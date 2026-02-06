落ち着いた会話が似合う空間へ。上質な時間に寄り添うジャズ作品『大人の時間を演出する カフェ ジャズ BGM』2月6日配信開始

株式会社クロア

空間の質は、流れる音で決まる。

会話とともに心地よく響く、カフェジャズ。

ウェルビーイング・テクノロジー事業を行う株式会社クロア（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：戸部田 馬準）が運営する癒やしのレーベル「Sugar Candy」から、JAZZ PARADISEの最新アルバム『大人の時間を演出する カフェ ジャズ BGM』の配信が2026年2月6日より、Apple Music、Amazon Music、Spotifyほか各配信サイトで開始されました。

JAZZ PARADISE / 大人の時間を演出する カフェ ジャズ BGM

主張しすぎないピアノのタッチ、

穏やかに呼吸するリズムとベース。

コーヒーの香りやグラスの音と溶け合い、

空間全体をやわらかく、上質に整えていきます。

落ち着いた会話が交わされる場所にも、

ゆるやかに時間が流れる空間にも。

このアルバムは、

時間を埋めるためのものではありません。

大切なひとときそのものを、

美しく演出するための一枚です。

肩の力を抜いて、

ゆっくりとお楽しみください。

時間を埋めるための音ではなく、

時間を味わうための音。

流れていることが自然で、

そこにあることが心地いい。

大人の時間を演出する、カフェジャズです。

作品詳細

▶https://www.sugarcandy.jp/release/jazz-paradise/scdd-1819

タイトル：大人の時間を演出する カフェ ジャズ BGM

アーティスト：JAZZ PARADISE

配信日：2026年2月6日

レーベル：Sugar Candy

YouTubeで簡単試聴▶https://lnk.to/SylJH2Cn45

配信サービス一覧▶https://lnk.to/0Z34iz1D21

収録曲

01 Velvet Espresso

02 窓際のロウライト

03 After Hours Silence

04 アンバーに揺れる午後

05 Urban Drift

06 カウンター越しの夜

07 City Lights Reverie

08 テーブルに残る温もり

09 Late Night Undercurrent

10 静寂を嗜む時間

関連作品

JAZZ PARADISE / Cafe Jazz "Relaxing with a cup of coffee"

朝陽が微笑むカフェで、ジャズの調べが心に漂う。

コーヒーカップを手に、穏やかな時間が広がります。

リズムに乗せて、思考はゆったりと舞い踊り、心は穏やかな空に浮かぶ。

コーヒーの芳醇な香りと、音楽が癒やしの空間を彩る。

椅子に腰掛け、ひと時の安らぎに包まれながら、カフェの窓から差し込む光とメロディが、穏やかなひとときを楽しみましょう。

作品詳細

▶https://www.sugarcandy.jp/release/jazz-paradise/scdd-1788

YouTubeで簡単試聴▶https://lnk.to/5DQAPgEx45

配信サービス一覧▶ https://lnk.to/VpEAdPLB21

タイトル：Cafe Jazz "Relaxing with a cup of coffee"

アーティスト：JAZZ PARADISE

配信日：2024年3月15日(金)

レーベル：Sugar Candy

JAZZ PARADISE プロフィール

JAZZ PARADISE

▶https://www.sugarcandy.jp/jazzparadise

日本のカフェミュージックを得意とする代表的アーティスト。日本の超一流ジャズメン達から成りセッション毎に構成を変えるユニットスタイル。「カフェで流れるラウンジJAZZ」は音楽配信では記録的な大ヒットを樹立。TOKYO FMやJ-WAVE 81.3FMの番組テーマやジングル、バニラ・エアの離着陸BGMも担当している。さらにミスタードーナツ系列の店舗BGMも手掛ける。また配信ランキングで様々な記録を達成したワーナーミュージックの人気シリーズ ’’アトリエ・ボッサ・コンシャス’’も担当。

Sugar Candy ホームページ

▶https://www.sugarcandy.jp/

株式会社クロアについて

2009年6月29日に設立されたマインドフルネス・コンテンツを中心に開発する創業16年のウェルビーイング・テクノロジーカンパニー。医学博士、医療機関と連携した機能性の高いヘルステックサービスを展開。既に国内デジタル配信において、マインドフルネス分野ではトップクラスのシェアを占める。国内最大級の動画配信各社にて高画質マインドフルネス動画を展開中。世界マーケットに向けた東洋発信のマインドフルネス・ブランドを確立中。

会社概要

社名 ： 株式会社クロア

所在地 ： 東京都目黒区下目黒3-7-2-7F

設立 ： 2009年6月29日

代表者 ： 代表取締役社長 戸部田 馬準

外部リンク： https://croix.asia/

