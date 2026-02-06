3月9日「雑穀の日」を前に、開講20年の「雑穀エキスパート講座」が担う人材育成の役割
3月9日「雑穀の日」を前に、雑穀の価値を正しく伝える人材育成に注目。開講20年の「雑穀エキスパート講座」、全面オンラインで受講受付を実施中。
一般社団法人日本雑穀協会（所在地：東京都中央区）は、3月9日「雑穀の日」を前に、雑穀の価値を正しく理解し、適切に伝える人材育成の重要性が一層高まっていることを受け、資格講座「雑穀エキスパート講座」の取り組みについてお知らせいたします。
「雑穀の日」は、雑穀の魅力や価値を社会に広く伝えることを目的に、日本雑穀協会が提唱している記念日です。
近年、健康志向の高まりや食の多様化、環境配慮、食料安全保障への関心の広がりを背景に、雑穀への注目は年々高まっています。一方で、雑穀に関する情報が多様化する中、正確な知識に基づき、雑穀の特性や価値を分かりやすく伝えられる人材の役割が、改めて重要視されています。
雑穀エキスパート講座は、2005年の開講以来、雑穀の基礎知識から、生産・流通、加工・調理、栄養、制度、市場動向までを体系的に学ぶ講座として、これまでに約3,000名の認定者を輩出してきました。
2025年12月に開講20年を迎える当講座は、社会環境の変化を踏まえ、講義および認定試験をすべてオンライン方式へと移行しています。これにより、国内外を問わず、時間や場所に制約されることなく、学びに参加できる環境を整えています。
雑穀の日を見据え、雑穀の価値を正しく理解し、適切に伝え、実務や普及活動に活かす人材の育成を、今後も継続的に進めていく方針です。
現在、第65回雑穀エキスパート講座の受講申込みを受け付けています。
■ 第65回 雑穀エキスパート講座 概要
受講形態：オンライン動画受講
認定試験：オンライン方式
講座の概要、日程、受講方法等の詳細は、下記ページをご覧ください。
https://www.zakkoku.jp/ex65-recruitmentinfo
■ 一般社団法人日本雑穀協会について
日本雑穀協会は、雑穀の普及と健全な市場形成等を目的に2004年に設立。
資格講座の運営、調査研究、情報発信、表彰制度（日本雑穀アワード）などを通じて、雑穀の価値と可能性を広く社会に伝える活動を行っています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/337928/images/bodyimage1】
【当件についてのお問い合わせ先】
一般社団法人 日本雑穀協会 事務局：中西
〒103-0026
東京都中央区日本橋兜町15番6号 製粉会館6階
TEL :03-6661-7340 FAX :03-6661-7350
URL : https://www.zakkoku.jp/
E-mail : info@zakkoku.jp
配信元企業：一般社団法人 日本雑穀協会
一般社団法人日本雑穀協会（所在地：東京都中央区）は、3月9日「雑穀の日」を前に、雑穀の価値を正しく理解し、適切に伝える人材育成の重要性が一層高まっていることを受け、資格講座「雑穀エキスパート講座」の取り組みについてお知らせいたします。
「雑穀の日」は、雑穀の魅力や価値を社会に広く伝えることを目的に、日本雑穀協会が提唱している記念日です。
近年、健康志向の高まりや食の多様化、環境配慮、食料安全保障への関心の広がりを背景に、雑穀への注目は年々高まっています。一方で、雑穀に関する情報が多様化する中、正確な知識に基づき、雑穀の特性や価値を分かりやすく伝えられる人材の役割が、改めて重要視されています。
雑穀エキスパート講座は、2005年の開講以来、雑穀の基礎知識から、生産・流通、加工・調理、栄養、制度、市場動向までを体系的に学ぶ講座として、これまでに約3,000名の認定者を輩出してきました。
2025年12月に開講20年を迎える当講座は、社会環境の変化を踏まえ、講義および認定試験をすべてオンライン方式へと移行しています。これにより、国内外を問わず、時間や場所に制約されることなく、学びに参加できる環境を整えています。
雑穀の日を見据え、雑穀の価値を正しく理解し、適切に伝え、実務や普及活動に活かす人材の育成を、今後も継続的に進めていく方針です。
現在、第65回雑穀エキスパート講座の受講申込みを受け付けています。
■ 第65回 雑穀エキスパート講座 概要
受講形態：オンライン動画受講
認定試験：オンライン方式
講座の概要、日程、受講方法等の詳細は、下記ページをご覧ください。
https://www.zakkoku.jp/ex65-recruitmentinfo
■ 一般社団法人日本雑穀協会について
日本雑穀協会は、雑穀の普及と健全な市場形成等を目的に2004年に設立。
資格講座の運営、調査研究、情報発信、表彰制度（日本雑穀アワード）などを通じて、雑穀の価値と可能性を広く社会に伝える活動を行っています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/337928/images/bodyimage1】
【当件についてのお問い合わせ先】
一般社団法人 日本雑穀協会 事務局：中西
〒103-0026
東京都中央区日本橋兜町15番6号 製粉会館6階
TEL :03-6661-7340 FAX :03-6661-7350
URL : https://www.zakkoku.jp/
E-mail : info@zakkoku.jp
配信元企業：一般社団法人 日本雑穀協会
プレスリリース詳細へ