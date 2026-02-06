春の訪れを感じる、心ときめく苺の和スイーツ。老舗和菓子店【築地ちとせ】より『ちとせのいちご餅』が季節限定で2月13日に発売！

株式会社シュクレイ

株式会社シュクレイ（代表取締役社長：阪本良一 本社：東京都港区）は、老舗和菓子屋【築地ちとせ】より『ちとせのいちご餅」を季節限定で発売いたします。

栃木県産とちあいかを使用した甘酸っぱいいちごソースを、生クリームを加えたまろやかな苺餡で包みました。ほんのりバニラの風味を感じるいちご色のお餅で仕上げました。

見た目も味わいも、春を待ちわびる心に寄り添う、季節を感じるお餅です。ご自宅用としてはもちろん、合格祝いや桃の節句など、春の慶事の贈り物としても最適な一品です。期間限定での販売となりますので、この機会に是非ご賞味ください。

◆商品概要

【商 品 名】ちとせのいちご餅

【価 格】8個入 1,296円（税込）

【販 売 店】羽田空港 東京食賓館Eゲート前

[羽田空港第1ターミナル2F]

羽田空港 フードプラザ

[羽田空港第2ターミナル3F]

※期間限定商品につき、なくなり次第終了

◆定番商品

・雲丹のり天せんべい ≪期間限定≫

甘みのある天然えびを生地に使用し、旨味を凝縮した雲丹のピューレとすじ青のりを練り込んださっくさくに揚げたせんべい。パウダー状にした雲丹をふりかけ、風味をぐっと引き立てた一品です。

6枚入 810円（税込）

・天ぷらせんべい

厳選した、甘みのある良質な天然えびをふんだんに使用。日本三大葱の一つ「岩津ねぎ」等、五種のこだわり食材でかき揚げを表現いたしました。

サクサクの食感をお楽しみくださいませ。

6枚入 702 円(税込）

12枚入 1,404 円(税込)

・鯛安吉日

縁起の良い鯛の形をした、しっとりフィナンシェ。北海道産小豆を使用した粒あんを練り込み、バターでコクのある上品な甘さに仕上げました。

6個入 1,350円（税込）

12個入 2,700円（税込）

◆ブランド情報

東京の台所、築地。大正元年、食にゆかりの深いこの地で「御菓子司ちとせ」を創業。宮内庁御用達を拝命する等、確かな技で歴史を刻んでまいりました。

築地ちとせのお菓子は日本各地の選りすぐりの食材が集まる築地ならではの新たなお菓子。東京の食文化の粋をお菓子でお楽しみください。

◆店舗情報

・羽田空港 東京食賓館Eゲート前 [羽田空港第1ターミナル2F]

住 所 ：東京都大田区羽田空港3-3-2

羽田空港第1ターミナル2階出発ロビー東京食賓館Eゲート前

・羽田空港 フードプラザ [羽田空港第2ターミナル3F]

住 所 ：東京都大田区羽田空港3-4-2 羽田空港第2ターミナル3階フードプラザ

電話番号：03-5757-0191

◆公式サイト

HP：https://sucreyshopping.jp/tsukijichitose

Instagram:https://www.instagram.com/tsukijichitose_official/

X: https://x.com/tsukijichitose

Facebook: https://en-gb.facebook.com/tsukijichitose/

◆会社概要

＜株式会社シュクレイ＞

設立 ：2011 年 12 月 15 日

本社所在地 ：東京都港区北青山 1-2-7

展開ブランド：東京ミルクチーズ工場、ザ・メープルマニア、築地ちとせ、コートクール、

オリエンタルショコラ by コートクール、 バターバトラー、ザ・マスター by

バターバトラー、GENDY、ミルフィユメゾン フランセ、フランセ、

レモンショップ by フランセ、イチゴショップ by フランセ、

キャラメルゴーストハウス、ザ・テイラー、ネコシェフ、ココリス、ドレ、

フィオラッテ、ドローリー、ザ・ドロス 、バニ、ウーフィ、ソルトラ、バニスタ