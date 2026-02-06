ドバイ【崇寿 TakaHisa】世界美食ガイド「ゴ・エ・ミヨ UAE 2026」にて3トックの最高得点16.5獲得！5年に一度、UAE全土からわずか5名に贈られる「インパクト・アワード」を日本人初受賞

TakaHisa Restaurant「Gault&Millau UAE 2026」授賞式の様子

アラブ首長国連邦・ドバイの高級日本料理店『崇寿 TakaHisa Japanese Restaurant』（以下、『崇寿 TakaHisa』）は、この度、世界的に権威のある美食ガイド「Gault&Millau（ゴ・エ・ミヨ）」UAE 2026年度版において、16.5点/20点という3トックの高評価を獲得いたしました。

当店は、鮨シェフ・行方 崇（なめかた たかし）と和牛シェフ・上田 寿夫（うえだ ひさお）の両料理長が率いるレストランです。本年度のガイドにおいて、ゴ・エ・ミヨは当店を次のように評価しました。

『崇寿 TakaHisa』は、2021年のオープン以来、驚異的な志（こころざし）と挑戦心でドバイの美食シーンを牽引してきました。東京・豊洲市場から仕入れる最高級の鮮魚や、日本国内でさえ入手困難な最高峰の和牛を求め、シェフ自らが競りに立ち会うなど、クオリティ追求への姿勢には一切の妥協がありません。一皿一皿には訪れる者を圧倒する品格が漂っており、偉大なレストランへの道を着実に歩んでいます。

個人および各部門においても、以下のとおり5つの輝かしい評価をいただきました。

まず、5周年を記念して新設された「インパクト・アワード」では、当店Vice Presidentの上田 美薫（うえだ みか）が、日本人として唯一の受賞という快挙を成し遂げました。

加えて、「ベストシャンパンリスト」賞では、部門賞1位の座に輝きました。さらに、各専門分野の最優秀者を讃える賞では、「ソムリエ・オブ・ザ・イヤー」に当店のソムリエ3名（Danijela Tesic ダニエラ・テシッチ、Ram Khadka ラム・カドカ、Thomas Domingues トーマス・ドミンゲス）が選出され、優秀な洋菓子職人を讃える「ペストリーシェフ・オブ・ザ・イヤー」には麻生 真之介（あそう しんのすけ）が選出されました。

これら計5つの栄誉を手にするという、まさに『崇寿 TakaHisa』の総合力が結実した大健闘となりました。

授賞式は2026年2月2日（月）、ドバイにて盛大に開催され、レストラン関係者たちが見守る中、受賞者の功績が称えられました。

「Gault&Millau UAE 2026」授賞式の様子

・【日本人唯一の快挙】ゴ・エ・ミヨUAE 5周年記念「インパクト・アワード」を『崇寿 TakaHisa』上田 美薫が受賞！

ゴ・エ・ミヨUAEは、アワード設立5周年を機に、現地のレストラン業界を国際的水準へと引き上げた功労者を讃える「インパクト・アワード」を新設しました。本賞は、5年に一度の祝賀会にてUAE全土からわずか5名のみが選出される極めて希少な栄誉です。地元生産者との連携やコミュニティの活性化を通じ、同国のレストラン業界を牽引した人物に贈られます。

この度、当店のVice President・上田 美薫が、その圧倒的な功績を評価され、日本人として唯一、栄えある第1回の受賞者に選出されました。

『崇寿 TakaHisa Japanese Restaurant』Vice President 上田 美薫

・中東で最も注目される日本料理店『崇寿 TakaHisa』の魅力とは？日本でも入手困難な珠玉食材が揃う

『崇寿 TakaHisa』は、アラブ首長国連邦・ドバイのブルーウォーターズ（Bluewaters Island）に店を構える高級日本料理店です。世界の美食家や星付きシェフ、ロイヤルファミリー、そして多くの著名人にご愛顧いただき、ドバイを代表するレストランの一つとして高い評価を頂戴しております。

