【Recboo】アーリーフェーズスタートアップ向け「採用の基本」を体系化したチェックリストを公開

株式会社ノックラーン

スタートアップ企業向け中途採用支援サービス「Recboo」を提供する株式会社ノックラーン（本社：東京都大田区、代表取締役：福本 英、以下ノックラーン）は、アーリーフェーズのスタートアップが最初に押さえるべき採用の考え方・設計・運用を体系化した資料「アーリーフェーズスタートアップ採用入門 ― 事業成長を加速させる13個のチェックリスト ―」を公開しました。

ホワイトペーパー公開の背景

資料ダウンロード :https://recboo.com/wp/wp014_form

アーリーフェーズのスタートアップでは、CEOや経営陣が採用を兼務し、十分な時間や専門的な知見を割けないまま、採用を進めるケースが多く見られます。

また、事業成長のスピードが求められる中で、目の前の欠員補充を優先するあまり、採用が場当たり的になり、ミスマッチや早期離職につながってしまうこともあります。

採用ノウハウが整理されないまま採用活動を進めると、ミスマッチや早期離職、採用疲れにつながり、結果として事業成長のスピードを鈍化させてしまいます。

そこでノックラーンでは、 これまで数多くのスタートアップ採用支援を行ってきた知見をもとに、「まず整えるべき採用の基本」を、13個のチェックリストとして体系化しました。

ホワイトペーパーの概要

本資料では、以下4つの観点から、アーリーフェーズに必要な採用の基本を整理しています。

１.根幹となる採用計画の作成

２.採用の源泉となる接点数の増加

３.採用を作るための「魅力づけ」

４.採用の質を上げるための「見極め」

「Recboo」について

資料ダウンロード :https://recboo.com/wp/wp014_form

「Recboo」は、株式会社ノックラーンが提供する中途採用支援サービスです。東証プライム上場のエアトリグループ子会社としてスタートアップ企業を中心にCxOやAIエンジニアなどのハイレイヤー採用などを支援しております。

主に、スタートアップのシードから上場企業まで採用支援に多数の実績をもち、採用戦略から実行支援まで一気通貫で柔軟に対応できるのが特徴です。

採用支援先の70%がIPO/M&A/黒字化/アップラウンドを達成しております。

直近ではAI・ロボティクス・ブロックチェーン・3Dモデリング・バイオ系などのDeepTechスタートアップ企業の採用支援実績も豊富にあり、採用難易度が高い幅広いターゲットに合わせたダイレクトリクルーティングノウハウを保持しているのが強みになります。

【特徴】

・圧倒的なダイレクトリクルーティング運用ノウハウを用いた採用支援

・採用戦略設計から実行まで一気通貫で支援できる体制

・CXOクラスのハイレイヤー採用特化の支援も可能

・既存DBに加え、国内外の研究室アプローチなどバイネームアプローチも対応可能

・提携VC50社以上。スタートアップ支援に特化。

「Recboo」の詳細はこちら :https://recboo.com/

社名：株式会社ノックラーン

所在地：東京都大田区大森本町1丁目5番地1号 2階

代表取締役：福本 英

事業内容：採用コンサルティング・アウトソーシング事業

設立日：2022年3月14日

公式サイト：https://corporate.knocklearn.com/

▼本プレスリリースに関するお問い合わせ

取材依頼や業務提携、導入相談などに関するお問い合わせは、下記よりご連絡ください。

お問い合わせフォーム：https://recboo.com/contact

メールアドレス：info@knocklearn.com