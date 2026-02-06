農林⽔産省は、第2 回みどり戦略学⽣チャレンジ全国⼤会の農林⽔産⼤⾂賞をはじめとする賞の受賞チームを決定し、表彰式を令和8年2⽉14 ⽇（⼟曜⽇）に開催します。

農林⽔産⼤⾂賞は、⾼校の部から熊本県⽴熊本農業⾼等学校、⼤学・専⾨学校の部から東海学院⼤学医療栄養学科『規格外野菜で⾷育の推進プロジェクトチーム』が決定しました。

１． 概要

農林⽔産省では、みどりの⾷料システム戦略の実現に向けて、将来を担う若い世代へ環境に配慮した取組を促すため、全国の⾼校⽣や⼤学・専⾨学校⽣がチャレンジした「みどりの⾷料システム戦略」に関わる環境にやさしい取組を表彰する、みどり戦略学⽣チャレンジを実施しています。

令和7 年度開催の第2 回⼤会では、全国から387 件の応募があり、各地⽅農政局等における地⽅ブロック審査を経て、優秀な取組が全国⼤会に選出されました。その中から、農林⽔産省内外の専⾨家で構成される審査委員による審査を経て、特に優れた取組について農林⽔産⼤⾂賞ほか、各賞の受賞者を決定

しました（今⼤会では「AgVenture Lab 賞」と令和9 年3 ⽉から横浜で開催される「２ ０ ２ ７ 年国際園芸博覧会」の機運醸成を⽬的とした「GREEN×EXPO ２０２７賞」を創設）。

表彰式は令和8年2⽉14 ⽇ （⼟曜⽇）に農林⽔産省講堂において開催します。

みどり戦略学⽣チャレンジの詳細情報については、次のURL（みどり戦略学⽣チャレンジウェブサイト）に掲載しています。

https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/midori/challenge.html

２． 表彰式

（1）開催案内

表彰式は、次のとおり開催いたします。

⽇時：令和8 年2 ⽉14 ⽇（⼟曜⽇）10 時00 分から14 時00 分まで

場所：農林⽔産省7 階講堂（東京都千代⽥区霞が関1-2-1）

式次第：

10：00 開会挨拶

10：05 表彰式（農林⽔産⼤⾂賞の授与、祝辞等）

11：10 全体記念写真撮影

11：15 取組発表会

12：15 表彰の部閉会挨拶

12：20 休憩（50 分）

13：10 交流会

14：00 全体終了

傍聴：公開、カメラ撮りあり（交流会は除く。）

（2）出席予定者

・農林⽔産省

根本農林⽔産副⼤⾂、堺⽥⼤⾂官房技術総括審議官、⻄⼤⾂官房審議官（技術・環境）、神⽥⼤⾂官房審議官（兼経営局）ほか

・審査委員

国⽴研究開発法⼈農業・⾷品産業技術総合研究機構元理事 ⾨脇 光⼀⽒

同 農業環境研究部⾨エグゼクティブリサーチャー ⻑⾕川 利拡⽒

⼀般社団法⼈AgVenture Lab 専務理事 越沼 洋⼀⽒

株式会社セブン＆アイ・ホールディングス執⾏役員

サステナビリティ推進室シニアオフィサー 和瀬⽥ 純⼦⽒

株式会社ニューラル代表取締役CEO 夫⾺ 賢治⽒

株式会社リバネス執⾏役員CBO 松原 尚⼦⽒

・公益社団法⼈２０２７年国際園芸博覧会協会事務次⻑ 佐藤 速⽔⽒

・受賞者12 チーム。詳細については「3.受賞者について」を参照。

（3）報道関係者の皆様へ

・表彰式は公開で、カメラ撮影も可能です（交流会を除く。）。

・当⽇の取材を希望される場合は、令和8年2⽉11 ⽇（⽔曜⽇）までに次のURL よりお申込みください。

https://www.contactus.maff.go.jp/j/form/kanbo/b_kankyo/midori_gakusei_sixyuzai.html

・事務局において、記録及び広報にのみ利⽤させていただく⽬的で、表彰式の模様を撮影させていただきますので、あらかじめご了承ください。

３． 受賞者について

今⼤会では、⾼校の部、⼤学・専⾨学校の部それぞれについて、「農林⽔産⼤⾂賞」、「AgVenture Lab 賞」、令和9年3⽉から横浜で開催される「2027 年国際園芸博覧会」の機運醸成を⽬的とした「GREEN×EXPO ２０２７賞」、「⼤⾂官房⻑賞」を選定しました。

受賞者の詳細は、下表のとおりです。また、各受賞者の取組を紹介するポスターについては、次のURL（農林⽔産省ウェブサイト）で公開しています。

https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/midori_gakusei.html

＜⾼校の部＞

＜大学・専門学校の部＞

受賞取組（概要版）(PDF : 2,024KB)

本⼤会は、学⽣の取組を、⾃主性や課題解決性、地域とのつながり等の観点から評価し、表彰するものであり、その取組結果や、取組の結果として得られた製品の効能等について、農林⽔産省が保証するものではありません。

添付資料

報道発表資料(PDF : 498KB)