『ドラゴンポーカー』で復刻スペシャルダンジョン「紅蓮の風林火山」を2月6日(金)より開催！時は戦国、いざ紅甲羅の虎を討て！
株式会社アソビズム(本社：東京都千代田区、代表取締役：大手智之)は、App Store・Google Playにて好評配信中のリアルタイム合体カードバトル『ドラゴンポーカー』で、2026年2月6日(金)より復刻スペシャルダンジョン「紅蓮の風林火山」を開催いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341082/images/bodyimage1】
◆『ドラゴンポーカー』公式サイト：https://www.asobism.co.jp/social/dragonpoker/
2月6日(金)より、復刻スペシャルダンジョン「紅蓮の風林火山」を開催いたします。本ダンジョンには新たに「甲斐の虎蟹シンゲン」などが登場！仲間と共に戦場を駆け抜けろ！
■開催期間
2026年2月6日(金)メンテナンス後 ～ 2月23日(月・祝)11:59まで
ダンジョンに挑み、竜石を手に入れよう！
本ダンジョンには、新たに「甲斐の虎蟹シンゲン」「紅蓮の兵法家」「死魔門木下ヒデヨシと戦奴」、覚醒した「第六天魔王ノブナガ」が登場！また、クリアした回数に応じて竜石を手に入れることができます。
※ポイントの交換期間は2026年2月6日(金)メンテナンス後 ～ 3月1日(日)23:59までです
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341082/images/bodyimage2】
新限定カードをゲットしよう！
ダンジョンのボスモンスターを倒すと、まれに新たな限定カード「赤備えのカニ軍団」「ドクロの杯(ジーベック)」が手に入ります。このカードは複数枚集めるとDRAへと進化させることができ、子分スキルの効果が強力になります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341082/images/bodyimage3】
限定強化素材「兵糧」でカードを育てよう！
「戦国P」を使い素材ガチャを回すと、限定の強化素材「兵糧」を手に入れることができます。一部のモンスターに使うと強化値2倍の効果があるほか、打・斬・防御のスキルレベル上昇確率もアップします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341082/images/bodyimage4】
＜基本情報＞
■タイトル：ドラゴンポーカー
■App Store：https://itunes.apple.com/jp/app/doragonpoka/id572233872?mt=8
■Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.asobism.drapoker
■ジャンル：リアルタイム合体カードバトルRPG
■価 格：基本無料(アイテム課金制)
■対応OS：iOS/Android
■公式サイト：https://www.asobism.co.jp/social/dragonpoker/
■公式X：https://x.com/DragonPoker_aso
■iOS配信日：2013年5月17日(金)
■Android配信日：2013年12月18日(水)
■コピーライト表記：(C) 2013 Asobism Co., Ltd.
＜会社概要＞
■会社名 株式会社アソビズム
■代表者 代表取締役 大手智之
■資本金 10,000,000円
■設 立 2005年12月6日
■所在地 〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-3-1 新東京ビル4F
■TEL 03-6551-2813
■FAX 03-6551-2692
■URL https://www.asobism.co.jp/
■Email press@asobism.co.jp
■事業内容 ゲームの企画・開発/携帯サイトの企画・開発・運営/アソビコンサルティング業務
配信元企業：株式会社アソビズム
