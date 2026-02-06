ゴマブックスで配信中の『栄光なき天才たち』が総ダウンロード数で82万ダウンロードを突破！
ゴマブックス株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役社長：赤井仁）は、現在配信中の『栄光なき天才たち』が総ダウンロード数で82万ダウンロードを突破！（2026年2月6日12時時点）したことを発表いたします。これを記念して『栄光なき天才たち』は2026円2月6日から2月24日（23時59分）までキャンペーン価格で販売中です。
【キャンペーン詳細】
タイトル：『栄光なき天才たち』
期間：2月6日（金）～2月24日（火）
価格：1巻33円 2巻無料、3～10巻33円（税込）
商品URL： https://www.amazon.co.jp/dp/B074CLWHNK
【作品紹介】
タイトル：『栄光なき天才たち』
著者： 森田 信吾
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341123/images/bodyimage1】
〈内容〉
敗戦の屈辱から約20年――1964年の東京五輪は、当時の日本人達にとって、単なるスポーツの祭典以上の意味を持っていた。
もはや戦後ではない。惨めな負け犬ではない。高度経済成長の波に乗り、生まれ変わった「経済大国日本」の姿を世界に誇示するまたとない機会であったのだ。
そんな東京五輪を遡ること4年前、ローマ五輪。かつての陸上王国だったはずの日本が、総ての陸上競技に入賞ゼロという絶望に打ちひしがれていた頃、陸上界には新たな巨星が誕生する。
ヒーローの名は、ハダシの王者、アべべ・ビギラ。一介の無名兵士だったはずの彼は、最終日のマラソン競技に世界新記録で優勝すると、一夜にして、祖国、エチオピアの英雄となったのだった。
――そして、また、ローマから遠く離れた地、日本でも、後に東京五輪で王者アべべと優勝争いをすることとなるニューヒーローの芽吹きが……
後世に残る偉業を成し遂げながらも、不遇の人生を送った“栄光なき”天才たち。彼らの人生は、如何なるものだったのだろうか――森田信吾による異色の偉人伝！
会社名：ゴマブックス株式会社
代表者：代表取締役 赤井仁
所在地：東京都港区虎ノ門３丁目８番25号
近鉄虎ノ門ビル701
TEL：03-5468-8370
FAX：03-5468-8371
URL：http://www.goma-books.com/
Twitter：@gomabooks
facebookページ：http://bit.ly/2zvgZ6C
事業内容：
出版業、書籍・雑誌・電子出版物・デジタルコンテンツの企画・編集・制作・販売、電子書籍コンテンツのアグリゲート事業、デジタルコンテンツのオーサリング事業
【本件に関するお問い合わせ】
ゴマブックス株式会社編集部宛
TEL:03-5468-8370
FAX:03-5468-8371