国際的な評価も年々高まりを見せており、2025年10月にイタリア・ミラノで授賞式が開催された世界的ガストロノミーアワード「The Best Chef 2025」にて、“World-Class（世界水準）”の〈2ナイフ〉を受賞。さらに、「MENA’s 50 Best Restaurants 2026」では堂々の第23位を獲得しました。

当店の魅力は、卓越した「鮨」と「和牛」を専門に提供していることにあります。エグゼクティブシェフの行方 崇と上田 寿夫の2名が料理長を務め、それぞれが極めた逸品をコースとアラカルトでご堪能いただけます（店名の『崇寿』は、両料理長の名前から一字ずつ取っています）。

「The Best Chef 2025」にて、“World-Class（世界水準）”の〈2ナイフ〉を受賞したエグゼクティブシェフ 行方 崇（左）と上田 寿夫（右）「MENA's 50 Best Restaurants 2026」にて、23位を受賞。授賞式にて、受賞シェフに贈られる赤いスカーフを肩にかける、エグゼクティブシェフ 行方 崇（左）と上田 寿夫（右）

■厳選された最高級の食材を日本から直送

『崇寿 TakaHisa』では、豊洲市場を中心に、日本各地から週6回の仕入れを行っています。

はだての生雲丹をはじめ、マグロは名店御用達の「やま幸」、釣りの活〆キンキ、のど黒は上対馬の釣りブランドアカムツ「紅瞳（べにひとみ）」など、最上級の食材のみを厳選。さらに、和牛も日本国内のトップブランドを取り扱っております。

こうしたこだわり抜いた食材を使用した料理が味わえるレストランとして、『崇寿 TakaHisa』はドバイでも広く認知されています。

「崇寿 TakaHisa」に入荷される珠玉食材。名店御用達の「やま幸」のマグロはだての生雲丹釣りの活〆キンキ

■観光客と富裕層が集まるラグジュアリーリゾートエリアに位置

当店は、ドバイ・ブルーウォーターズのバンヤンツリーホテル内にございます。このエリアは、高級ホテルやレジデンスが並ぶ人工島で、世界最大級の観覧車「アイン・ドバイ（Ain Dubai）」があることでも有名です。観光客はもちろん、ラグジュアリーなライフスタイルを求める富裕層にも人気のエリアです。

非日常の開放感に包まれながら、極上の美食とともに至福のひとときをお過ごしください。

（左から）エグゼクティブシェフ 上田 寿夫、行方 崇

■店舗詳細

店名：崇寿 TakaHisa Japanese Restaurant

住所：First Floor, Banyan Tree Dubai, Bluewaters Island, Dubai, United Arab Emirates

アラブ首長国連邦 ドバイ ブルーウォーターズ バンヤンツリーホテル

HP：https://takahisa.ae/index.html

Instagram：https://www.instagram.com/takahisa_dubai/(https://takahisa.ae/index.html)

【メディア出演情報・掲載歴】

●TBS「情報7daysニュースキャスター」（2024年9月7日放送）

・（特集）今 世界が求める日本人 引く手あまたの鮨職人

●朝日新聞（2025年1月24日）

・落札値3,032万円のチャンピオン松阪牛「ともみ7」号をドバイ「崇寿 TakaHisa」が購入！2月から特別コース開始

●読売新聞（2025年1月17日）

・ロイヤルファミリーも訪れるドバイ高級日本料理店でチャンピオン松阪牛の提供開始

●ARAB NEWS

・TakaHisaと「アジア50ベスト2023」1位のタイのレストラン「ル・ドゥ」がコラボレーション（2024年9月25日）

・TakaHisaとミシュラン3つ星「ル・サンク」のクリスチャン・ル＝スケール氏がドバイ・ワールド・キュイジーヌでコラボレーションディナーを開催（2024年2月21日）、その他多数

