『城とドラゴン』公式YouTubeチャンネルで声優・水沢史絵さんが歌う「レッドラガール」のテーマソングを公開！
株式会社アソビズム(本社：東京都千代田区、代表取締役：大手智之)は、App Store・Google Playにて好評配信中の『城とドラゴン』の公式YouTubeチャンネルにて2026年2月5日(木)、人気のガールキャラ「レッドラガール」のテーマソングを公開したことをお知らせいたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341103/images/bodyimage1】
◆『城とドラゴン』公式サイト: https://www.asobism.co.jp/social/shirodora/
人気のガールキャラ「レッドラガール」のテーマソング「ふくふくすうすう～レッドラガールのテーマ～」のPVを2月6日(木)より『城とドラゴン』公式YouTubeチャンネルにて公開！これに合わせて「レッドラガール」のキャラボイスを担当された水沢史絵さんと、曲を手掛けたアソビズムの松岡耕平のコメントも公開いたしました。
「ふくふくすうすう～レッドラガールのテーマ～」公開！
本楽曲は、水沢史絵さんがキャラボイスを担当した「レッドラガール」が歌うキャラテーマソングで、作曲はアソビズムの松岡耕平が担当しております。なお、2月14日(土)に東京国際フォーラムで開催される「城ドラフェスティバル2025-2026」にて生歌を披露！入場は無料となっておりますので、是非ご来場ください。
※ゲーム内での楽曲入手条件など詳細はゲーム内お知らせをご覧ください
「ふくふくすうすう～レッドラガールのテーマ～」のご視聴はこちら
https://youtu.be/34u4D48CALI
声優・サウンドクリエイターのコメントも公開！
「レッドラガール」のキャラボイスを担当した水沢史絵さんと、曲を手掛けたアソビズムの松岡耕平のコメントも公開いたしました。
◎レッドラガール役 水沢史絵さんからのコメント
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341103/images/bodyimage2】
▲レッドラガール役 水沢史絵さん
レッドラガール役の水沢史絵です。
この度、キャラクターソングを作っていただきました！
いつもはお口から火を吹く元気いっぱいな子ですが、
ちょっと切なくて、ノスタルジックな可愛い楽曲になっています。
ぜひ聴いてみてください
それでは皆様「城とドラゴン」11周年、お楽しみくださいませー！
◎松岡耕平からのコメント
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341103/images/bodyimage3】
▲サウンドクリエイター・松岡耕平
前から初期のガールキャラにもテーマが欲しいなと思っていたんですが、ついに実現しました！
レッドラガール作成当時はまだ日本語ボイスがなく、城ドラ語のボイスイメージはサウンドにゆだねられていたんですが、その時作った設定は「古代日本語を舌足らずにしゃべる幼女」でした。
「げに」とか「やうやう」とか古文で出てくるあのノリです。
そこから今回、日本語やテーマ曲を作成するにあたって、日本昔話的なイメージでノスタルジックなメロディが出来たという訳です。
水沢さんのとても可愛らしい舌足らず幼女ボイスそのままの声でふんわり元気に歌って頂きました。とても可愛いので是非聴いてみて下さい♪
※人気のガールキャラ「レッドラガール」とは？
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341103/images/bodyimage4】
2019年7月にゲーム内の“アバたま”に登場して以来、人気のガールキャラです。「テーマソング」の追加を記念し、2026年2月より『城とドラゴン』ゲーム内に新たなお着替えも登場いたします。
