透する：
マグネシウムが地肌の水分と反応してイオン化し、
水素を発生させながら自ら溶け出す特許技術を採用。
● 手塗りの限界を超える浸透力：
公的機関（KTR）の試験（※3）では、ただ塗るだけ
（吸収率32.9%）に対し、本デバイスを用いた場合は
成分のほぼ全量を皮膚へ吸収させるという、
圧倒的な浸透力を実証しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341119/images/bodyimage1】
■ 注目展示2：新発想、頭皮にも「乳液」という選択
「顔には乳液で蓋をするのに、なぜ地肌はそのままなのか」。
36.8万人のデータから生まれたリーブ21の答えが、
スカルプ専用の「頭皮の乳液」です。
● 顔の乳液と同じ潤い体験：
顔と一枚の皮でつながっている頭皮も、乾燥すると弾力を失い、
顔全体の印象（たるみ等）にも影響します。
化粧水の後に乳液で潤いを閉じ込める顔のケアと同様に、
頭皮を潤す新習慣を提案します。
● ベタつかず、ハリを与える：
リーブ21が半世紀にわたり追求した、地肌を柔軟に保ち、
頭皮の潤いをつくる独自のテクスチャーをご体感いただけます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341119/images/bodyimage2】
■ 2日間限定：特別プログラムの内容
1. プロによる「無料スカルプチェック」：
36.8万人の診断データに基づき、マイクロスコープで
地肌の健康状態を精密診断。
2. 特許・マグネシウムニードルのデモンストレーション：
単なる針ではなく、頭皮のバリア機能を突破して
有用成分を通常の3.4倍奥まで送り届ける、
特許取得のデリバリーシステムです。
3. 「頭皮の乳液」セルフ体験：
頭皮を乳液で潤すという、新発想の心地よさをその場で体感。
■ 開催概要
● 日時： 2026年2月7日（土）・8日（日） 11:00～20:00
● 場所： なんばマルイ 1F イベントスペース
● 参加費： 無料
（※1：1976年8月～2025年12月末までの診断実績）
（※2：デバイスに採用されているマグネシウム製
マイクロニードルに関する特許）
（※3：KTR試験報告書TNK-2023-000089に基づく
in vitro試験。成分や使用状況により異なります）
配信元企業：株式会社毛髪クリニックリーブ21
株式会社毛髪クリニックリーブ21
（本社：大阪市中央区、代表取締役社長：岡村勝正）は、
これまで36.8万人（※1）に及ぶ診断実績に基づき、
2026年2月7日（土）・8日（日）の2日間、なんばマルイ1Fにて、
スカルプケアの未来を体感できる特別催事を開催いたします。
本イベントでは、成分を無駄なく届ける「最新デバイス」と、
顔のケアと同じように頭皮を潤す「新発想の乳液」の二本柱で、
過酷な冬の乾燥に負けないスカルプ環境をご提案します。
■ 注目展示1：特許技術（※2）「マグネシウム・マイクロニードル」デバイス
次世代のスカルプケアを象徴する最新デバイス
「BOOSTOK ECO（ブーストック エコ）」を先行公開します。
● イオン化して自ら浸透する：
マグネシウムが地肌の水分と反応してイオン化し、
水素を発生させながら自ら溶け出す特許技術を採用。
● 手塗りの限界を超える浸透力：
公的機関（KTR）の試験（※3）では、ただ塗るだけ
（吸収率32.9%）に対し、本デバイスを用いた場合は
成分のほぼ全量を皮膚へ吸収させるという、
圧倒的な浸透力を実証しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341119/images/bodyimage1】
■ 注目展示2：新発想、頭皮にも「乳液」という選択
「顔には乳液で蓋をするのに、なぜ地肌はそのままなのか」。
36.8万人のデータから生まれたリーブ21の答えが、
スカルプ専用の「頭皮の乳液」です。
● 顔の乳液と同じ潤い体験：
顔と一枚の皮でつながっている頭皮も、乾燥すると弾力を失い、
顔全体の印象（たるみ等）にも影響します。
化粧水の後に乳液で潤いを閉じ込める顔のケアと同様に、
頭皮を潤す新習慣を提案します。
● ベタつかず、ハリを与える：
リーブ21が半世紀にわたり追求した、地肌を柔軟に保ち、
頭皮の潤いをつくる独自のテクスチャーをご体感いただけます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341119/images/bodyimage2】
■ 2日間限定：特別プログラムの内容
1. プロによる「無料スカルプチェック」：
36.8万人の診断データに基づき、マイクロスコープで
地肌の健康状態を精密診断。
2. 特許・マグネシウムニードルのデモンストレーション：
単なる針ではなく、頭皮のバリア機能を突破して
有用成分を通常の3.4倍奥まで送り届ける、
特許取得のデリバリーシステムです。
3. 「頭皮の乳液」セルフ体験：
頭皮を乳液で潤すという、新発想の心地よさをその場で体感。
■ 開催概要
● 日時： 2026年2月7日（土）・8日（日） 11:00～20:00
● 場所： なんばマルイ 1F イベントスペース
● 参加費： 無料
（※1：1976年8月～2025年12月末までの診断実績）
（※2：デバイスに採用されているマグネシウム製
マイクロニードルに関する特許）
（※3：KTR試験報告書TNK-2023-000089に基づく
in vitro試験。成分や使用状況により異なります）
配信元企業：株式会社毛髪クリニックリーブ21
プレスリリース詳細へ