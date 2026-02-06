防爆型協働ロボットの世界市場2026年、グローバル市場規模（最大リーチ1000ミリ以下、1001ミリ～2000ミリ、2001ミリ～3000ミリ、3000ミリ以上）・分析レポートを発表
2026年2月6日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「防爆型協働ロボットの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、防爆型協働ロボットのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場全体の概要
最新の調査によると、世界の防爆型協働ロボット市場規模は2024年時点で414百万米ドルと評価されています。危険環境下における自動化需要の高まりを背景に、市場は今後も高い成長を続け、2031年には720百万米ドル規模に拡大すると予測されています。調査期間中の年平均成長率は8.3パーセントと見込まれています。
本レポートでは、米国の関税制度と各国の政策対応を踏まえ、市場競争構造の変化、地域経済への影響、サプライチェーンの強靭性について多角的に分析しています。
________________________________________
製品概要と機能特性
防爆型協働ロボットとは、爆発の危険性がある環境下で作業を行い、人と協働できるロボットシステムです。防爆構造の筐体や制御システムを備えており、可燃性ガスや粉じんが存在する環境においても火災や爆発を防止します。
また、各種センサーや監視装置が搭載されており、危険兆候を検知した際には即座に対応することで、作業者と設備の安全を確保します。これにより、作業員の代替として危険作業を担い、作業リスクの大幅な低減を可能にしています。
________________________________________
主な用途分野と導入効果
防爆型協働ロボットは、石油化学分野、塗装工程、各種サービス業務など、爆発性雰囲気を伴う現場で幅広く活用されています。特に産業製造分野では、安全性と作業効率を同時に向上させる手段として導入が進んでいます。
人との協働を前提とした設計により、省スペース化や柔軟な工程配置が可能となり、多品種少量生産や頻繁な工程変更にも対応できる点が評価されています。
________________________________________
調査内容と分析手法
本レポートは、世界の防爆型協働ロボット市場を対象に、定量分析と定性分析の両面から包括的に調査しています。メーカー別、地域別、国別、タイプ別、用途別に市場動向を整理し、需給バランスや競争環境の変化を詳細に分析しています。
市場は継続的に変化しているため、競合状況、供給体制、需要動向に加え、市場需要を左右する主要要因についても考察しています。主要企業については、製品事例や2025年時点の市場シェア推計も提示されています。
________________________________________
市場区分と成長動向
市場は最大リーチ別に複数のタイプに分類されており、用途に応じた製品選択が進んでいます。用途別では、産業製造、搬送作業、その他の分野に区分され、それぞれの分野で数量および金額ベースの成長が分析されています。
これらの分析により、今後成長が期待される市場セグメントや、特定用途における需要拡大の方向性が明らかになっています。
________________________________________
主要企業と競争環境
本調査では、Universal Robots、FANUC、Ultimate Robotics、Kawasaki Heavy Industries, Ltd.、KUKA AG、ABB、CGXi、AUBO、Shenzhen Han's Robot Co., Ltd、DUCO (SINSUN)などの主要企業を対象に分析しています。
各社について、事業概要、販売数量、売上高、価格、粗利益率、製品構成、地域展開、最近の技術開発動向が整理されています。市場では大手メーカーを中心に技術競争が進んでおり、安全性能と操作性の高度化が差別化要因となっています。
